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Почему все чаще водители согласны с тем, что ключи от машины нужно заворачивать в фольгу


Почему нужно заворачивать ключи от машины в фольгу. | Фото: lifter.com.ua.

Почему нужно заворачивать ключи от машины в фольгу. | Фото: lifter.com.ua.

Современные технологии развиваются все стремительней, предлагая потребителю новейшие разработки, призванные облегчить его жизнь. Но вместе с этим не стоит на месте и киберпреступность. Мошенники изобретают новые способы, чтобы лишить нас ценного имущества. Иногда некоторые специалисты призывают бороться с ними суперразработками, а «дедовскими» методами.

Схема угона автомобиля. | Фото: dailymail.co.uk.

Схема угона автомобиля. | Фото: dailymail.co.uk.

 

Набирает обороты такой вид угона машин, как копирование кода брелоков. Дошло до того, что преступник может завладеть автомобилем, даже если брелок с ключом находится дома.
Необходимые меры безопасности. | Фото: dailymail.co.uk.

Необходимые меры безопасности. | Фото: dailymail.co.uk.

 

Бывший секретный агент спецслужб США Холли Хьюберт (Holly Hubert), которая сегодня возглавляет GlobalSecurityIQ, отмечает, что на данный момент можно защитить свои ключи, завернув их… в обычную фольгу. Да-да, именно она блокирует сторонние радиосигналы, которые посылают злоумышленники.
Мужчина заворачивает ключи от машины в фольгу. | Фото: lifter.com.ua.

Мужчина заворачивает ключи от машины в фольгу. | Фото: lifter.com.ua.

 

Уже поступили в продажу так называемые «клетки Фарадея». Снаружи они выглядят как обычные чехлы для ключей, но внутри них не пластиковая вставка, а металлическая.

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Почему все чаще водители согласны с тем, что ключи от машины нужно заворачивать в фольгу

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Почему все чаще водители согласны с тем, что ключи от машины нужно заворачивать в фольгуПодписаться на мой Instagram
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