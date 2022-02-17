Почему все чаще водители согласны с тем, что ключи от машины нужно заворачивать в фольгу

Почему нужно заворачивать ключи от машины в фольгу. | Фото: lifter.com.ua.
Современные технологии развиваются все стремительней, предлагая потребителю новейшие разработки, призванные облегчить его жизнь. Но вместе с этим не стоит на месте и киберпреступность. Мошенники изобретают новые способы, чтобы лишить нас ценного имущества. Иногда некоторые специалисты призывают бороться с ними суперразработками, а «дедовскими» методами.
Схема угона автомобиля. | Фото: dailymail.co.uk.
Набирает обороты такой вид угона машин, как копирование кода брелоков. Дошло до того, что преступник может завладеть автомобилем, даже если брелок с ключом находится дома.
Необходимые меры безопасности. | Фото: dailymail.co.uk.
Бывший секретный агент спецслужб США Холли Хьюберт (Holly Hubert), которая сегодня возглавляет GlobalSecurityIQ, отмечает, что на данный момент можно защитить свои ключи, завернув их… в обычную фольгу. Да-да, именно она блокирует сторонние радиосигналы, которые посылают злоумышленники.
Мужчина заворачивает ключи от машины в фольгу. | Фото: lifter.com.ua.
Уже поступили в продажу так называемые «клетки Фарадея». Снаружи они выглядят как обычные чехлы для ключей, но внутри них не пластиковая вставка, а металлическая.
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