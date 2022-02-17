Почему все чаще водители согласны с тем, что ключи от машины нужно заворачивать в фольгу

Почему нужно заворачивать ключи от машины в фольгу. | Фото: lifter.com.ua.

Схема угона автомобиля. | Фото: dailymail.co.uk.

Необходимые меры безопасности. | Фото: dailymail.co.uk.

Мужчина заворачивает ключи от машины в фольгу. | Фото: lifter.com.ua.