Кто и зачем писал письма «вдоль и поперек», и Почему они нарушали нормы этикета

Почтовый лист вместо конверта







Ван Гог «Лоскут травы». Картина была написана поверх портрета - так художник справлялся с нехваткой денег на новый холст

Перед отправлением лист складывали так, чтобы снаружи оставалось чистое пространство; на нем писали адрес

Письмо «крест-накрест»

Писем писали много, а потому такая экономия представлялась оправданной, а для некоторых - необходимой

Письмо «в трех измерениях» - крест-накрест и по диагонали

Экономия против этикета

Письмо, написанное Чарльзом Дарвином

Страница письма поэта Джона Китса