Какие и за сколько джинсы можно было приобрести в Советском Союзе у спекулянтов

Джинсы в Советском Союзе долгое время открыто не продавались. Увидеть их на прилавках государственных магазинов было нельзя. Однако, победить молодежную моду при помощи одних только государственных, бюрократических решений еще не получалось нигде и никогда. А потому в стране процветала контрабанда. Джинсы, как и некоторые другие товары, активно привозились туристами из-за границы. В их числе было немало и спекулянтов, которые были не прочь нажиться на желании «запретного плода» своих соотечественников.
Найти в СССР можно было почти любые джинсы. /Фото: fishki.net.
«Чтоб папаша меньше пил, Wrangler я ему купил!» Официально джинсы в Советском Союзе никогда не запрещались. Более того, купить их мог любой желающий, если у него были на то лишние деньги. Первые джинсы египетского производства появились в стране Советов еще в конце 1960-х годов. Приобрести их можно было в знаменитых «Березках». Стоили такие модели от 6 до 10 рублей. Конечно же, многие «продвинутые граждане» хотели разжиться «настоящими» джинсами американского производства!
Носить никто не запрещал, хотя позволить себе могли не все. /Фото: n1.by.
Такие в СССР можно было раздобыть только при помощи контрабанды. В страну она попадала через руки тех, кто имел возможность регулярно (и не очень) выезжать за границу. А самое главное, имел достаточный размер заработка для того, чтобы купить иностранную продукции в представительном количестве для всех своих «родственников», а затем сбыть ее на сером и черном рынке. В первую очередь к таким людям относились сотрудники посольств, моряки, спортсмены, государственные чиновники. Впрочем, не брезговали контрабандой и некоторые простые советские граждане.
Правда, могли пожурить перед коллективом. /Фото: polzam.ru.
Таким образом в страну ввозились не один только джинсы, но и многие другие товары. Куда важнее то, что ценники на «настоящие американские брюки» отличались от цен на подобные товары в уже упомянутой «Березке» в десятки и сотни раз! В некоторых случаях спекулянты задирали ценники до 150-250 рублей за один джинсы. Для лучшего понимания, на машиностроительном заводе в столице одной из советских республик специалисты со среднеспециальным образованием в 1970-е годы зарабатывал около 150 рублей в месяц.
Некоторые джинсы продавались в Березках. /Фото: pastvu.com.
Купить у спекулянтов можно было абсолютно любые джинсы: RIFLE, Brooklyn, MAVERICK, Levi's, Wrangler, MONTANA, Wildcat и многие другие. Самое ироничное в том, что еще в 1960-е годы руководство советской легкой промышленности провело экспертизу американских джинсов и они были признаны достаточно низкокачественным продуктом. В те годы в СССР еще стремились делать как можно лучше, разрушительные процессы в обществе и экономике только начинались. Увы, не советские промышленники, ни чиновники так и не смогли понять важность такого феномена как «мода» и то, что каждый подросток хотел себе джинсы вовсе не потому, что они никогда не рвутся.
Основной поставщик - спекулянты. /Фото: tumblr.com.
Советская идеология почившая в те годы на лаврах победителя утратила бдительность и способность к развитию. Конечно, глупо винить джинсы в развале страны. Однако, история вокруг непонимания советской закостенелой бюрократией культурного и общественного феномена популярной одежды – весьма показательный пример о том, что, когда люди перенасыщаются «содержанием», их личность требует в том числе и насыщения «формой».
Невозможность понять культурный феномен джинсов - тревожный симптом всей идеологической системы СССР, который не смогли заметить в свое время. /Фото: club443.ru.
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