10 археологических памятников, которые пострадали от изменения климата

Пещеры Элефанта и другие жертвы экологии.
Когда люди слышат термин "изменение климата", многие думают о его негативном воздействии на животных, растения и людей. И мало кто задумывается о том, что не только живые существа находятся под угрозой изменения климата. Даже археологические объекты - как природные, так и созданные человеком - страдают от экологических проблем.
1. Шингетти
Шингетти - древний мегаполис.
Во время своего расцвета Шингетти был оживленным богатым мегаполисом, в котором жили более 20 000 человек. Между 13 и 17 веками Шингетти, расположенный в северо-центральной части Мавритании, служил в качестве центра торговли и религии для мусульман-суннитов, которые направлялись в Мекку. Сегодня в этом умирающем месте, заполненном ветхими и заброшенными домами, живут несколько тысяч человек, которые в основном зарабатывают за счет туризма. Как и во многих пустынных городах, существование Шингетти находится под угрозой из-за изменения климата. Сезонные вспышки наводнений и увеличение опустынивания угрожают древнему городу, в котором ведутся археологические раскопки.
2. Сонаргаон
Сонаргаон
Сонаргаон был столицей древнего царства Бенгалия. Во время правления Исы Хана в 15 веке это был оживленный политический и торговый центр. Сегодня Сонаргаон, который расположен на территории современного Бангладеша, по сути является всего лишь туристической достопримечательностью.
Существование Сонаргаона находится под угрозой из-за незаконной застройки, вандализма, плохого обслуживания города, самовольного занятия зданий и землетрясений. Но, пожалуй, самой большой угрозой некогда великому городу является изменение климата. Большая часть территории Бангладеша - низменности. В результате, вся страна, в том числе Сонаргаон, уязвимы к наводнениям и повышению уровня моря.
3. Остров Хершел
Хершел - заброшенный остров в Канаде.
Хершел - заброшенный остров, расположенный на севере канадской территории Юкон. Между 1890-ми и началом 1900-х годов это был известный центр китобойного промысла, заселенный американцами, инувиалуитами и представителями Королевской канадской конной полиции. Город покинули американцы 1907 году, когда китобойная промышленность была запрещена. Несколько десятилетий спустя, инувиалуиты и канадцы последовали их примеру. Сегодня Хершел служит в качестве временной стоянки для круизных судов.
К сожалению, остров находится под постоянной угрозой повышения уровня моря - в течение многих десятилетий океан постепенно отвоевывает сушу у Хершела, но изменение климата ускоряет данный процесс. Эксперты прогнозируют , что исторические и археологические артефакты, найденные у берегов острова, полностью окажутся на дне океана в течение 50 лет.
4. Кимберли
Кимберли в Австралии.
Кимберли - область на северо-западе Западной Австралии, которая изобилует ущельями, горными речками и древним наскальным искусством аборигенов. По оценкам экспертов, в Кимберли можно найти свыше 8 700 древних наскальных рисунков. Большинство картин изображают животных, таких как летучие мыши, вомбаты, сумчатые львы и другие вымершие существа. К сожалению, этому археологическому объекту также косвенно угрожает изменение климата.
В течение нескольких лет Австралия пытается бороться с разрушительными последствиями изменения климата, такими как сильные засухи, высокий риск пожаров и чрезвычайно жаркая погода. Для предотвращения пожаров правительство штата предприняло превентивные меры выжигания пересохшей местности. К сожалению, это нанесло вред некоторым наскальным картинам в Кимберли.
5. Пещеры Элефанта
Пещеры Элефанта
Пещеры Элефанта считаются одним из самых ярких воплощений индуистской культуры. Они находятся на острове Элефанта недалеко от Мумбаи. В 1534 году пещеры Элефанта были открыты португальскими исследователями, которые назвали их подобным образом после того, как нашли монументальную скульптуру слона на этом острове. Истоки этого таинственного места археологических раскопок неизвестны, но эксперты предполагают, что оно восходит к 5-8 векам.
Пещеры Элефанта состоят из семи пещер, содержащих индуистские и буддийские барельефы и скульптуры. Они были восстановлены в 1970 году, после чего включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. К сожалению, это впечатляющее археологическое чудо находится под угрозой из-за нескольких факторов. Наиболее разрушительным является повышение уровня моря, вызванное изменением климата. Кроме этого, туризм и растущее население данного региона также угрожают величественным пещерам.
6. Рисовые террасы Банауэ
Рисовые террасы Банауэ
Рисовые террасы Банауэ считаются национальным культурным сокровищем Филиппин. Банауэ - искусственные террасы, высеченные в горах провинции Ифугао более 2 тысяч лет назад. Это древнее чудо является живым доказательством возможности "гармонии человека с природой" и отличным примером "устойчивого сельского хозяйства с использованием традиционных методов". Сегодня существование рисовых террас Банауэ находится под угрозой из-за изменения климата, которое привело к огромному количеству осадков в провинции Ифугао. Это серьезная проблема, поскольку ливни могут сделать рукотворные террасы нестабильными, что приводит к эрозии и оползням. Кроме того, местные сорта риса, высаженные в Банауэ, очень плохо адаптируются к быстрым изменениям климата, что создает проблемы для фермеров.
7. Алтайские горы
Алтайские горы
Алтайские горы в Центральной Азии являются домом для ряда гробниц, принадлежавших к скифской цивилизации. Скифы были группой древних людей, которые основали богатую и могущественную империю с центром в Крыму. В основном, у скифов наиболее ценилось искусство верховой еды и доблесть во время войны. В конце концов, эта древняя цивилизация рухнула , когда она была захвачена сарматами.
На протяжении более 2000 лет тела внутри гробниц на удивление хорошо сохранились благодаря вечной мерзлоте Алтайских гор. Причем, тела сохранились настолько хорошо, что даже их татуировки остались нетронутыми. В прошлом главной угрозой для этих замороженных гробниц были охотники за сокровищами и грабители гробниц. Сегодня же главной угрозой является изменение климата, поскольку вечная мерзлота Алтайских гор начинает постепенно оттаивать.
8. Скара-Брей
Скара-Брей - доисторическая шотландская деревня.
Скара-Брей - доисторическая шотландская деревня, расположенная на Оркнейских островах возле Шотландии. Она была случайно обнаружена в 1850 году, когда в данной области бушевал зимний шторм, который снес песчаные дюны, веками скрывавшие таинственное поселение. Несмотря на то что, что возраст Скара-Брей составляет от 4000 до 5000 лет, это поселение находится в хорошем состоянии.
Туристы по-прежнему и сейчас могут увидеть мебель, которой местные жители пользовались тысячи лет назад. Однако, скорее всего, древними артефактами осталось любоваться недолго. Повышение уровня моря, вызванное изменением климата, угрожает существованию Скара Брей.
Древний волнорез, который защищал это поселение от волн, был серьезно поврежден в течение столетий и нуждается в ремонте. Но даже если он будет восстановлен, ученые предсказывают, что Скара-Брей будет "полностью недоступен, поскольку погрузится на дно океана" максимум через 200 лет. А учитывая изменение климата, это может произойти намного раньше.
9. Национальный парк Меса-Верде
Национальный парк Меса-Верде.
Меса-Верде, что означает "зеленый стол" на испанском языке, считается самым большим археологическим заповедником в Соединенных Штатах. Он когда-то был домом для анасази - группы кочевых народов, которые загадочным образом покинули этот район и поселились в Нью-Мексико и Аризоне.
Меса-Верде славится своим "Пещерным дворцом", где жили около 100 человек и было 150 отдельных жилищ-пещер и 23 "кива" - помещений, используемых членами племени для религиозных, политических и случайных встреч. В общей сложности в парке есть 5000 известных археологических памятников, в том числе 600 скальных жилищ.
В связи с изменением климата, археологические сокровища, найденные в Меса-Верде, могут быть уничтожены. Археологи обеспокоены тем, что пожары и эрозия, вызванные изменением климата, могут повредить бесценные находки.
10. Остров Пасхи
Остров Пасхи.
Также известный как Рапа-Нуи, остров Пасхи, пожалуй, является одним из самых известных археологических памятников в мире из-за его внушающих благоговение моаи – загадочных гигантских статуй-бюстов, которые (по мнению экспертов) были созданы в честь древних вождей острова, предков жителей Рапа-Нуи, а также других важных фигур.
Жители этого острова не оставили после себя письменных исторических записей, а также очень мало устных традиций. Поэтому эксперты могут только догадываться, как и почему древние люди острова Пасхи построили моаи. Сегодня этот важный археологический объект находится в опасности из-за изменения климата, а именно из-за высоких океанских волн, которые в последние десятилетия штурмуют берег острова.
Это стало большой проблемой для местных жителей и ученых, поскольку высокие волны разрушают основания, которые поддерживали моаи на протяжении многих веков. Если не предпринять никаких действий, то вскоре некоторые из моаи могут в конечном счете упасть в море.
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