Особенности непальской национальной культуры

Местные жители умудряются жить по «доисторическим» законам в эпоху цифровой революции. В Непале до сих пор, чтобы получить любую бумажку, даже купить сим-карту, нужна ваша фотография. И да, в Непале до сих пор всех туристов ждут проблемы с обналичиванием денег в банкоматах. О других нюансах читайте в нашем материале.









Они молятся каждые 50 м

Они принимают душ в центре города

Они обожают полненьких

Они едят редко и много

Они выкидывают мусор на улицы, но всегда моют руки перед едой

Здесь вайфай ловит только по праздникам

Их женщины — грузчики, дровосеки и бутлегеры

Они — не джентльмены

У них особенные жесты

У них отвратительные дороги

Они дружелюбны и гостеприимны