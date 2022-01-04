Особенности непальской национальной культуры

Местные жители умудряются жить по «доисторическим» законам в эпоху цифровой революции. В Непале до сих пор, чтобы получить любую бумажку, даже купить сим-карту, нужна ваша фотография. И да, в Непале до сих пор всех туристов ждут проблемы с обналичиванием денег в банкоматах. О других нюансах читайте в нашем материале.
Они молятся каждые 50 м
Если жители России думают, что РПЦ занимает много места в их жизни, после поездки в Непал это заблуждение пройдет. На улицах Катманду, столицы страны, практически каждые 50 м стоят темплы (аналог православной часовни), куда можно прийти в любое время и поговорить тет-а-тет со своим богом. Особенно много темплов в центре.
Религиозные объекты являются здесь местом отдыха и досуга. Примерно как если бы у храма Христа Спасителя в Москве просто гуляли группы людей, около него назначали бы встречи, проводили время за болтовней на лавочках.
Они принимают душ в центре города
Центральной системы водоснабжения в Непале нет. Хостелы и отели покупают воду в канистрах. То же самое делают и некоторые городские семьи. Но не все. Зимой теплая вода настолько в дефиците, что непальцы моются только днем, пока солнце еще ярко светит и немного греет. А реки и речушки, открытые родники с горной водой тут являются популярным местом, чтобы постирать белье, помыть посуду и даже помыться самим. И неважно, что это прямо в центре города.
Они обожают полненьких
Для непальца женщина без круглого живота не может быть привлекательной. Все правильно: чем идеал недоступней, тем он вожделеннее. Если западным женщинам при хорошем питании и малой подвижности приходится все время худеть, то восточным при скудном рационе и тяжелой работе — наоборот. Обладательницы круглых животов тут могут их оголять горделиво, а остальные молча завидуют, подвязывая сари под грудью и наматывая платки на талию, чтобы показать, что у них тоже есть какие-то формы.
Они едят редко и много
Обычная непальская семья ест два раза в день: утром и вечером. Порции при этом огромные, чтобы чувство сытости не покидало как можно дольше. Рацион однообразен и состоит из ежедневного риса с овощами в карри, чечевичной похлебки и пшеничных лепешек. Появление мяса или рыбы на столе — целое событие, это дорого! При этом кастовое разделение общества распространяется и на питание: благородные виды мяса, такие как баранина и козлятина, могут употреблять только брахманы, а низшие касты довольствуются буйволятиной и домашней птицей.
Они выкидывают мусор на улицы, но всегда моют руки перед едой
Гуляя по Катманду, легко наткнуться на свалку, которой отведен чуть ли не целый район. Люди живут среди этого мусора, занимаются привычными делами, переступая через груды тряпья. Бегают дети, работают женщины — в общем, все идет своим чередом. Есть очень чистоплотные семьи, но в общей массе отношение к городской чистоте у непальцев равнодушное. Тем не менее правила гигиены перед едой соблюдают все. Хотя бы потому, что едят руками, без столовых приборов. Правда, в кафе все-таки дают вилку и ложку, и в каждой семье они тоже есть, просто не подаются на стол.
Здесь вайфай ловит только по праздникам
«Постоянная бесперебойная подача электричества в Непале» — звучит как лозунг из сферы фантастики. Даже в хороших хостелах электричество дают только утром и вечером на несколько часов. В остальное время суток люди либо спят, либо спасаются светом от тусклых лампадок. Если ваша работа связана с интернетом, то обязательно обзаведитесь местной сим-картой с 3G.
Их женщины — грузчики, дровосеки и бутлегеры
Хрупкая пожилая женщина, поднимающая в гору тяжелые корзины с древесиной, — это нормальное явление для Непала. Супруг идет позади налегке и мук совести не испытывает — это тоже нормально.
Женский труд незаменим на стройках: непалки таскают камни, колют щебень, копают траншеи. Другой вид профессиональной деятельности — бутлегерство. Подпольные торговки (и никогда торговцы) спиртным каждое утро поднимаются высоко в предгорья, а потом спускаются с товаром вниз, подвергаясь опасности столкновения с полицией. Наверху находятся деревни, где варят самогон. В горных деревушках все грузовые работы исполняют женщины: таскают плуги, поднимают корзины, рубят дрова.
Они — не джентльмены
Отсюда логичный вывод: не ожидайте от непальца джентльменства в нашем понимании этого слова — вам придется самой тащить свой рюкзак или чемодан. Мужчины в Непале, как правило, занимаются более серьезными вещами: водят машины, организуют какой-то мелкий бизнес или предпочитают работу в компании (с этим туговато). В Непале перманентная безработица, поэтому каждый человек вне зависимости от пола радуется любому способу заработка.
У них особенные жесты
Чувство личного пространства у непальцев очень развито, и касаться непальца, особенно его головы, недопустимо (это относится ко всем буддистам). Впрочем, есть и исключения. Так, в качестве извинения можно слегка коснуться руки обиженного, а потом дотронуться до своей головы. Привычный жест одобрения — поднятый вверх большой палец — здесь может показаться неприличным, поэтому будьте аккуратны в выражении своих эмоций. Чтобы лучше понять непальца, также стоит знать, что кивок головой с одновременным пожиманием плечами означает «да», а сложенные лодочкой ладони перед грудью или у лба — это «намасте» (в переводе — «Я приветствую в тебе Бога»). Этот жест почти универсален — его используют в качестве приветствия, прощания, благодарения.
У них отвратительные дороги
Преобладающим видом транспорта в Катманду является мотоцикл или скутер — только они способны преодолевать узкие разбитые улочки с зигзагообразными поворотами. По серпантинам сельской местности лучше ехать на джипе или мощном мотоцикле, но по факту здесь катаются даже доисторические автобусы — типичные представители непальского общественного транспорта. Заполнены они не только внутри, но и снаружи. Из экономии средств многие пассажиры предпочитают передвигаться на крышах.
Они дружелюбны и гостеприимны
Непал — достаточно изолированная страна, и большинство жителей совсем незнакомы с устройством жизни во всем остальном мире. Им доставит искреннее удовольствие узнать, откуда вы, чем занимаетесь, чем занимаются ваши родственники и коллеги. Не удивляйтесь, если в локальном кафе владелица заведения молча положит вам на тарелку добавку риса (даже если вы рис вовсе не заказывали). Предлагать доплату за лишнюю порцию в этом случае не стоит, вы можете оскорбить человека, для которого этот рис — жест бескорыстной заботы.
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