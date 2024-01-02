8 древних замков Греции, где еще сохранились следы былой красоты и величия

1. Замок Арта

Средневековый замок Арта – один из важнейших хорошо сохранившихся монументальных комплексов Греции.

Замок Арта по-прежнему гордо стоит в самой видной части города, несмотря на завоевателей и время (Греция).

2. Дворец Великих магистров на Родосе

Дворец Великих магистров — главная достопримечательность греческого острова Родос.

Во Дворце Великих магистров сохранилось 205 комнат и залов, в большинстве из них воссоздан первозданный интерьер, а также открыты экспозиции музея (Греция).

3. Замок Хлемуци на западном мысе полуострова Пелопоннес

Замок Хлемуци – главный форпост франкского княжества Ахайя (Греция).

На территорию замка может попасть любой желающий за символическую плату (Chlemoutsi Castle, Греция). | Фото: pizzatravel.com.ua.

4. Замок Бурдзи среди одноименного острова-крепости

Внушительный остров-крепость Бурдзи у побережья Нафплиона был грозным фортом, домом для палачей, а теперь стал местом развлечения для туристов (Греция).

Форт Бурдзи появился благодаря венецианцам, которые с его помощью охраняли порт и город от пиратов (Грецмя).

5. Кносский дворец на острове Крит

Кносский дворец на острове Крит – яркий пример градостроительства минойской цивилизации (Греция).

5. Замок Каламата на юго-западе полуострова Пелопоннес

Руины Замка Каламата возвышаются над одноименным городом (Греция).

Замок Каламата был построен на вершине холма, на котором несколько тысяч лет назад находился античный храм (Греция). | Фото: sympossio.gr.

6. Замок Метони среди вод Ионического моря

Замок Метони – одна из крупнейших крепостей Средиземноморья (Греция).

Мощеная дорога приведет от замка к Буртизи – тюрьме, построенной турками (Замок Метони, Греция).

7. Замок Корони, возвышающийся над мысом Акритас

Замок Корони – яркий пример венецианской фортификационной архитектуры Средневековья (Греция).

Выход из венецианской крепости, где сохранились военные объекты, замок, хижины и церкви (Греция). | Фото: topvoyager.com.

8. Замок-крепость Платамон на севере Греции

Платамон — византийское укрепление X века, появившееся на юго-восточном склоне горы Олимп на руинах эллинистической крепости (Греция).