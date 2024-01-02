8 древних замков Греции, где еще сохранились следы былой красоты и величия

Греция во все времена славилась не только теплым морем и мягким климатом, ее культурное наследие, уникальные археологические находки, захватывающие легенды и удивительные архитектурные шедевры, созданные древними цивилизациями, не менее впечатляют современных путешественников. В этой стране можно увидеть не только старинные храмы, где поклонялись доисторическим богам, стадионы, где проходили первые Олимпийские игры, здесь сохранились еще и старинные замки венецианского, византийского и османского периода, которые тоже не мешает посетить.
1. Замок Арта
Средневековый замок Арта – один из важнейших хорошо сохранившихся монументальных комплексов Греции.
Древний город Арта, где еще сохранились восточные базары и средневековые улочки, можно увидеть старинный одноименный замок (The Castle of Arta), появившийся здесь в XIII веке. С древности на невысоком холме в северо-восточной части города, недалеко от реки Арахтос был возведен храм, затем его место заняло городское укрепление, которое и стало основой при строительстве средневекового замка.
Замок Арта по-прежнему гордо стоит в самой видной части города, несмотря на завоевателей и время (Греция).
Исследователи утверждают, что остатки объекта были мастерски интегрированы в стены нового замка, который строился во времена правления деспота Эпира Михаила II Комнина Дукаса (1230-1268 гг.) На протяжении многих веков замок достраивали и перестраивали, поэтому в его очертаниях и оформлении интерьеров угадываются византийский, османский и классический стили. При этом менялся и функционал, вначале он служил главной резиденцией правителей, поскольку Арта являлась административным центром Эпирского государства, затем его превратили в городскую тюрьму, которую благополучно трансформировали в гостиницу.
2. Дворец Великих магистров на Родосе
Дворец Великих магистров — главная достопримечательность греческого острова Родос.
Дворец Великих магистров, расположенный на вершине холма, нависшем над морем – это величественное сооружение, ставшее визитной карточкой острова Родос. Богатая история дворца началась в начале XIV века в период, когда рыцари ордена Госпитальеров решили укрепить свои позиции, построив грозную крепость. Понадобился не один год, чтобы мир увидел удивительное фортификационное сооружение, которое по сей день является чудом инженерной мысли.
Во Дворце Великих магистров сохранилось 205 комнат и залов, в большинстве из них воссоздан первозданный интерьер, а также открыты экспозиции музея (Греция).
Примечательно: В Греции практически все грандиозные сооружения возводились на месте более древних архитектурных объектов и Дворец Великих магистров не стал исключением. Если верить древним легендам, то на этом месте находился храм, посвященный богу солнца Гелиосу. К сожалению, божественная защита не смогла защитить грандиозный объект от завоеваний и даже разрушений, включая пожары и случайные взрывы боеприпасов на складах. Несмотря на бурную историю Родосская крепость, являющаяся самой масштабной в Европе, с самой протяженной системой крепостных стен, превращена в музей. В некоторых залах полностью восстановлены интерьеры залов и жилых покоев, где можно увидеть бесценные произведения искусства, богатые коллекции икон, образцы предметов быта Средневековья и многое другое.
3. Замок Хлемуци на западном мысе полуострова Пелопоннес
Замок Хлемуци – главный форпост франкского княжества Ахайя (Греция).
На территорию замка может попасть любой желающий за символическую плату (Chlemoutsi Castle, Греция). | Фото: pizzatravel.com.ua.
Авторы Novate.ru сразу же хотели бы отметить, что максимально укрепленный Замок Хлемуци – это единственная крепость в мире, возведенная всего за 2 года. Князь Годефридос Виллардуэн I вместе со своими поданными сделали невозможное, они на вершине холма западного мыса полуострова Пелопоннес построили самую могущественную крепость франкского княжества Ахайя. И это в начале XIII века, когда не было ни тяжелой строительной техники, ни современных материалов. К сожалению, ни толстые стены, ни природная защита холма не уберегли Замок Хлемуци от завоеваний и безжалостного времени. Частые набеги соседей оставили неизгладимы следы, и речь идет не только о разрушениях. Учитывая, что крепость в разные периоды истории здесь отметились франки, каталонцы, венецианцы и турки (последние и вовсе несколько раз ее захватывали), неудивительно, что в оформлении замка можно увидеть влияние культуры пришлых народов.
4. Замок Бурдзи среди одноименного острова-крепости
Внушительный остров-крепость Бурдзи у побережья Нафплиона был грозным фортом, домом для палачей, а теперь стал местом развлечения для туристов (Греция).
В XV веке, когда венецианцы пришли на земли Греции они старались укреплять свои позиции, в первую очередь строя оборонительные объекты, которые смогли бы защитить как с суши, так и с моря. Одним из уникальных фортификационных сооружений того времени является форт Бурдци, расположенный у берегов Нафплиона. Небольшой остров стал местом строительства крепости, которая была спроектирована так, чтобы можно было быстро реагировать на попытки захвата со стороны моря. Остались свидетельства, что в тот период особо зверствовали пираты, устраивавшие не только захват суден, они умудрялись нападать и на портовые города.
Форт Бурдзи появился благодаря венецианцам, которые с его помощью охраняли порт и город от пиратов (Грецмя).
Интересный факт: Когда порт Нафплион уже не нуждался в защите от пиратов, крепость стала домом для палачей, которые предпочитали поселиться подальше от горожан. Удаленный от берега форт с жилой резиденцией был самым лучшим решением. Поскольку давным-давно отпала нужда в палачах, остров-крепость Бурдзи превратили в колоритный отель с рестораном.
5. Кносский дворец на острове Крит
Кносский дворец на острове Крит – яркий пример градостроительства минойской цивилизации (Греция).
Во времена минойской цивилизации, Кносс являлся одним из самых влиятельных и могущественных городов Средиземноморья. Именно здесь был построен знаменитый дворец-лабиринт, в котором, согласно легенде, было заключено в глубоком подземелье жестокое чудище Минотавр. В строительстве гигантского архитектурного комплекса, похожего больше на город в городе, на тот период, конечно же, применялись передовые достижения как в самом строительстве, так и во внедрении уникальных инженерных сетей – водопровода, отопления, освещения, канализации и смывных туалетов. К сожалению, совершенный во всех отношениях город был покинут людьми (из-за угрозы извержения вулкана), что и привело к его разрушению.
5. Замок Каламата на юго-западе полуострова Пелопоннес
Руины Замка Каламата возвышаются над одноименным городом (Греция).
Замок Каламата был построен на вершине холма, на котором несколько тысяч лет назад находился античный храм (Греция). | Фото: sympossio.gr.
Греция – благодатная страна, на территории которой с незапамятных веков жили люди, стремящиеся защитить свою землю. Учитывая местоположение полуострова Пелопоннес, неудивительно, что здесь то и дело появлялись крепости. На юго-западе, например, несколько тысячелетий назад во времена Гомера был построен древний город Фарай - один из 7 городов, обещанных в качестве подарка легендарным микенским царем Агамемноном разгневанному Ахиллу. В византийские времена на месте древнего храма было возведено первое фортификационное сооружение с жилой резиденцией на территории. Затем и этот форт стал основой для строительства замка Каламата, который хоть и сохранился до наших дней, но не все направления открыты для туристов (велик риск обрушений).
6. Замок Метони среди вод Ионического моря
Замок Метони – одна из крупнейших крепостей Средиземноморья (Греция).
Мощный форт, получивший название Замок Метони, был построен венецианскими мастерами в начале XIII века на скалистом мысе. В фортификационный комплекс входило несколько структур, с одной из которых замок соединялся с помощью каменного моста, удивляющего 14 сводами. Специалисты утверждают, что он считается вершиной инженерной мысли Средневековья.
Мощеная дорога приведет от замка к Буртизи – тюрьме, построенной турками (Замок Метони, Греция).
Несколько веков подряд замок-форт был настоящим заслоном как от пиратских набегов, так и посягательств соседей, хотя османам все-таки удалось его захватить. Турки его несколько раз перестраивали и укрепляли, благодаря чему и сохранился мусульманский колорит на греческой земле. Стоит отметить, что у южной кромки мыса во времена правления турок был создан укрепленный островок, на котором построили Буртизи – тюрьму с площадью для публичной казни. Это строение, какой бы жуткой цели оно не служило, стало настоящим украшением старинного фортификационного комплекса.
7. Замок Корони, возвышающийся над мысом Акритас
Замок Корони – яркий пример венецианской фортификационной архитектуры Средневековья (Греция).
Выход из венецианской крепости, где сохранились военные объекты, замок, хижины и церкви (Греция). | Фото: topvoyager.com.
Замок Корони, построенный венецианцами в том же XIII веке с южной стороны Мессинского залива, по праву считается одним из лучших образцов венецианской фортификационной архитектуры. Главным отличием от большинства крепостей того времени является то, что на его территории помимо военных объектов и главной резиденции правителя расположены жилые дома и культовые сооружения. Изначально, это были церкви, с приходом турок их трансформировали в мечети, ну а когда и они сдали позиции, храмам вернули первозданный вид.
8. Замок-крепость Платамон на севере Греции
Платамон — византийское укрепление X века, появившееся на юго-восточном склоне горы Олимп на руинах эллинистической крепости (Греция).
Важное стратегическое значение отметили и византийские властители, которые на основе руин в X веке построили свой замок-крепость. С тех пор Замок Платамон не одно столетие был главным форпостом в этой части страны, даже несмотря на то, что частенько бывал в осаде и даже единожды его захватили турки, но на счастье, он сохранился до наших дней. Сейчас замок-крепость притягивает миллионы туристов, особенно он популярен в качестве атмосферной площадки, где проходит Международный фестиваль музыки и театрального искусства «Олимп».
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