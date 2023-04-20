11 стихотворных подсказок, как говорить правильно

Грамотная речь — важный показатель культуры. Но все тонкости русского языка запомнить очень непросто.
Публикуем несколько стихотворных шпаргалок с примерами, где чаще всего допускаются ошибки. Запоминаются моментально и навсегда избавляют от досадных ошибок.
Сразу две сказали одноврЕменно:
«Дорогой, похоже, я берЕменна!»
Предпочтительно: одноврЕменно
***
Не советую вАм
Напиваться по средАм.
Предпочтительно: по средАм
***
Мы не жулики, не вОры,
Подписали договОры.
Норма: договОры (не договорА)
***
Солнце. Жарко. ПривезИ
Нам для окон жалюзИ.
Норма: жалюзИ (не жАлюзи)
***
ЗвонИт звонарь,
ЗвонЯт в звонок,
Чтоб ты запомнить верно смог.
Норма: звонИт (не звОнит)
***
Я тушил вагон товарный,
Потому что я пожарный.
Норма: пожарный
***
Носки короткие — слово длинное: носкОВ,
Чулки длинные — слово короткое: чулок.
Норма: носкОВ, чулок
***
Я занял у родителей денег
И не вернул, потому что бездельник.
Весной друг байк мне одолжил,
И я до лета не дожил.
Норма: я занял, мне одолжили
(в значении «дали взаймы»)
***
Согласно царскому указу,
Боярам выбили по глазау.
Норма: согласно чему (не согласно чего)
***
Одеть Надежду,
Надеть одежду.
Норма: одеть (кого-то), надеть (на себя)
***
Не налезли шорты?
Долго ели тОрты!
Норма: тОрты (не тортЫ)
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Грамотная речь — важный показатель культуры. Но все тонкости русского языка запомнить очень непросто.
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