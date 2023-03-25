Причины скудного цветения гортензии

Садоводы любят гортензию не только за богатство окраски и длительный период цветения, но и неприхотливость. Однако порой случается так, что гортензия перестает цвести. Расскажем о самых распространенных причинах.

Проблемы с цветением могут начаться на самых разных этапах жизни растения. Чаще всего они случаются у совсем молодых кустарников, которые еще не набрались сил, хотя порой такое внезапно происходит и с теми гортензиями, которые раньше исправно радовали владельцев своим пышным цветением. Мы расскажем, почему не цветет гортензия, и как это исправить.



Слабая корневая система растения

Искусственная стимуляция цветения

Неправильная обрезка

Неподходящее место для посадки

Неподходящий сорт

Неправильный полив

Неправильная подготовка к зиме

Болезни

Вредители

Гортензия относится к той редкой категории растений, которые зацветают уже на первый год после размножения или высадки на новое место. За исключением тех случаев, когда гортензии приходится тратить все свои силы не на закладку цветочных почек, а на укрепление корневой системы. Такое довольно часто случается с молодыми или недавно высаженными растениями. Гортензии нужно просто набраться сил, и, возможно, уже совсем скоро она порадует вас пышными шапками соцветий. Стоит отметить, что иногда на восстановление корневой системы уходит не один месяц. Эффективным решением проблемы может стать использование регуляторов роста.Некоторые недобросовестные продавцы стимулируют цветение гортензии при помощи химикатов для того, чтобы растение имело более привлекательный товарный вид. В результате вместо того, чтобы бросить все силы на адаптацию к новому месту высадки, гортензия тратит их на появления новых бутонов. Неудивительно, что к следующей после покупки весне, растение оказывается истощенным и не закладывает почки на следующий сезон, а то и два.Гортензии разрастаются довольно быстро и если их не обрезать, то со временем кусты загустятся, а цветки измельчают или вовсе пропадут. В наших широтах чаще всего выращивают метельчатые, древовидные и крупнолистные гортензии. И каждая из этих разновидностей требует особого подхода к обрезке. Подробнее об этом процессе можно узнать в наших статьях:Выбирая место для высадки гортензии, нужно учитывать тот факт, что это растение, с одной стороны, светолюбиво и может расти на открытых местах, а с другой – оно не любит яркого солнца и сильного ветра. Этот кустарник хорошо переносит легкую полутень, однако зацветает при таких условиях позже, а порой не делает этого вообще. Наиболее удачным считается расположение с восточной стороны участка, когда солнечные лучи падают на гортензию с утра и в первой половине дня.Не все сорта гортензии совершенно не приспособлены к прохладному климату северных и северо-западных регионов. Они прекрасно растут и дают пышную зелень, однако лето в этих областях оказывается слишком холодным, чтобы растение успело заложить и сформировать цветочные почки. Кроме крупнолистных, метельчатых и древовидных гортензий в средней полосе хорошо приживаются ее почвопокровная и черенковая разновидности, а также гортензия Сарджента.Свое латинское название Hydrangea(«сосуд с водой») гортензия получила за любовь к влаге. Особенно это заметно по молодым (не достигшим трех лет) растениям. Грунт вокруг корней гортензии не должен пересыхать, поэтому в летний зной ее поливают каждые 3 дня, а в прохладную погоду – 1 раз в неделю. В зависимости от размера куста на каждое растение требуется от 1 до 1,5 ведер воды. Не менее важно учитывать и качество грунта. Тяжелые и глинистые почвы поливают реже, а песчаные и супесчаные, соответственно, чаще и обильнее.Для полива гортензии лучше использовать дождевую или отстоянную не меньше 4-5 дней водопроводную воду.Азот – очень важный для растений химический элемент. Недостаток этого вещества может привести к тому, что кустарник остановится в росте, а его листья пожелтеют. Однако не менее опасным для растений является и избыток этого вещества. Перекормленные азотом гортензии наращивают зеленую массу, но не закладывают бутоны.Чтобы растение радовало вас долгим и обильным цветением, нужно соблюдать график подкормок. За сезон гортензию подкармливают 3-4 раза, однако азотные удобрения вносят только весной, когда кустарник особенно в них нуждается. В остальных случаях растения подкармливают безазотистыми комплексами.Спор о том, нужно ли вообще укрывать гортензию, длится на протяжении десятилетий. Одни садоводы считают, что в защите от холодов нуждаются только кустарники, произрастающие в северных регионах, другие – настаивают на том, что укрывать следует все виды без исключения. Оппоненты сходятся в одном: крупнолистную гортензию нужно обязательно защищать от холодов.Дело в том, что кустарники этого вида цветут на побегах прошлого года, и если растение укрыть слишком поздно или раскрыть слишком рано, то его почки подмерзнут и не порадуют новыми бутонами. Именно поэтому к подготовке крупнолистных гортензий к зиме следует подходить более серьезно. Зато метельчатые и древовидные гортензии укрывать не обязательно, если, конечно, речь не идет о молодых растениях. Их к зиме готовят более основательно. Взрослые же кусты обрезают, окучивают и мульчируют. Подробнее о подготовки гортензии к зиме можно прочитать в следующих статьях:Хлороз на листьях малиныПочти все виды гортензий отличаются высокой устойчивостью к болезням и вредителям. И все же есть одно заболевание, которое встречается у этих растений достаточно часто. Хлороз гортензии возникает из-за нарушения обмена веществ или неподходящего грунта. Дефицит железа приводит к тому, что листва растения начинает желтеть, при этом прожилки листочков остаются темными. Заболевшее растение лечат железным купоросом. Для этого 50 г вещества растворяют в 10 л воды и опрыскивают кустарник каждые 4-5 дней до тех пор, пока окраска листвы полностью не восстановится.Паутинный клещ и тляЧаще всего гортензия становится жертвой паутинного клеща или тли. Первый поедает листья и стебли растений. Одна единственная колония этих паукообразных способна уничтожить кустик клубники всего за день. Для гортензии фатальным может стать не столько клещи сами по себе, сколько инфекции, которые могут попасть на растение через ранки, которые остаются на листьях после их укусов.Листовая тля опасна тем, что она высасывает из растений клеточный сок, оставляя после себя сахаристые выделения, которые, в свою очередь, являются питательной средой для сажистого грибка. Защитить свой сад можно при помощи инсектицидов широкого спектра действия, например, Фитоверма, Актеллика, Актары и др.Если ваша гортензия перестали цвести, не отчаивайтесь. Иногда растение не выпускает бутоны не потому, что вы не соблюдаете все рекомендации по выращиванию и уходу, а потому, что ее время просто еще не пришло.