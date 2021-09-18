Самые знаменитые уловки маркетинга, заставляющие брать ненужные нам товары

1. Знаменитые красные ценники

Самая знаменитая уловка супермаркетов. / Фото: ganc-chas.by

2. Товары на уровне глаз

Статистика продаж в зависимости от расположения товаров на полках. / Фото: lotsman-pro.ru

На уровне глаз ребенка расположены, как правило, товары-мечты для детей. / Фото: novate.ru

3. Товары в области очереди в кассу

Один из самых старых маркетинговых приемов. / Фото: onliner.by

4. 1+1 = 3

Знаменитая маркетинговая уловка. / Фото: pp.userapi.com

5. Подарок в придачу

Слово ПОДАРОК обладает магическими свойствами. / Фото: 5element.by

6. «Последний день» распродаж

Хитрый трюк. / Фото: onliner.by

7. Лабиринты прилавков

Над расположением товаров работают психологи-маркетологи. / Фото: onliner.by