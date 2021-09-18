Самые знаменитые уловки маркетинга, заставляющие брать ненужные нам товары

Маркетинг - это в высшей степени тонкое искусство. А ещё его можно сравнить с медициной: точно так же, как добросовестный врач ищет верный диагноз, а затем подбирает лечение, опытный маркетолог продумывает всё до мелочей, чтобы заставить посетителей магазина приобрести всё, что имеется в наличии. О самых знаменитых маркетинговых уловках пойдет речь в материале.
1. Знаменитые красные ценники
Самая знаменитая уловка супермаркетов. / Фото: ganc-chas.by
На уловку с цветными ценниками не попадаются только люди с фотографической или просто отменной памятью. Как правило, в акции с красными ценниками выставляются товары, срок годности которых подходит к концу, или же те, которые очень плохо раскупают. Как правило, скидка относительно обычной цены товара может быть совершенно незначительной - уценка на несколько рублей или копеек. Это обычная магия цветного ценника: покупатель уверен, что берет товар по выгодной цене, и получает чувство удовлетворения, даже гордости собой.
2. Товары на уровне глаз
Статистика продаж в зависимости от расположения товаров на полках. / Фото: lotsman-pro.ru
Опытные мерчендайзеры давно заметили, что лучше всего покупается то, что находится примерно на уровне глаз взрослого человека. Таким образом, на этот уровень могут выкладывать товары, которую нужно продать в первую очередь. Среди них могут быть как товары с истекающим сроком годности и плохо раскупаемые, так и очень привлекательные, но дорогие товары. А если совместить этот прием с предыдущим (цветной ценник), то и вовсе высока вероятность получить пустую полку к концу рабочего дня.
На уровне глаз ребенка расположены, как правило, товары-мечты для детей. / Фото: novate.ru
А все привлекательные для детей лет трех-пяти товары располагают на полках на уровне пояса взрослого человека. Можете провести эксперимент, отправившись в ближайший супермаркет, и убедиться в том, что уровень глаз действительно работает.
3. Товары в области очереди в кассу
Один из самых старых маркетинговых приемов. / Фото: onliner.by
Этот трюк - один из самых старых. Будет верным заявить, что ему столько же лет, сколько первым магазинам с кассовой областью. Если это популярный супермаркет или магазин с постоянной текучкой покупателей, то, разумеется, будут очереди из людей. Когда человек стоит в очереди, он испытывает стресс из-за ожидания (психологи отмечают, что безвольно ждать - один из самых расстраивающих факторов для человека), поэтому он ищет, чем себя развлечь. Как правило, около кассы кладут сладкие товары (а также те, которые нужно поскорее распродать!). В результате человек покупает, к примеру, леденец и чувствует себя счастливым от предвкушения сладкого. А если добавить еще и красный ценник на уровне глаз...
4. 1+1 = 3
Знаменитая маркетинговая уловка. / Фото: pp.userapi.com
Представьте себе ситуацию. Вы покупаете комплект из трёх пар носков, стоимостью, к примеру, 300 российских рублей. Причем, увидели вы акционный товар, разумеется, в области очереди к кассе. Кассир с лучезарной улыбкой начинает уверять вас, что если вы приобретете еще один такой комплект, то получите третий в подарок. Итого за 600 рублей у вас 9 пар носков. Но если не спешить соглашаться, а - сославшись на необходимость дополнительных покупок - отправиться в основную секцию, где продаются носки, то вы увидите, что каждая пара носков в отдельности стоит 67 рублей (67 помножить на 9 равно 603 рубля). То есть в итоге вы ничего не выгадали вовсе, зато накупили носков на год вперед.
5. Подарок в придачу
Слово ПОДАРОК обладает магическими свойствами. / Фото: 5element.by
Слово «подарок», написанное большими буквами, как это ни удивительно, обладает самыми что ни на есть магическими свойствами. И когда покупатель получает сковороду в подарок, приобретя холодильник, он свято верит, что сковорода не была включена в его стоимость. Но чудеса бывают только в сказках. Как правило, даже очень ценные «подарочные» товары грамотно включают в стоимость основной покупки. Чтобы это было не так заметно, можно аккуратно завысить стоимость товаров, якобы равных «подарочному».
6. «Последний день» распродаж
Хитрый трюк. / Фото: onliner.by
А вот на эту уловку ведутся, как правило, наши родители и деды. В них всё еще жива память о советских дефицитах, а в животе все еще возникает холодок, когда они вспоминает, какое чувство опустошения и собственной непотребности они испытывали, когда возвращались домой ни с чем, не успев купить тот или иной товар. Представляете, каким обиженным почувствует себя пенсионер, который в понедельник в «последний день распродажи» вентиляторов купил оный за 999 рублей (тут еще и всем известная магия девяток, ведь 999 - это вовсе не тысяча, нет!), а во вторник, придя в этот же гипермаркет, видит неприглядную правду-ложь: красующийся стенд с надписью «последний день распродажи за 999 рублей».
7. Лабиринты прилавков
Над расположением товаров работают психологи-маркетологи. / Фото: onliner.by
В гипермаркетах товары никогда не располагаются бессистемно. Это очень тонкая работа мерчендайзеров, экономистов, маркетологов и даже психологов. Что нужно человеку каждый день? Хлеб и молочные продукты. Именно поэтому эти отделы всегда расположены в глубине успешных гипермаркетов. Но пока вы идете по лабиринтам из прилавков, вам на пути попадается огромное количество привлекательных товаров, которые вы в результате покупаете. Например, в самом успешном гипермаркете города Гомель, Беларусь, хлебный отдел располагается так, что вы должны войти в единственный вход в торговый павильон, после чего пройти через галерею всех акционных товаров магазина. Результатом, как правило, является корзинка или тележка с парочкой безумно дешевых бутылочек средства для мытья посуды, а также с товарами, которые играют в розыгрыше по дисконтным картам!
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