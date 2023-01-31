5 миллионов жертв повального голода, или Почему послереволюционную Россию накрыла катастрофа

Голод в России 1921-1922 чаще именуют Поволжским. Однако послереволюционная продовольственная катастрофа охватила не менее 30 губерний с населением до 90 миллионов человек. Число жертв достигло 5 миллионов, причем тяжелее всего пришлось детям. Беспрецедентный по масштабам продовольственный кризис доводил людей до каннибализма, породил повсеместную беспризорность, расширил преступность. Не справляясь с ситуацией, большевики были вынуждены обращаться за помощью к иностранцам.
Причины голода и дислокация трагедии
Дети слонялись по улицам, вымаливая еду.
Первые массовые случаи голодания фиксировались в отдельных регионах еще осенью 1920-го. Но пик пришёлся на конец 1921-го - весну 1922-го. Кризис охватил земли Поволжья, юга Украины, Крыма, Казахстана, Башкирии, часть Приуралья и Западную Сибирь. Но особо разрушительно голод разгулялся вдоль Волги. 26 сентября Ленин обратился к мировому пролетариату с просьбой помочь голодающим. В Ноте Советского правительства значилось, что Россия готова принять любую помощь, не взирая не источники и не связывая их с политической ситуацией.
100 лет крестьяне обрабатывали плодоносные земли и хлебные поля примитивными методами. Урожайность напрямую зависела от погоды, которая в сезон-1920 не благоприятствовала сытой зиме. Но голод 1920-х спровоцирован не только продовольственным дефицитом, а и продразверсткой авторства новой советской власти. В результате крестьян лишали и без того бедных припасов. Обложение жителей деревень налогами в виде продуктов питания привело к тому, что к весне 21-го у сельсоветов толпились голодные женщины с детьми, а мужчины вскрывали продовольственные склады, амбары и нападали на вагоны с едой. Даже когда к лету голод достиг своего пика, в населенные пункты поступали очередные наряды на изъятие зерна. Голодающим поясняли, что их взносы идут на благие цели – помощь другим голодающим.
Несчастные дети и растущая беспризорность
Беженцы в Саратовской губернии. /Фото: bigpicture.ru
Крестьяне в поисках еды грузились семьями в телеги и оставляли свои сёла. Бегство стало массовым, приводя к запустению обширных сельхозрайонов. Многие обессиленные погибали в пути. Массовые бесконтрольные перемещения населения в поисках пропитания стали для центральных и местных властей не меньшей проблемой, чем непосредственно продовольственная. Очевидцы рассказывали, что Казань в то лето окружили толпы голодных измученных крестьян. Они бродили по улицам словно пришельцы, и особенно страшно выглядели дети. Обезумевшие матери бросали их прямо на станциях и в городских подворотнях, отчаявшись накормить отпрысков и не желая видеть, как они умирают. Детвора нищенствовала, побиралась, вымаливала хлеб слезами. К осени сирот решили эвакуировать в «сытые» районы. Мест в детских распределителях не хватало, соответствующими были и условия тамошнего пребывания. Замерзающие без отопления дети спали едва одетые в лохмотья прямо на полу.
Ненамного лучше приходилось и эвакуированным. К примеру, в Старой Руссе они питались раз в сутки похлёбкой из перемерзшего картофеля. Как рассказывал эвакуированный из Казани 13-летний Иван Андреев, в Каменец-Подольске его передали на воспитание в новую семью. Там ему пришлось тяжело работать наравне со взрослыми, а если он не справлялся – получал крепких тумаков. Едой и одеждой мальчика тоже не баловали, называя «нахлебником».
Какие меры принимали власти, и кто спасал голодающих
Жители Поволжья благодарят иностранную миссию. /Фото: pbs.twimg.com
К концу 1921-го пуд муки стоил в Саратовской губернии миллион рублей. Среднемесячный доход горожанина на тот момент не превышал и нескольких тысяч. Ведром картофеля можно было оплатить новый дом, а хлебом — полноценное хозяйство. Основной едой людей стали суррогаты. Так называемый «зелёный хлеб» из лебеды позволяли себе далеко не все. Что касается простого люда, им пришлось поедать соломенные крыши, глину и даже навоз. Известны множественные случаи каннибализма. А максим Горький писал, что настала пора охранять кладбища, потому как голодный народ вот-вот начнет раскапывать могилы.
Руководство страны пробовало стабилизировать ситуацию, но получалось слабо. Массовая эвакуация не складывалась из-за расстроенных путей сообщения. Да и армейский призыв новобранцев усугублял продовольственную проблему. На закупку иностранных продуктов в больших объемах не было денег. А по воспоминаниям сотрудников Комитета помощи голодающим, повсеместно отсутствовали квалифицированные кадры, а местные органы демонстрировали бесхозяйственность. В результате центр получал недостоверную информацию, что также не помогало разрешать проблему.
Американские продукты в Самаре. /Фото: sgpress.ru
Первыми откликнувшимися на просьбы о помощи стали США и норвежец-полярник Фритьоф Нансен. Американская администрация ARA пообещала сотрудничать при определенных условиях. Главные - невмешательство в дела организации и свободное передвижение по городам. Первое судно с продовольственной помощью Штатов причалило к Петрограду 1 сентября 1921-го, а спустя несколько дней там открылась столовая. В городе в считанные дни заработали 120 кухонь, и вскоре ARA кормила миллионы человек ежедневно. Параллельно поставлялись медикаменты и посевное зерно. Значимой стала и миссия Нансена, потрясенного высокой детской смертностью русских. Он привлек к проблеме десятки благотворительных организаций, не лез в большевистские дела и ратовал за здоровые отношения между странами.
По статистике Наркомздрава РСФСР, за период 1921-1922-х только от голода в России погибли не менее 5 миллионов человек. Эту цифру часто сравнивают с общими потерями российской армии в войне накануне (убитые, умершие в госпиталях после ранений или отравления газами). Так, с лета 1914-го по декабрь 1917-го Россия лишилась полутора миллионов советских граждан. Выходит, повальный голод втрое превысил количество безвозвратных фронтовых потерь уровня мировой войны.
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