Как рекорд выпущенных воздушных шариков привёл к ущербу на миллион долларов

Кто бы мог подумать, что воздушные шарики принесут столько проблем. /Фото: news.sap.com

Шарики перед запуском. /Фото: animalworld.com.ua







Момент запуска шаров в небо. /Фото: air-creative.ru

Шарики возвращаются в центр города. /Фото: maximonline.ru

Праздник, спровоцировавший транспортный коллапс. /Фото: bigpicture.ru

Акватория озера в день попытки провести спасательную операцию. /Фото: maximonline.ru

Пляжи и озёра убирали от подобного мусора месяцами. /Фото: 4party.ua