Как рекорд выпущенных воздушных шариков привёл к ущербу на миллион долларов

В 1986 году произошло сразу несколько техногенных катастроф, имевших значительные последствия - гибель «Челленджера» и авария на Чернобыльской АЭС. Однако о них, по крайней мере, знают. А вот что касается другого катаклизма, то вот о нём известно далеко не многим, потому что трудно представить, что ущерб эквивалентный миллиону долларов и даже человеческие жертвы могли вызвать...воздушные шары.
Кто бы мог подумать, что воздушные шарики принесут столько проблем. /Фото: news.sap.com
Это любопытное событие произошло в рамках благотворительного праздника в Кливленде, который был организован фондом United Way в сентябре 1986 года. Во время мероприятия решили побить мировой рекорд по количеству одновременно запущенных в небо гелиевых воздушных шариков. Для этого весь Кливленд и целый штат Огайо приняли участие в мероприятии, покупая подписку United Way — два шарика за доллар. А вот компания «Балунфест», которая должна была воплотить в жизнь задумку, приняла серьёзный вызов: им нужно было вначале удержать в небольшом пространстве на центральной площади, а затем по команде отпустить в полёт сразу два миллиона шаров.
Шарики перед запуском. /Фото: animalworld.com.ua
Для того, чтобы решить поставленную задачу, специалисты фирмы привлекли другую компанию, занимавшуюся поставкой тросов для космодрома - именно из них сплели сетку, которая прикрывала металлический каркас размером 76 на 46 метров. Конструкция была установлена прямо на центральной площади, рядом с главной городской башней Кливленда. В результате утром 27 сентября огромная масса разноцветных шаров поднялись ввысь, установив новый мировой рекорд.
Момент запуска шаров в небо. /Фото: air-creative.ru
И всё бы ничего, если бы не ухудшение погоды. Всё дело в том, что при нормальных условиях шарики с гелием поднимаются достаточно высоко и летят очень долго, чтобы успеть полностью сдуться перед падением на землю. А вот в Кливленде в тот день был холодный воздушный фронт, который просто затормозил подъём полутора миллиона всё еще сохранявших в себе гелий воздушных шариков, поэтому сильный ветер постепенно начал прижимать их обратно к земле.
Шарики возвращаются в центр города. /Фото: maximonline.ru
Надувные шары создали городу массу проблем: по информации редакции Novate.ru, одних только столкновений на дорогах из-за них случилось более полусотни за день, но и сами транспортные магистрали парализовало, остановил работу местный аэропорт, а близлежащие река и озеро покрылись разноцветным резиновым мусором, а «дождь» из шаров всё не прекращался. В итоге получившийся транспортный коллапс оценили приблизительно в миллион долларов - для сравнения, на организацию всего праздника было потрачено вдвое меньше денег.
Праздник, спровоцировавший транспортный коллапс. /Фото: bigpicture.ru
Но самым трагичным эпизодом этого катаклизма с участием воздушных шаров оказались реальный человеческие жертвы. Оказалось, что на озере Эри, что рядом с Кливлендом, 27 сентября двое рыбаков на маленькой лодке решили выйти за уловом. Довольно быстро лодка с рыбаками отплыла так далеко, что огоньков с берега уже не было видно. И тут Реймонд Бродерик и Бернард Сульзер утратили контроль над лодкой, и она перевернулась, а волны быстро отнесли их далеко от судна.
Акватория озера в день попытки провести спасательную операцию. /Фото: maximonline.ru
Вот только спасательная операция, которую попытались провести по заявлению жён рыбаков, оказалось просто невозможно выполнить, а всё из-за пресловутых шариков: их было столько, что катер, вышедший в акваторию озера, едва вернулся обратно - увидеть голову тонущего человека на озере, сплошь закрытом шариками, было просто невозможно. К сожалению, Реймонд и Бернард так и не дождались помощи.
Пляжи и озёра убирали от подобного мусора месяцами. /Фото: 4party.ua
А Соединенные Штаты были вынуждены на протяжении многих месяцев оплачивать уборку шариков не только у себя, но и на территории соседней страны: в общей сложности в озерах оказалось приблизительно три тонны резинового мусора; очищались также пляжи. Огромный стресс получили и животные: известен случай, когда элитные арабские лошади, которые паслись неподалеку от Кливленда, настолько сильно испугались падающих с неба шариков, что понесли, врезались в забор и серьёзно травмировались. В итоге столь массовым запуском воздушных шаров на территории США больше никто не занимается.
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