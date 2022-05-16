Что делать если дует из подоконника

Если из вашего подоконника дует, и из-за этого в комнате холодно, то эту проблему можно довольно просто решить. Справится даже человек, не имеющий опыта в подобной работе.







Снимите отлив под окном. Там вы увидите, что, скорее всего, монтажной пены практически нет. А значит, холодный воздух проходит в квартиру через многочисленные отверстия. В этом случае это вина мастера, который старался сэкономить на расходниках во время установки окон.







Удалите старую пену с отлива, промойте от пыли и грязи.







Под профиль наносим зимнюю монтажную пену, закрываем щели между стенами.







Добавляем также пену и по всему периметру.







Устанавливаем на место отлив, фиксируем. Вот и вся работа! После этого из подоконника перестанет дуть холодным воздухом.







Подробнее о том, как сделать так, чтобы из подоконника перестало дуть, смотрите в видео ниже:



