Величка - единственный в мире подземный город, в котором каждый элемент высечен из соли

Удивительная лестница встречает посетителей подземного города.

Соляные копи Величка – самая известная достопримечательность Польши.

Соляные сталактиты в шахте Величка.

Огромные соляные люстры украшают галереи и гроты всего подземного города.

Памятник соледобытчикам в городе Wieliczka (Польша).

Лазурного цвета озера в подземном городе.

Деревянные лестницы, по которым спускались рабочие шахты.

С помощью таких ковшей и подъемников поднимали соль на землю.

Лабиринты соляных гротов в Величке.

Гостей шахты проводили по мостам, свисающим над соленым озером.

Фигурки соляных гномов встречают гостей шахты (Величка, Польша).

Камера Николая Коперника со скульптурой, установленной в 1875 году.

Большое количество соляных фигур украшают подземный город.

Восковые фигуры в подземном соляном городе.

В соляной шахте Величке до сих пор действует санаторий.

Статуя Святого Антония в старейшей часовне Велички.

Часовня Святого Антония в подземном городе.

Бюст Казимира Великого в соляной шахте.

Величественный храм Святой Кинги в подземном городе.

Скульптура принцессы Кинги, которой вручают ее кольцо соледобытчики.

Невероятный интерьер часовни Святой Кинги.

Схема подземного города соляной шахты Величка.

В шахте есть свой концертный зал.

В подземном городе есть даже ресторан.

Для туристов-экстремалов проложен особый маршрут.