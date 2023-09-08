Величка - единственный в мире подземный город, в котором каждый элемент высечен из соли

Удивительная лестница встречает посетителей подземного города.
Величественный подземный многоуровневый город, полностью высеченный из соляных глыб, находится недалеко от Кракова (Польша) и создан он в старинной шахте Величке (Wieliczka). Неприметное снаружи сооружение таит в своих недрах фантастический город, спрятанный на 100 метровой глубине и поражающий шедеврами архитектурных творений. Каждый его элемент сделан мастерами из каменной соли, начиная от помпезных люстр и очаровательных гномов, и заканчивая удивительным храмом и дворцом, расположенными на берегу подземного озера.
Соляные копи Величка – самая известная достопримечательность Польши.
История этой шахты началась много веков назад, в те времена, когда в 1044 году было найдено месторождение каменной соли и король Казимир I издал приказ о ее добыче. До XIII века соль просто выпаривали из выступающей соленой воды, а потом организовали копи.
Соляные сталактиты в шахте Величка.
Огромные соляные люстры украшают галереи и гроты всего подземного города.
Многие столетия соль считалась белым золотом и поэтому шахта играла очень важную роль в экономической жизни не только Польши, но и целой Европы. За несколько столетий столь значимые соляные копи углубились и разрослись до внушительных размеров, став настоящим полигоном для творческой деятельности людей, которые там работали.
Памятник соледобытчикам в городе Wieliczka (Польша).
Учитывая, что соледобытчики находились под землей по 17 часов в сутки, и чтобы хоть как-то разнообразить монотонный труд и украсить место работы, особо творческие личности начали создавать статуи из соляных глыб.
Лазурного цвета озера в подземном городе.
За семь столетий существования шахты она превратилась в огромное подземное царство, занимающее девять подземных уровней, начиная с 60 метров и уходя вглубь до 300 метров, общей протяженностью практически 300 км. Она стала не только местом добычи, но и удивительным пространством художественного творчества, уникальных скульптурных и архитектурных изделий из соли, удивляя мастерством не только прокладки тоннелей и галерей, но и деревянных креплений, созданных обычными плотниками.
Деревянные лестницы, по которым спускались рабочие шахты.
Начиная с XV века соляные копи в Величке начали показывать знатным особам, уважаемым гостям королевского двора, ведь только король мог дать разрешение на посещение важнейшего объекта. Вначале это был простой интерес, как к прибыльному и грандиозному предприятию. Позже, когда местные умельцы начали создавать невероятные скульптуры и целые композиции из каменной соли, люди стремились увидеть эту рукотворную красоту.
С помощью таких ковшей и подъемников поднимали соль на землю.
Так постепенно обширные подземные лабиринты коридоров и камер стали превращаться в удивительный город, в котором нашлось место необыкновенным гротам и базиликам, скульптурам и барельефам, настоящему дворцу и самому невероятному храму – часовне Святой Кинги, находящейся на глубине 101 метр.
Лабиринты соляных гротов в Величке.
Уже с XVI века и далее туристические маршруты прокладывались с особой тщательностью и чем выше был светский статус гостей, тем более разнообразной и насыщенной организовывались экскурсии и экстремальнее становились развлечения. Для того, чтобы подчеркнуть особую красоту некоторых мест их подсвечивали факелами, создавая удивительную атмосферу нереальности происходящего.
Гостей шахты проводили по мостам, свисающим над соленым озером.
Из развлечений особой популярностью пользовались: катание на декоративных вагончиках по конной дороге, прохождение над пропастью по узкому мосту, катание на лодках по соляному озеру, а также особое представление «адской езды», показывающее опаснейший спуск горняков в шахту и прослушивание эха выстрела из пистолета.
Фигурки соляных гномов встречают гостей шахты (Величка, Польша).
Естественно, доступ в эти невероятные подземные лабиринты был предоставлен узкому кругу высокопочитаемых людей и лишь в XX веке стал возможен для всех желающих увидеть это великолепие собственными глазами.
Камера Николая Коперника со скульптурой, установленной в 1875 году.
Это необычное место во все времена посещали известные исторические личности, имена которых можно найти в памятной книге, которая ведется с первых посещений соляной шахты. Это и Николай Коперник, которому даже посвятили камеру, в которой установили величественную соляную скульптуру, и И. В. фон Гёте, и Ф. Шопен, и Ян Матейка, Д.И. Менделеев и многие другие известные деятели.
Большое количество соляных фигур украшают подземный город.
Также посещали эти необычные копи царственные особы, начиная с правящей династии польских королей и заканчивая французским королем Франциском I и русским императором Александром I.
Восковые фигуры в подземном соляном городе.
Очень интересный факт (некоторые утверждают, что это шутка экскурсоводов): посетителям разрешалось трогать экспонаты руками и даже слизывать соль, но не более ... 2 кг и за этим строго следили.
В соляной шахте Величке до сих пор действует санаторий.
Кроме того, начиная с XVI века польские врачи убедили короля, что эта шахта сможет вылечить много недуг дыхательной системы и различных инфекционных заболеваний. Ведь уже в те времена знали, что в ней нет ни бактерий, ни опасных вирусов и даже грибков. Зато в воздухе содержится большое количество элементов, полезных для дыхательных путей человека. Поэтому в одной из галерей открыли купальни, работающие и по сей день. Ствол Даниловича, является самой старой из сохранившихся, ведь ее прорубили в середине XVII веке.
Статуя Святого Антония в старейшей часовне Велички.
Горняки были очень набожным народом, поэтому создавали храмы и часовни под землей, чтобы в любой момент можно было преклонить колени перед Святым ликом. До наших времен сохранилась часовня Святого Антония, созданная в конце XVII века в огромной соляной глыбе. Она знаменита своими необычными скульптурами Распятого Христа, Богоматери с младенцем и, конечно же, самого Антония.
Часовня Святого Антония в подземном городе.
Все высеченные скульптуры, находящиеся в храме, имеют зеленоватый оттенок из-за самой структуры каменной соли и, к сожалению, имеют склонность к таянью, ведь в пещере очень высокая влажность.
Бюст Казимира Великого в соляной шахте.
На одном из уровней в первой половине XVIII в. была создана Камера Казимира Великого с бюстом короля, созданная в честь монарха, издавшего указ, регулирующий добычу и торговлю солью,
Величественный храм Святой Кинги в подземном городе.
Скульптура принцессы Кинги, которой вручают ее кольцо соледобытчики.
Особого внимания заслуживает единственный в мире храм, созданный на такой впечатляющей глубине (101 м) в далеком 1895 году в одном из образовывавшихся гротов и названный в честь польской принцессы Кинги.
Невероятный интерьер часовни Святой Кинги.
В этой уникальной церкви все сделано из каменной соли, начиная с паркета и заканчивая уникальными барельефами и скульптурами, алтарем и невероятной красоты соляными люстрами. Этот необыкновенный храм до сих пор проводит праздничные литургии, а молодожены стремятся обвенчаться именно в нем.
Схема подземного города соляной шахты Величка.
Сейчас Величка считается одним из популярных направлений туристической индустрии в Польше. Посмотреть самую удивительную соляную шахту планеты съезжаются туристы со всего мира. Фантастическая экскурсия в подземный соляной мир начинается спуском по 380 ступеням, которые ведут на первый подземный уровень, находящийся на глубине 64 метра.
В шахте есть свой концертный зал.
В подземном городе есть даже ресторан.
Всего же посетителям показывают три уровня, последний из которых достиг глубины 134 метра. За время существования шахты вырублено более трех тысяч камер, но туристы посещают лишь 20, самых впечатляющих. Уже начиная со спуска в копи, восторгу и удивлению посетителей нет границ, увидеть такое великолепие в шахте мало где удастся.
Для туристов-экстремалов проложен особый маршрут.
Для любителей более экстремальных путешествий под землей создан особый маршрут «Дорогами нового приключения», который пролегает не по экскурсионным лестницам, а по самым настоящим горным выработкам и достигает шести уровней глубины.
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