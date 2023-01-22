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24 знаменитости, которые трагически свели счеты со своей жизнью

Прискорбно, но факт – знаменитости, художники, режиссеры, атлеты и выдающиеся общественные деятели часто лишают себя жизни. Самоубийства среди звезд всегда привлекают внимание общественности, ведь нам кажется, что, раз уж они богатые и успешные, то должны быть счастливы. Но, правда в том, что многие из них страдают депрессией или другими душевными расстройствами. В любом случае, эти 24 человека ушли слишком рано, и их фанатам всегда будет их не хватать.

24 знаменитости, которые трагически свели счеты со своей жизнью

Робин Уильямс – 63 года


Одно из самых шокирующих самоубийств в истории Голливуда произошло в 2014 году, когда повесился актер и комик Робин Уильямс. Позже выяснилось, что актер тайно боролся с болезнью Паркинсона, деменцией и депрессией.

24 знаменитости, которые трагически свели счеты со своей жизнью

Дейв Мирра – 41 год


Бывший ведущий реалити-шоу «Реальный мир»/«Дорожные правила» и легенда BMX Дейв Мирра покончил с собой выстрелом в голову, сидя в своем грузовике в Северной Каролине. За несколько часов до этого ведущий запостил в соцсети фотографию своей жены Лорен. Помимо жены, он оставил двоих детей.

24 знаменитости, которые трагически свели счеты со своей жизнью

Сойер Свитен – 19 лет


Свитен прославился еще в детстве благодаря роли в сериале «Все любят Рэймонда». Родные и друзья были шокированы, когда прошлой весной актер покончил с собой выстрелом в голову. Близкие сообщили, что Свитен переживал по поводу денежных проблем, увядающей славы и слухов о его ориентации. Он оставил позади брата-близнеца.

24 знаменитости, которые трагически свели счеты со своей жизнью

Джиа Аллеманд – 29 лет


Участница реалити-шоу «Холостяк» и модель журнала Maxim попыталась покончить с собой, повесившись на шнуре от пылесоса летом 2013 года. Когда Джию обнаружили, ее тут же отвезли в больницу, но вскоре у нее констатировали смерть мозга, и два дня спустя ее отключили от системы жизнеобеспечения.

24 знаменитости, которые трагически свели счеты со своей жизнью

Джован Белчер – 25 лет


Об этом профессиональном футболисте без умолку говорили в новостях после того, как он девять раз выстрелил в свою девушку на глазах у собственной матери. Белчер затем приехал на домашний стадион своей команды и застрелился на глазах тренера и менеджера. Вскрытие позже показало, что спортсмен страдал от ХТЭ (хронической травматической энцефалопатии), которую вызвали полученные во время игры в футбол травмы головы.

24 знаменитости, которые трагически свели счеты со своей жизнью

Лекс МакАллистер – 31 год


Еще одна участница «Холостяка» – что же такое творят с женщинами на этом реалити-шоу? Лекс, участницу 14 сезона, нашли мертвой в январе этого года. Девушка умерла от передозировки лекарств. Один из членов ее семьи сообщил, что Лекс страдала от биполярного расстройства и депрессии.

24 знаменитости, которые трагически свели счеты со своей жизнью

Мэрилин Монро – 36 лет


Легендарная красотка трагически погибла в результате передозировки барбитуратами. Мэрилин была сексуальной иконой, но близкие сообщили, что звезда испытывала «сильные страхи и частые депрессии», а также «резкие и непредсказуемые скачки настроения». Это говорит о том, что актриса могла страдать от психического заболевания, которое и толкнуло ее на самоубийство.

24 знаменитости, которые трагически свели счеты со своей жизнью

Минди Маккриди – 37 лет


Маккриди была известной кантри певицей в начале 2000-х. Певица покончила с собой в 2013 в своем доме в Арканзасе, выстрелив себе в голову. Ходили слухи, что до этого Минди дважды предпринимала попытку самоубийства.

24 знаменитости, которые трагически свели счеты со своей жизнью

Симон Баттл – 25 лет


Симон была американской актрисой, финалисткой шоу «X-фактор и участницей группы G.R.L. Она покончила с собой осе¬¬нью 2014 года, повесившись в своем доме в Калифорнии. После смерти Симон, ее менеджер заявил, что девушка страдала депрессией в связи с ее финансовыми проблемами.

24 знаменитости, которые трагически свели счеты со своей жизнью

Курт Кобейн – 27 лет


Солист группы Nirvana покончил с собой выстрелом в голову весной 94-го. Кобейн долгое время боролся с наркозависимостью и депрессией. Незадолго до смерти певец лег в реабилитационную клинику в Лос-Анджелес.

24 знаменитости, которые трагически свели счеты со своей жизнью

Шакир Стюарт – 34 года


Именно этот человек стоял за Young Jeezy, Rick Ross и другими артистами лейбла Def Jam. Стюарт застрелился в ванной в своем доме. Его близкие сообщили, что за пару недель до гибели он начал вести себя странно, но они попросту не успели ничего предпринять.

24 знаменитости, которые трагически свели счеты со своей жизнью

Уэнди О. Уильямс – 48 лет


Уэнди была солисткой панк-группы Plasmatics, которая пользовалась огромной популярностью в 90-е. Уэнди покончила с собой в 1998 году, выстрелив себе в голову в лесу неподалеку от своего дома в Коннектикуте. Ее близкие и друзья сообщили, что Уильямс было тяжело жить обычной жизнью после пика славы, и долгое время она была безутешной.

24 знаменитости, которые трагически свели счеты со своей жизнью

Александр МакКуин – 40 лет


Всемирно известный британский модный дизайнер наложил на себя руки в 2010 году, спустя неделю после того, как его мать Джойс умерла от рака. О его самоубийстве много говорили, так как дизайнер, решив «уйти красиво», употребил смертельный коктейль из кокаина, снотворного и транквилизаторов и повесился на любимом ремне

24 знаменитости, которые трагически свели счеты со своей жизнью

Люси Гордон – 28 лет


Британская актриса известна по фильмам «Интуиция» и «Человек-паук 3». Она повесилась в своей квартире в Париже. Гордон оставила несколько предсмертных записок, в которых подробно описала последние желания. Ее тело обнаружил ее муж, оператор Жером Альмерас.

24 знаменитости, которые трагически свели счеты со своей жизнью

Ли Томпсон Янг – 29 лет


Ли был звездой канала Disney и в последние годы жизни снимался в сериале «Риццоли и Айлс». В какой-то момент он не явился на съемки эпизода, и полиция обнаружила его тело с огнестрельным ранением в голову. Позднее обнаружилось, что у Янга было биполярное расстройство, и на момент смерти он страдал от тяжелого приступа депрессии.

24 знаменитости, которые трагически свели счеты со своей жизнью

Джонни Льюис – 26 лет


Льюис наиболее известен по роли Кипа «Омлета» Эппса в сериале «Сыны Анархии». В 2012 году актер спрыгнул с крыши арендованного дома. Перед этим он убил пожилую хозяйку дома и ее кота. Семья актера позже заявила, что тот страдал от травмы головы, которую так и не вылечили, что привело к психическому расстройству.

24 знаменитости, которые трагически свели счеты со своей жизнью

Крис Лайтли – 44 года


Лайтли был значимой фигурой в музыкальной индустрии. Он основал лейбл Violator и представлял таких крупных музыкантов, как Ja Rule, Мисси Эллиот, 50 Cent и Шон «Дидди» Комбс. К несчастью, дела приняли плохой оборот, и в 2012 его нашли мертвым. До сих пор не до конца понятно, застрелился ли Крис сам, или ему помогли.

24 знаменитости, которые трагически свели счеты со своей жизнью

Дана Плато – 34 года


Актриса наиболее известна по роли Кимберли Драммонд в популярном ситкоме «Различные ходы». Но после успешного шоу Дану ждали годы бедности и злоупотребления наркотиками. Она умерла от передозировки обезболивающими и мышечными релаксантами весной 1999 года.

24 знаменитости, которые трагически свели счеты со своей жизнью

Крис Бенойт – 30 лет


Бенойт был известным рестлером WWE. В 2007 году он зверски задушил свою жену и семилетнего сына насмерть, после чего повесился сам. Вскрытие показало, что мозг спортсмена был серьезно поврежден многочисленными травмами и напоминал мозг 85-летнего больного Альцгеймером.

24 знаменитости, которые трагически свели счеты со своей жизнью

Л’Рен Скотт – 49 лет


Л’Рен была известным модным дизайнером, и долгое время встречалась с солистом Rolling Stones Миком Джаггером. В 2014 году она повесилась на шарфе после продолжительной борьбы с депрессией.

24 знаменитости, которые трагически свели счеты со своей жизнью

Джуниор Соу – 43 года


Джуниор Соу был одним из лучших игроков NFL. К несчастью, спортсмен застрелился в собственном доме в Калифорнии. Посмертный анализ показал, что футболист страдал от тяжелой хронической травмы мозга.

24 знаменитости, которые трагически свели счеты со своей жизнью

Аарон Шварц – 26 лет


Интернет-«хактивист», программист и предприниматель Аарон Шварц покончил жизнь самоубийством в 2013 году, когда его обвинили в компьютерном мошенничестве. Ему грозило до 50 лет тюрьмы, и он повесился в своей квартире в Нью-Йорке. Вы наверняка знаете Шварца как одного из создателей Reddit’а.

24 знаменитости, которые трагически свели счеты со своей жизнью

Терри Кэт – 31 год


Вокалист классической рок-группы Chicago погиб в результате несчастного случая. Он развлекался с 9-миллиметровым полуавтоматическим пистолетом, когда тот случайно выстрелил ему в голову. Он играл с оружием в доме друга и не знал, что пистолет заряжен.

24 знаменитости, которые трагически свели счеты со своей жизнью

Мэри Кей Бергман – 38 лет


Имя может быть вам незнакомо, но голосом Мэри Кей Бергман разговаривали многие персонажи «Южного Парка». Например, она озвучивала Миссис Картман и Венди. Бергман была замужем 12 лет, и на вид казалась абсолютно счастливой. Только когда она покончила с собой, выстрелив себе в голову, ее близкие узнали, что она долгие годы страдала тяжелой формой депрессии.

24 знаменитости, которые трагически свели счеты со своей жизнью

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