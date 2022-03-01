Суперлинкоры класса «Ямато», с помощью которых Япония грезила победить Америку на море

Суперлинкоры Японии внушали морякам страх и трепет.
Задолго до Второй мировой войны Япония уже стремилась обеспечить себе господство на море. Японское руководство понимало, что превзойти потенциального противника в лице США по числу кораблей у нее не получится. Решить проблему японские адмиралы хотели не погоней за количеством судов, а улучшением их качества. Так родилась идея суперлинкоров класса «Ямато», по сравнению с которыми остальные военные корабли должны были выглядеть ничтожными шлюпками.
Всего было построено два корабля класса «Ямато».
Проектирование суперлинкоров в Японии началось еще в 1922 году. Уже к началу 1936 года было представлено 24 кандидата на роль суперлинкора нового поколения.
Водоизмещение предложенных моделей колебалось в диапазоне от 52 до 69 500 тонн. В конечном итоге командование приняло вариант за номером «A140-F5», который был разработан под руководством контр-адмирала Фукуда. Так появился класс кораблей «Ямато». Всего в рамках проект японцы успели создать два суперлинкора. Первый так и назывался - «Ямато». Второй носил название «Мусаси». Оба этих линкора стали крупнейшими в истории военного дела.
Революционная на момент создания конструкция.
Корабли класса «Ямато», как и большинство других японских военных кораблей, имели волнообразный корпус. Такую форму выбрали для максимального повышения ходовых качеств судна. На момент создания в этих линкорах было реализовано много смелых и прогрессивных конструкторских идей.
Суперлинкоры класса «Ямато» были уязвимы для торпед, но очень быстро плавали.
Корпуса линкоров собирались на заклепках. На долю сварки приходилось не более 6% всех креплений в корабле. В качестве основного материала использовалась сталь DS, одна из лучших в своем роде. Любопытной особенностью конструкции линкоров был минимум оборудования на палубе. Это было сделано для повышения защиты экипажа.
Не все в командовании флота одобрили этих гигантов.
В движение «Ямато» приводился сразу 4 турбозубчатыми агрегатами и 12 котлами «Кампон». Каждый котел и турбина линкора устанавливались в отдельном отсеке для повышения безопасности. Котлы выдавали по 12 500 лошадиных сил. Суммарная эффективная мощность силовой установки судна достигала 150 000 л. с. При этом работу установки можно было форсировать до 165 000 лошадиных сил, в результате чего максимальная скорость хода увеличивалась до 27,7 узлов.
Оба линкора были уничтожены в бою.
Что касается бронирования, то и тут японские суперлинкоры были способны удивить. Они имели самую толстую броню, которая, по иронии судьбы, на момент начала Второй мировой войны уже не была самой прочной. Все дело было в том, что металлургия Японии сильно отставала от стран Старого Света и Америки.
Они были самыми большими в своем классе.
Главный калибр линкоров класса «Ямато» был представлен в двух видах. Это были орудия калибром 410 мм и 460 мм. Точно такие же ставились на японские линкоры типа «Нагато». Созданы эти орудия были еще в 20-е годы прошлого столетия. В конечном варианте оба линкора использовали 460 мм орудия для главного калибра. Главная батарея была представлена 27 стволами! Кроме этого, как и любой другой линкор, «Ямато» имел артиллерию среднего и ближнего действия, зенитную артиллерию, а также несколько пусковых катапульт для палубных самолетов.
Снимок команды.
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