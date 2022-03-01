Суперлинкоры класса «Ямато», с помощью которых Япония грезила победить Америку на море

Суперлинкоры Японии внушали морякам страх и трепет.

Всего было построено два корабля класса «Ямато».

Революционная на момент создания конструкция.

Суперлинкоры класса «Ямато» были уязвимы для торпед, но очень быстро плавали.

Не все в командовании флота одобрили этих гигантов.

Оба линкора были уничтожены в бою.

Они были самыми большими в своем классе.

Снимок команды.