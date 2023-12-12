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Восстановление орхидеи

Даже при правильном уходе у капризной орхидеи могут загнить и пожелтеть листочки, загнить или засохнуть корни. К сожалению, такое случается довольно часто.
Но прежде чем выкидывать цветок, важно внимательно его осмотреть: велика вероятность того, что растение можно будет восстановить. Даже если у орхидеи остался один здоровый лист и небольшая часть ствола, буквально за месяц ее можно будет вернуть к жизни.


Подготовительный этап



Первым шагом необходимо удалить все загнившие и пожелтевшие листья, сухие и поврежденные корни. Важно тщательно очистить ствол от повреждений и загрязнений. Даже если оставшийся листочек выглядит не очень презентабельно, он все равно может помочь в процессе восстановления орхидеи.



Тщательно промойте листочек водой и оставьте в сухом прохладном месте до полного высыхания.
Прежде чем переходить к процессу восстановления, лист и ствол необходимо обработать средством с ярко выраженным антимикробным и антигрибковым действием. Для приготовления такого средства необходимо 1 зубчик чеснока измельчить в блендере с 0,5 л воды.
Профильтруйте чесночную воду, тщательно протрите ей лист и замочите ствол на 20-25 минут.


После такой обработки лист необходимо оставить на сутки в сухом прохладном месте.

Восстановление орхидеи



Для восстановления орхидеи потребуется простая конструкция, состоящая из пластикового стаканчика и пластиковой крышки с отверстием посередине. Орхидею необходимо аккуратно размесить в отверстии в крышке, а затем поместить в стаканчик с водой.



Накройте орхидею срезанным горлышком от пятилитровой бутылки, следите за уровнем воды и раз в 3 дня обрызгивайте лист. В таких условиях корневая система орхидеи начнет развиваться очень быстро.



Ориентировочно через месяц на листочке появится большое количество молодых и крепких корней.



Молодую орхидею можно будет пересадить на постоянное место, где она продолжит активно расти.


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Орхидеяуход

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