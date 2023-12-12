Даже при правильном уходе у капризной орхидеи могут загнить и пожелтеть листочки, загнить или засохнуть корни. К сожалению, такое случается довольно часто.

Но прежде чем выкидывать цветок, важно внимательно его осмотреть: велика вероятность того, что растение можно будет восстановить. Даже если у орхидеи остался один здоровый лист и небольшая часть ствола, буквально за месяц ее можно будет вернуть к жизни.







Подготовительный этап

Восстановление орхидеи

Первым шагом необходимо удалить все загнившие и пожелтевшие листья, сухие и поврежденные корни. Важно тщательно очистить ствол от повреждений и загрязнений. Даже если оставшийся листочек выглядит не очень презентабельно, он все равно может помочь в процессе восстановления орхидеи.Тщательно промойте листочек водой и оставьте в сухом прохладном месте до полного высыхания.Прежде чем переходить к процессу восстановления, лист и ствол необходимо обработать средством с ярко выраженным антимикробным и антигрибковым действием. Для приготовления такого средства необходимо 1 зубчик чеснока измельчить в блендере с 0,5 л воды.Профильтруйте чесночную воду, тщательно протрите ей лист и замочите ствол на 20-25 минут.После такой обработки лист необходимо оставить на сутки в сухом прохладном месте.Для восстановления орхидеи потребуется простая конструкция, состоящая из пластикового стаканчика и пластиковой крышки с отверстием посередине. Орхидею необходимо аккуратно размесить в отверстии в крышке, а затем поместить в стаканчик с водой.Накройте орхидею срезанным горлышком от пятилитровой бутылки, следите за уровнем воды и раз в 3 дня обрызгивайте лист. В таких условиях корневая система орхидеи начнет развиваться очень быстро.Ориентировочно через месяц на листочке появится большое количество молодых и крепких корней.Молодую орхидею можно будет пересадить на постоянное место, где она продолжит активно расти.