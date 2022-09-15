Профессии, которые поломают любую психику

Говорят: скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Эту поговорку можно с не меньшей долей истинности видоизменить так: скажи мне, чем ты занимаешься, и я скажу тебе, какой ты. В самом деле, по истечении достаточно длительного времени (5 и более лет) профессия неизменно накладывает на личность человека соответствующий отпечаток, в том числе негативный, хотя, казалось бы, в сущности своей ничего неадекватного не имеет. Приводим небольшой перечень таких профессий.











1. Юрист

2. Бухгалтер

3. Врач

4. Военнослужащий

5. Журналист

6. Учитель

7. Психолог

8. Менеджер по продажам