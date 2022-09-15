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Профессии, которые поломают любую психику

Говорят: скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Эту поговорку можно с не меньшей долей истинности видоизменить так: скажи мне, чем ты занимаешься, и я скажу тебе, какой ты. В самом деле, по истечении достаточно длительного времени (5 и более лет) профессия неизменно накладывает на личность человека соответствующий отпечаток, в том числе негативный, хотя, казалось бы, в сущности своей ничего неадекватного не имеет. Приводим небольшой перечень таких профессий.

Профессии, которые поломают любую психику

Профессии, которые поломают любую психику

1. Юрист


Как правило, эту профессию выбирают люди очень скрупулезные и мнительные («Как бы чего не вышло…»). Со временем эти качества нередко доходят до абсурда, что отталкивает «нормальных» людей, ведь даже в личных отношениях юристы начинают искать какой-то подвох. Наконец, гиперинформированность правоведов может запросто превратить их в угрюмых «ботаников».

Профессии, которые поломают любую психику

2. Бухгалтер


Известна шутка, что «бухгалтер» — это «диагноз». И вправду, некоторые люди этой профессии настолько вживаются в свой деловой образ, что даже переносят дотошность и «любовь» к цифрам в личную жизнь. У бухгалтеров заведено все делать четко и правильно, поэтому что-либо экстремальное и новое вызывает у них страх и очень настораживает. Со временем многие люди этой профессии превращаются в жутких снобов и зануд.
Чтобы избежать этого, бухгалтерам необходимо периодически отрываться от бумаг и больше общаться с людьми, ведь иначе есть риск оказаться вторым Акакием Башмачкиным (герой повести Н.В. Гоголя «Шинель»), чей мир состоял только из букв и запятых.

Профессии, которые поломают любую психику

3. Врач


Имеются в виду врачи, которые в своей практике сталкиваются с серьезными заболеваниями, страданиями и смертью. Врач на себя берет очень большую ответственность за пациентов. Зачастую равнодушие, цинизм и эмоциональная закрытость медиков лишь вынужденная психологическая защита от стрессов, то и дело возникающих на почве постоянного наблюдения страданий.

Психологи рекомендуют людям с такой профессией больше делиться внутренними проблемами и переживаниями с близкими людьми, а также не забывать о сопереживании, которого ждут родные. Служебные неприятности и заботы следует оставлять на работе, а за ее пределами стараться всячески избегать дополнительного стресса.

Профессии, которые поломают любую психику

4. Военнослужащий


Как известно, военнослужащие – люди строжайшей дисциплины. Увы, нередко они «строят» даже своих родных и близких, превращаясь в домашнего диктатора, а то и тирана. Психологи утверждают, что военные со временем приобретают такой тип профессиональной деформации личности, который уже практически не возможно исправить. Офицер — это образ жизни.

Профессии, которые поломают любую психику

5. Журналист


Люди, выбравшие профессию журналиста, как правило, очень скромные и предпочитающие оставаться в тени («Он в этом событии главный, а я только беру интервью»). Кроме того, они любопытны. Конечно, журналистская практика все эти качества развивает, итог чего хорош далеко не всегда. Человек может удариться в эгоцентризм и откровенную бестактность, у него может сформироваться патологическая установка, что он проживает не свою жизнь.

Профессии, которые поломают любую психику

6. Учитель


Люди данной профессии нередко высокомерны. Как правило, у них завышена самооценка, причем не зависимо от степени профессионализма. Легко быть значимым на фоне ребенка – личности, пока еще далекой от раскрытия, и порой самомнение учителя выливается в авторитарность – если не по отношению к школьным подопечным, то по отношению к домочадцам. Учителям особенно необходимо умение ставить себя на место другого человека, а также культивирование скромности и терпимости.

Профессии, которые поломают любую психику

7. Психолог


Не секрет, что многие люди, решившие стать психологом, прежде всего хотят разобраться в самих себе, а не в проблемах будущих пациентов. По факту, из-за постоянного лицезрения чужих отклонений от собственных «тараканов» такие люди могут так и не избавиться. Более того, личные проблемы нередко усугубляются. А еще благодаря знанию человеческой натуры психологи легко становятся манипуляторами, бессовестно использующими окружающих в своих корыстных целях.

Психологам следует четко разделить свою профессиональную и личную жизнь, а также научиться не воспринимать людей только как материал для очередного исследования.

Профессии, которые поломают любую психику

8. Менеджер по продажам


Продать товар, особенно неликвидный, – целое искусство, в той или иной мере заставляющее человека лукавить, хитрить, а порой и просто обманывать. Опытные продажники – это люди, как правило, достаточно ушлые. Еще один недостаток работников данной профессии — излишняя болтливость и чрезмерный артистизм, которые могут стать причинами неестественности в повседневной жизни. Таким людям рекомендуют почаще абстрагироваться от мыслей о работе.

А как влияет на психику профессия ваша?

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