Профессии, которые поломают любую психику

Говорят: скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Эту поговорку можно с не меньшей долей истинности видоизменить так: скажи мне, чем ты занимаешься, и я скажу тебе, какой ты. В самом деле, по истечении достаточно длительного времени (5 и более лет) профессия неизменно накладывает на личность человека соответствующий отпечаток, в том числе негативный, хотя, казалось бы, в сущности своей ничего неадекватного не имеет. Приводим небольшой перечень таких профессий.
1. Юрист
Как правило, эту профессию выбирают люди очень скрупулезные и мнительные («Как бы чего не вышло…»). Со временем эти качества нередко доходят до абсурда, что отталкивает «нормальных» людей, ведь даже в личных отношениях юристы начинают искать какой-то подвох. Наконец, гиперинформированность правоведов может запросто превратить их в угрюмых «ботаников».
2. Бухгалтер
Известна шутка, что «бухгалтер» — это «диагноз». И вправду, некоторые люди этой профессии настолько вживаются в свой деловой образ, что даже переносят дотошность и «любовь» к цифрам в личную жизнь. У бухгалтеров заведено все делать четко и правильно, поэтому что-либо экстремальное и новое вызывает у них страх и очень настораживает. Со временем многие люди этой профессии превращаются в жутких снобов и зануд. Чтобы избежать этого, бухгалтерам необходимо периодически отрываться от бумаг и больше общаться с людьми, ведь иначе есть риск оказаться вторым Акакием Башмачкиным (герой повести Н.В. Гоголя «Шинель»), чей мир состоял только из букв и запятых.
3. Врач
Имеются в виду врачи, которые в своей практике сталкиваются с серьезными заболеваниями, страданиями и смертью. Врач на себя берет очень большую ответственность за пациентов. Зачастую равнодушие, цинизм и эмоциональная закрытость медиков лишь вынужденная психологическая защита от стрессов, то и дело возникающих на почве постоянного наблюдения страданий.
Психологи рекомендуют людям с такой профессией больше делиться внутренними проблемами и переживаниями с близкими людьми, а также не забывать о сопереживании, которого ждут родные. Служебные неприятности и заботы следует оставлять на работе, а за ее пределами стараться всячески избегать дополнительного стресса.
4. Военнослужащий
Как известно, военнослужащие – люди строжайшей дисциплины. Увы, нередко они «строят» даже своих родных и близких, превращаясь в домашнего диктатора, а то и тирана. Психологи утверждают, что военные со временем приобретают такой тип профессиональной деформации личности, который уже практически не возможно исправить. Офицер — это образ жизни.
5. Журналист
Люди, выбравшие профессию журналиста, как правило, очень скромные и предпочитающие оставаться в тени («Он в этом событии главный, а я только беру интервью»). Кроме того, они любопытны. Конечно, журналистская практика все эти качества развивает, итог чего хорош далеко не всегда. Человек может удариться в эгоцентризм и откровенную бестактность, у него может сформироваться патологическая установка, что он проживает не свою жизнь.
6. Учитель
Люди данной профессии нередко высокомерны. Как правило, у них завышена самооценка, причем не зависимо от степени профессионализма. Легко быть значимым на фоне ребенка – личности, пока еще далекой от раскрытия, и порой самомнение учителя выливается в авторитарность – если не по отношению к школьным подопечным, то по отношению к домочадцам. Учителям особенно необходимо умение ставить себя на место другого человека, а также культивирование скромности и терпимости.
7. Психолог
Не секрет, что многие люди, решившие стать психологом, прежде всего хотят разобраться в самих себе, а не в проблемах будущих пациентов. По факту, из-за постоянного лицезрения чужих отклонений от собственных «тараканов» такие люди могут так и не избавиться. Более того, личные проблемы нередко усугубляются. А еще благодаря знанию человеческой натуры психологи легко становятся манипуляторами, бессовестно использующими окружающих в своих корыстных целях.
Психологам следует четко разделить свою профессиональную и личную жизнь, а также научиться не воспринимать людей только как материал для очередного исследования.
8. Менеджер по продажам
Продать товар, особенно неликвидный, – целое искусство, в той или иной мере заставляющее человека лукавить, хитрить, а порой и просто обманывать. Опытные продажники – это люди, как правило, достаточно ушлые. Еще один недостаток работников данной профессии — излишняя болтливость и чрезмерный артистизм, которые могут стать причинами неестественности в повседневной жизни. Таким людям рекомендуют почаще абстрагироваться от мыслей о работе.
А как влияет на психику профессия ваша?
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