Подкормите орхидею этим простым средством

Для качественного и продолжительного цветения красавице орхидее нужны регулярные, желательно натуральные подкормки. И в этом деле вам точно поможет чеснок! Помимо питания, он также даёт орхидее защиту от гнили.







Нарежьте 3 зубчика чеснока с шелухой. Залейте 600 мл воды, накройте крышкой, оставьте на сутки в тёмном месте.







На следующий день процедите воду от чеснока.







В полученном растворе замочите горшок с орхидеей на 20 минут (погружной полив). Повторяйте процедуру 1-2 раза в месяц, и ваша орхидея будет выглядеть гораздо лучше!



