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Неймар так любит сериал «Бумажный дом», что даже… снялся в нем!

Знаменитый бразильский футболист Неймар не только является одним из лучших игроков в мире, но также попробовал свои силы в киноиндустрии. Футболист снялся в сериале «Бумажный дом», который произвел фурор среди зрителей. Неймар является большим поклонником этого сериала. Пока форвард пребывал на съемках, его «ПСЖ» без проблем шел к очередном титулу в чемпионате Франции.
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Неймар так любит сериал &laquo;Бумажный дом&raquo;, что даже&hellip; снялся в нем!

«Бумажный дом» (La Casa de Papel) — это испанский телесериал, который был выпущен на Netflix в 2017 году. Сериал рассказывает о группе грабителей, которые пытаются ограбить Королевский монетный двор. Сериал быстро стал одним из самых популярных проектов на Netflix и получил множество наград.

Неймар появился в эпизодической роли «Бумажного дома», сказав фразу, что не любит футбол и вечеринки. Конечно, это ирония создателей сериала, ведь Неймар — профессиональный футболист, обожающий вечеринки!

Съемки серии с участием Неймара проходили в Праге, Чехия. Футболист поделился своими впечатлениями в социальных сетях и выразил свою радость от участия в таком популярном сериале.
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