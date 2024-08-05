Веточки-цветочки и райские птицы: красочные картины Джуди Гарфин

Райская птица. Автор: Judy Garfin.
Витиеватые узоры растений, чьи стебли и листья сплетаясь между собой, тянутся к пёстрым птицам, сидящим на ветках. Яркие цвета, сочные оттенки, абстрактные формы и богатые растительные мотивы оживают в работах современного художника Джуди Гарфин (Judy Garfin) известной во всём мире своими чрезвычайно детализированными и гипер-реалистичными картинами.
Благодаря необычной технике исполнения, скрупулезности и чувству прекрасного Джуди создаёт сочные картины с яркими сюжетами. Её метод письма заключается в том, что она изначально начинает работать без каких-либо эскизов и набросков на белом фоне, тщательно прорабатывая каждый эпизод и деталь, а лишь потом переходит к следующей части, что позволяет создавать запутанные, но от того не менее прекрасные изображения, где всё гармонично дополняет друг друга.
Ворон среди опавших листьев. Автор: Judy Garfin.
Осень. Автор: Judy Garfin.
Кора. Автор: Judy Garfin.
Волшебный сад. Автор: Judy Garfin.
Сказочный лес. Автор: Judy Garfin.
Цветочное поле. Автор: Judy Garfin.
Цветочные мотивы. Автор: Judy Garfin.
Стебли. Автор: Judy Garfin.
Лилии. Автор: Judy Garfin.
Райские птички. Автор: Judy Garfin.
Тайны леса. Автор: Judy Garfin.
Веточка золотистых листьев. Автор: Judy Garfin.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии