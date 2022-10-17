Почему гол в верхний угол футбольных ворот называют «в девятку»

Наверняка даже те, кто не интересуется футболом на сколь-нибудь представительном уровне, слышали о том, что гол в верхний угол ворот называется «девяткой». Однако, приходилось ли задумываться о том, откуда вообще взялось такое обозначение? Есть ли в названии данной разновидности гола какой-то скрытый потаенный смысл.
Современные футбольные ворота появились только в 19 веке. |Фото: ya.ru.
Привычные футбольные ворота существовали не всегда. Первоначально ворота делались из двух обычных вертикально вкопанных штанг. Сетки между штангами также не было, ее впервые натянули на ворота в 1891 году. Горизонтальная перекладина между штангами появилась в 1875 году. Тогда же были пересмотрены и правила, касающиеся размеров ворот. Так, длина должна была составлять 8 ярдов – 7.32 метра, а высота футбольных ворот отныне должна была равняться 8 футам – 2.44 м. Определена была правилами и толщина штанг. Она должна была равняться 12 см. Для большого футбола эти параметры ворот считаются оптимальными по сей день.
Детские 9-квадратные ворота. |Фото: vk.com.
Но откуда же взялась «девятка»? Дело в том, что именно тогда, в XIX веке футбол переживал активную фазу развития, популяризации и модернизации в качестве спортивной дисциплины. Появлялись не только новые правила и нормы, но и новые системы подготовки. В частности, именно тогда тренерами впервые была предложена 9-ричная система разметки ворот. Изначально данная система была придумана исключительно для упрощения подготовки футболистов.
Взрослые 18-квадратные ворота. |Фото: sportsweek.org.
Что она из себя представляет? Футбольные ворота делятся на две равные половины: правую и левую (вот ведь неожиданность!). Каждая половина разделена на 9 одинаковых прямоугольников от 1-го до 9-ти, соответственно. Таким образом получается 18 квадратов. В ходе тренировки тренер, обращаясь к футболистам, может требовать отработать удары в тот или иной квадрат, например: «в левую пятерку» или «в правую девятку». Эта же система используется и комментаторами соревнований, которым нужно как-то объяснять, куда именно попал матч.
Полезная система для современных комментаторов. |Фото: Twitter.
Как об этом узнает комментатор? Раньше в большинстве случаев, кроме наиболее очевидных вроде той самой «девятки» или «тройки» приходилось догадываться. Сегодня голы регистрирует специальная фотоаппаратура, которая в том числе позволяет точно определить, в какой именно квадрат ворот прошел мяч. Стоит также отметить, что 18-квадратные ворота используются только во взрослых соревнованиях. В детских соревнованиях используются 9-квадратные ворота.
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