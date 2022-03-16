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17 стильных и оригинальных диванов, которые можно сделать своими руками

17 стильных и оригинальных диванов, которые можно сделать своими руками

Диван часто становится центральным местом на террасе, в гостиной или в столовой.

И совсем не обязательно выкладывать за этот предмет мебели кругленькую сумму - стильный и удобный диван можно сделать и самому, даже не имея каких-то специальных навыков.

В этом обзоре собраны диванные идеи, которые подскажут, как превратить в уютный диванчик вещи, которые порой кажутся откровенным хламом.

17 стильных и оригинальных диванов, которые можно сделать своими руками

1. Пружинная кровать

Диван из пружинной кровати.

Диван из пружинной кровати.

Старую металлическую кровать можно легко превратить в оригинальный диванчик в стиле бохо. Все, что потребуется для реализации этой задумки: новые матрасы, перетянутые яркой тканью и краска для обновления деталей кровати.

2. Детская кроватка

Уютный диванчик из детской кроватки.

Уютный диванчик из детской кроватки.

Детскую кроватку, которую больше нельзя использовать по назначению, можно превратить в небольшой, но уютный диванчик. Просто избавьтесь от передней боковины, перетяните матрас яркой тканью и добавьте несколько диванных подушек.

3. Ванна

Диванчики из старых ванн

Диванчики из старых ванн

Старые чугунные ванны можно использовать для создания оригинальных диванчиков, которые подойдут для обустройства дома и сада. Конечно, такая работа очень трудоемкая, потребуется инструмент и определенные навыки, однако в конечном итоге вы получите уникальный предмет мебели.

4. Паллеты

Диванчик с выдвижными шкафчиками.

Диванчик с выдвижными шкафчиками.

Очаровательный невысокий диванчик с двумя выдвижными ящиками внизу, для создания которого понадобятся три деревянных паллеты и мягкие накладки на мебель.

5. Деревянный брус

Диван из грубых деревянных брусков.

Диван из грубых деревянных брусков.

Простой и в тоже время элегантный диван, сделанный из грубых деревянных брусков и лаконичных светлых подушек, выполненных на заказ, прекрасно впишется в интерьер современной гостиной или в ландшафт загородного участка.

6. Мебельные щиты

Элегантный диван из мебельных щитов.

Элегантный диван из мебельных щитов.

Стильный и лаконичный диван, который можно сделать своими руками из мебельных щитов и больших диванных подушек, станет настоящей изюминкой гостиной, независимо от стиля ее оформления.

7. Доски

Простой диванчик из досок.

Простой диванчик из досок.

Люди, которым не чуждо рукоделие могут смастерить диванчик из обычных деревянных досок и мебельных подушек. Такой предмет мебели прекрасно подойдет для обустройства летнего патио или гостиной в частном доме.

Видео-бонус:

8. Лодка

Диванчик из деревянной лодки.

Диванчик из деревянной лодки.

Креативный небольшой диванчик, сделанный из носовой части ветхой деревянной лодки, станет эффектной деталью интерьера и привнесет в помещение романтичные морские нотки.

9. Поддоны

Угловой диванчик из поддонов.

Угловой диванчик из поддонов.

Невысокий угловой диванчик с полочками для книг, который можно смастерить своими руками из деревянных поддонов и больших мебельных подушек, прекрасно впишется в интерьер квартиры, оформленной в скандинавском, рустикальном или стиле лофт.

10. Фанера и дерево

Кресло книголюба.

Кресло книголюба.

Оригинальное, удобное и эргономичное кресло с полками для книг по периметру, которое можно сделать из фанеры и деревянных досок.

11. OSB плиты

Диван из OSB плит.

Диван из OSB плит.

Простой диванчик, который можно сделать самостоятельно из OSB плит и тонкого матраса, прекрасно впишется в интерьер прихожей.

12. Деревянные ящики

Оригинальные кресла из деревянных досок.

Оригинальные кресла из деревянных досок.

Очаровательные и весьма оригинальные кресла, которые можно сделать из деревянных досок и мягких мебельных накладок, станут креативной деталью интерьера интроверта.

13. Шлакоблоки

Тахта из шлакоблоков.

Тахта из шлакоблоков.

Яркий необычный диванчик с местом для обуви внизу, который несложно сделать своими руками. Для этого понадобятся шлакоблоки, которые стоит сложить друг на дружку так, чтобы получился каркас, яркий матрас, обитый приятной тканью и несколько диванных подушек.

14. Чемодан

Мини-диванчик из чемодана.

Мини-диванчик из чемодана.

Очаровательный мини-диванчик, сделанный из винтажного чемодана, станет удобным местом для отдыха и эффектной деталью любого пространства.

15. Стулья

Мягкая скамья из стульев.

Мягкая скамья из стульев.

Красочная мягкая скамья, сделанная из трех старых стульев, скрепленных мягким ярким сиденьем, - бюджетная идея для обустройства прихожей.

16. Столешница

Диванчик-полка из деревянной столешницы.

Диванчик-полка из деревянной столешницы.

Стильный компактный диванчик, сделанный из тонкой деревянной столешницы и пары кожаных подушек, прекрасно впишется в интерьер крошечной прихожей.

Видео-бонус:

17. Натуральное дерево

Диван-стол из натурального дерева.

Диван-стол из натурального дерева.

Потрясающий диван из натурального дерева со спинкой-полкой, которая может выполнять функции рабочего места или обеденного стола, станет стильной и функциональной деталью небольшой гостиной.

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