10 самых потрясающих официальных королевских резиденций в мире

10 самых потрясающих королевских официальных резиденций в мире
С самого детства все знают, что короли живут во дворцах, поражающих своей роскошью. Чуть позже ещё приходит понимание, что они там работают. Это официальные резиденции, символизирующие их статус и власть. Предлагаем обзор самых поразительных королевских дворцов современных монархов.
Королевский дворец, Стокгольм, Швеция
Королевский дворец, Стокгольм, Швеция
Королевский дворец, Стокгольм, Швеция
Построенный в 1870 году Стокгольмский дворец является главным дворцом королевского короля. Он считается самой большой официальной резиденцией в мире, в нём насчитывается 1400 комнат. Его площадь 28750 квадратных метров.
Королевский дворец, Амстердам, Голландия
Королевский дворец, Амстердам, Голландия
Королевский дворец, Амстердам, Голландия
Королевский дворец в Амстердаме – одна из трёх резиденций голландских монархов. Его строительство завершили в 1665, но тогда из него собирались сделать здание муниципалитета, а позже решили отдать королю.
Королевский дворец, Мадрид, Испания
Королевский дворец, Мадрид, Испания
Королевский дворец, Мадрид, Испания
Построенная ещё в 9-м веке крепость является официальной резиденцией испанской королевской семьи. Хотя используется она только для государственных церемоний, поскольку король Филипп VI с семьёй здесь не живёт. Для этого у них в Мадриде есть более современный дворец де ла Сарсуэла.
Большой дворец, Таиланд
Большой дворец, Таиланд
Большой дворец, Таиланд
Расположенный в столице Таиланда, Бангкоке, Большой дворец является официальной резиденцией королей Сиама с 1782 года. Это огромный комплекс, занимающий территорию площадью 220 квадратных метров. Впрочем, ныне здравствующий король Таиланда Рама IX предпочитает жить в дворце Читралада, а официальные встреч проводить в Большом.
Букингемский дворец
Букингемский Дворец
Букингемский Дворец
Расположенный в Вестминстере Букингемский дворец является официальной резиденцией британских монархов с 1837 года, восшествия на престол королевы Виктории. Его площадь 77000 квадратных метров, где разместилось 775 комнат.
Королевский дворец, Брюссель, Бельгия
Королевский дворец, Брюссель, Бельгия
Королевский дворец, Брюссель, Бельгия
Королевский дворец, считающийся официальной резиденцией бельгийских монархов, расположен в центре Брюсселя, хотя фактически ей не является. Король с семьёй живёт во дворце Лакен, на окраине столицы. Тем не менее, это роскошное здание – одна из основных достопримечательностей города.
Истана Нурул Иман, Бруней
Истана Нурул Иман, Бруней
Истана Нурул Иман, Бруней
Расположенный на берегу реки в нескольких километрах от столицы дворец Истана Нурул Иман является официальной резиденцией султана Брунея. В здании, чьё название переводится как «дворец света веры» 1800 комнат. Общая площадь 200000 квадратных метров.
Королевский дворец, Норвегия
Королевский дворец, Норвегия
Королевский дворец, Норвегия
Королевский дворец, являющийся официальной резиденцией норвежских монархов, находится в Аскере, коммуне на запад от Осло. Построили его для короля Чарльза III в 19 веке. В нём 173 комнаты.
Дар аль-Махзен, Марокко
Дар аль-Махзен, Марокко
Дар аль-Махзен, Марокко
Построенный в 1864 году Дар аль-Махзен – официальная резиденция короля Марокко. Хотя у монархов было много дворцов, но после провозглашения независимости в 1956 году именно этот дворец был выбран главным. Вокруг него обустроена огромная территория с садами, объединившими элементы французской и арабской культуры.
Королевский дворец, Камбоджа
Королевский дворец, Камбоджа
Королевский дворец, Камбоджа
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