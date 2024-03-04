Лайфхаки, которые приведут в восторг тех, кто любит готовить

Так как большинство хозяек проводят на кухне много времени, очень важно не только создать здесь условия для оптимальной работы, но также собрать свою собственную копилку лайфхаков, которые помогут сделать готовку, уборку и хранение продуктов намного проще. Предлагаем пополнить свой арсенал следующими хитростями.



Лайфхак 1: Кипяток поможет быстро снять кожицу с помидора

Лайфхак 2: Морковь вернет себе свежесть, если замочить ее с картофелем

Лайфхак 3: Средство для мытья посуды быстро очистит кухонные фасады

Лайфхак 4: Вазелин защитит плиту от жира

Лайфхак 5: Мясо будет сочнее, если замариновать его в чайных листьях

Лайфхак 6: Спирт придаст блеск посуде из нержавейки

Лайфхак 7: Котлеты не будут расплываться на сковороде, если добавить минералку

Лайфхак 8: Пищевая сода заменит средство для мытья посуды

Лайфхак 9: Лавровый лист поможет избавиться от насекомых

Обдайте кипятком помидорКулинарные шоу – не источник не только вдохновения, но также различных лайфхаков, которые делают приготовление блюд простым и увлекательным занятием. Например, повара, которые в них участвуют, часто обдают помидоры кипятком, чтобы затем легко снять с них кожицу. Советуем применить эту хитрость на практике, и оценить ее простоту и полезность.Возьмите глубокую миску, положите в нее томаты, залейте горячей водой, чтобы она полностью покрывала овощи, и оставьте их примерно на пять минут. По истечении времени достаньте помидоры и аккуратно, чтобы не обжечься, снимите с них шкурку с помощью ножа.Залейте овощи водой в кастрюле.Ситуация, когда вы начинаете готовить блюдо, и по ходу работы оказывается, что на кухне нет какого-то продукта, случается сплошь и рядом. А иногда продукт есть, но он находится в сомнительном виде – где-то на грани «выбросить» и «дать второй шанс». Морковь – яркий тому пример. Если вы видите, что овощ далеко не первой свежести, но идти в магазин нет времени, попробуйте «освежить» его с помощью картофеля.Возьмите глубокую миску, налейте в нее воды, и поместите туда морковь вместе с несколькими кусочками сырого картофеля. Благодаря тому, что в овоще содержится большое количество влаги, он поможет моркови «вернуть форму», сохранит ее текстуру и вкус.Нанесите средство на влажную губкуГлянцевые фасады на кухне – изначально провальная идея, хотя и выглядят они очень презентабельно, помогают визуально увеличить комнату. Дело в том, что они быстро пачкаются и на них видны любые загрязнения: отпечатки пальцев, жирные пятна, следы от воды и пр. Но если вы все же выбрали для себя такой вариант, необходимо знать, как ухаживать за подобными фасадами.Многие хозяйки используют средство для мытья стекол, но мы советуем попробовать средство для мытья посуды. Оно более эффективно в борьбе с загрязнениями: нужно только нанести его на влажную губку и почистить фасады, после чего насухо протереть полотенцем. Все легко и просто, не нужно прилагать каких-то особых усилий.Смажьте вазелином плиту вокруг нагревательных элементовПлиты из стеклокерамики красиво выглядят, быстро нагреваются, являются многофункциональными и очень удобными в использовании. Однако в уходе они достаточно специфичные. Плиту нельзя мыть, пока она не остынет, но за эти 15-20 минут капли жира успеваю застыть, и их устранение превращается в настоящую пытку. К счастью, у нас есть решение проблемы.Возьмите тюбик вазелина, выдавите небольшое количество на салфетку или бумажное полотенце и хорошо натрите плиту перед готовкой. После этого устраните остатки мази чистой тряпкой из микрофибры. Благодаря таким манипуляциям, на плите образуется тонкая защитная пленка, на которой жир не будет застывать, и вы его сможете с легкостью убрать. Обратите внимание, что натирать нужно исключительно пространство вокруг нагревательного элемента, а не его самого.Добавьте в чайную заварку специи.Надоели классические маринады для мяса? Хочется удивить гостей каким-то оригинальным рецептом? Попробуйте замочить мясо в заварке из черного чая. Для этого залейте листья кипятком, дайте им настояться, после чего остудите. Добавьте измельченный чеснок, прованские или итальянские травы, соль, перец и другие любимые специи, хорошо перемешайте, после чего оставьте маринад примерно на час, чтобы он настоялся.По истечении времени залейте мясо чаем со специями – оно должно мариноваться примерно два-три часа, в зависимости от того, что именно вы готовите (курицу, свинину или говядину). В результате у вас получится невероятно сочное и ароматное блюдо, которое будет таять во рту. Кстати, готовить можно любым способом: в духовке, на гриле или на сковороде.Смочите спиртом ватный диск и протрите кастрюлю.Несмотря на высокое качество, есть у посуды из нержавеющей стали один существенный минус – через несколько месяцев она тускнеет и теряет свой привлекательный внешний вид. Если вы заметили, что ваши кастрюли выглядят так, будто им уже сто лет, не торопитесь покупать новые. Попробуйте протереть их спиртом. Смочите в нем ватный диск, а затем тщательно протрите дно и стенки посуды с внутренней и внешней стороны. Спирт помогает не только добиться блеска нержавеющей стали, но также устраняет жирные пятна, следы от воды и прочие загрязнения с поверхности.Минералка сделает фарш сочным и нежным.Каждая хозяйка добивается нежности и сочности котлет по-своему. Кто-то добавляет хлеб, вымоченный в молоке, кто-то овсяные хлопья, кто-то сырые овощи вроде тертого картофеля или кабачка. Если же вы еще не нашли свой идеальный рецепт, попробуйте добавлять в фарш газированную минеральную воду. Благодаря этому секретному компоненту фарш становится более пышным и сочным.На 700 граммов нужно примерно 100 миллилитров воды. После того, как вы хорошо вымешаете и отобьете фарш, оставьте его в холодильнике примерно на полтора-два часа, чтобы он настоялся. Кстати, благодаря минеральной воде котлеты не только становятся сочными, но еще и хорошо держат форму, не расползаются по сковороде и получаются идеально ровными.Насыпьте немного соды на губку.Обычно средство для мытья посуды (как, впрочем, и все остальное) заканчивается в самый неподходящий момент. Если новый флакон получится купить только завтра, но вы не хотите оставлять на ночь полную раковину грязных тарелок, попробуйте вместо бытовой химии использовать обычную соду.Возьмите губку, смочите водой и насыпьте небольшое количество порошка прямо на нее. После этого можете приступать к процессу мытья посуды. Сода хорошо пенится, а также прекрасно растворяет жир и прочие загрязнения. Кроме того, она идеально подходят хозяйкам, которые стараются избегать бытовой химии и переходят на натуральные средства для уборки и мытья посуды. Сода – экологически чистый продукт, который не содержит агрессивных химических компонентов, поэтому она является абсолютно безопасной.Положите лавровый лист в упаковку с крупой.Достали из шкафчика открытую упаковку с рисом или гречкой и увидели там жучков? Не редкая, но от этого не менее неприятная проблема. Борьба с вредителями обычно сложная и длительная, но если взять на заметку наш лайфхак, вы забудете о существовании насекомых на своей кухне.Итак, вам нужно всего лишь положить в пачку с крупой несколько лавровых листьев. Пряность содержит в себе эфирные масла, запах которых отпугивает насекомых, поэтому жучки вряд ли захотят еще раз прийти к вам в гости.