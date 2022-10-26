9 кулинарных хитростей, с которыми домохозяйка почувствует себя опытным шеф-поваром

Хитрость 1: Как сделать картофель хрустящим

Хрустящим получается только сухой картофель. / Фото: kartinkin.net

Хитрость 2: Как использовать сырные корки

Сырные корки можно использовать для бульона. / Фото: ihow.pro







Хитрость 3: Как добиться румяной корочки

Мясо нужно смазывать соусом. / Фото: pinterest.com

Хитрость 4: Зачем добавлять ваниль в салаты и мясо

Ваниль поможет сделать вкус блюда ярким и запоминающимся

Хитрость 5: Как реанимировать переваренное мясо

Структуру и вкус вареного мяса можно восстановить. / Фото: kartinkin.net

Хитрость 6: Как приготовить воздушную выпечку

В выпечку нужно добавлять картофельный крахмал

Хитрость 7: Как сварить идеальный суп-пюре

Овощи для супа нужно не варить, а обжаривать

Хитрость 8: Как приготовить яйца пашот

Яйца пашот идеально подходят для сэндвичей. / Фото: kachupr.ru

Хитрость 9: Как сделать блинчики нежными

В тесто для блинов нужно добавлять сметану