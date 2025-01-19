Дизайнерские приёмы для оформления ванной комнаты

Если вам приелся интерьер в вашей квартире и руки так и тянутся затеять новый ремонт, советуем не торопиться вызывать бригаду строителей. Для начала попробуйте внести изменения в обстановку с помощью простых и бюджетных приемов.







Мы расскажем, как сделать интерьер более элегантным и изысканным с помощью текстиля, света и других деталей.

Прием 1: Оклейте ванную комнату обоями

Прием 2: Используйте белые полотенца

Прием 3: Обновите душевую шторку

Прием 4: Поставьте подносы для хранения

Прием 5: Создайте многоуровневое освещение

Прием 6: Сделайте контрастную отделку

Прием 7: Повесьте картину

Прием 8: Скомбинируйте на одной стене разную плитку

Поклейте обои в зоне раковины.Раньше не принято было клеить обои в ванной комнате, так как на рынке не были представлены влагостойкие варианты. Сейчас эта проблема решена, и при желании можно без проблем найти подходящие обои, которые идеально впишутся в интерьер санузла. В отличие от плитки, которая может сделать комнату стильной, но при этом не добавит ей шарма, обои как раз способны придать интерьеру элегантный флер.Причем, совершенно неважно, на что именно падет выбор – на однотонное покрытие или с необычным узором. В любом случае обои будут выглядеть красиво и изысканно. Самое главное – подбирать водоотталкивающие варианты, которые будут себя нормально чувствовать в условиях повышенной влажности ванной комнаты.Советуем обратить внимание на темные, насыщенные цвета – они помогут добавить интерьеру глубины и объема, создадут иллюзию пространства. И старайтесь клеить их в тех зонах, куда попадает меньше все влаги: например, за унитазом или за стиральной машиной. А вот в душевой зоне оставьте классическую плитку.Белые полотенца ассоциируются с чистотой и порядкомВы никогда не задумывались о том, почему в гостиницах и квартирах с посуточной арендой используют именно белые полотенца? Потому что они ассоциируются со свежестью и чистотой. Кроме того, как бы это парадоксально ни звучало, за ними гораздо проще ухаживать. После многоразовых стирок полотенца не линяют и выглядят все так же респектабельно, их смело можно отбеливать, не переживая за состояние цвета. Также белый текстиль идеально сочетается с любым интерьером, и если вы захотите внести некоторые изменения в обстановку, можно будет не переживать, что полотенца не подойдут.Замените пеструю шторку на более стильнуюЕще один простой и бюджетный вариант, как внести изменения в интерьер ванной, – это обновить душевую занавеску. Это особенно актуально, если ваша старая уже пожелтела и стала выглядеть непрезентабельно. Дизайнеры рекомендуют выбирать изделия в лаконичных, нейтральных тонах, которые не будут перетягивать внимание на себя, или же остановиться на шторке с простым, элегантным узором. Изящная занавеска сразу придаст ванной более респектабельный внешний вид, а если вы еще выберите максимальную длину и подвесите ее поближе к потолку, то получится визуально увеличить высоту помещения.Также советуем повесить в ванной две шторки: сначала водонепроницаемую, которая непосредственно будет «контактировать» с душем, а сверху – красивую занавеску из ткани. Две шторы можно использовать как с одинарным карнизом, так и с двойным – выбирайте вариант, который нравится больше. А чтобы стильная занавеска не мешала в процессе банных процедур, предусмотрите для нее подхваты на стене.Поднос поможет навести порядок на раковинеГлавная причина, по которой любая комната выглядит некрасиво и неуютно – это визуальный шум. В случае с ванной он появляется, когда вы начинаете расставлять на бортиках ванны и раковины различные пузырьки, баночки, флаконы и пр. Чтобы навести в комнате порядок и исправить ситуацию, воспользуйтесь помощью подносов. На них можно расставить мелочи, которые всегда должны быть у вас под рукой, например, стакан с зубными щетками или дозатор для жидкого мыла.Подносы сделают интерьер более опрятным, изысканным, стильным, а также существенно облегчат уборку, так как вам не придется снимать с раковины десять бутылочек, чтобы протереть ее от влаги и грязи – достаточно будет лишь убрать один поднос. При выборе изделия обращайте внимание на цвет, фактуру, материал, форму – важно, чтобы оно вписалось в интерьер ванной комнаты. Возможно, поднос даже станет акцентом.Пусть в каждой зоне будут свои светильники.Даже если комната маленькая, одна люстра в центре потолка не сможет достаточно осветить ее. Чтобы в ванной не оставалось ни единого темного уголка, и вы могли регулировать освещение при желании, добавьте несколько светильников и расположите их на разных уровнях. Если все сделать правильно, источники света смогут подчеркнуть текстуру стен, пола, мебели. После такого апгрейда вы сразу заметите, как изменилось помещение, насколько просторным и роскошным оно стало. Кроме того, с помощью светильников можно разделить комнату на функциональные зоны, например, выделить раковину, душевую, место для стирки и пр.Если не хотите излишне яркого освещения в ванной комнате, повесьте бра с приглушенными лампами. Они отлично подойдут для создания расслабляющей, интимной обстановки при принятии ванны. Также такое освещение станет идеальным вариантом в ночное время суток, когда обычный свет кажется чересчур ярким для глаз.Если дверь в ванной темная, пусть откосы будут светлыми.Чтобы добавить интерьеру акцента, сделать его более элегантным, достаточно лишь покрасить некоторые детали в контрастный цвет. В частности, речь идет о плинтусах и дверных откосах. Это будет выглядеть интересно, свежо и оригинально. Для усиления эффекта выберите глянцевую краску – на фоне матовых стен она будет смотреться более выигрышно.Также рекомендуем не окрашивать всю стену в один цвет, особенно если вы не рассчитали с количеством краски и четко понимаете, что вам ее не хватит на всю поверхность. Попробуйте применить популярный дизайнерский прием – колор-блок. Во-первых, интерьер сразу станет выглядеть более свежо и стильно. А во-вторых, вы сэкономите на покупке новой банки с краской, так как используете тот материал, который у вас остался.Сюжет картин может быть разнымНа первый взгляд может показаться, что ванна комната – не самое лучшее место для картины. Однако это мнение устарело. Правильно подобранное полотно не только задаст определенное настроение в интерьере, но также поддержит нужный мотив и цветовую гамму. Повесить картину можно как на покрашенную или оклеенную обоями стену, так и на плитку (и для этого вовсе не обязательно сверлить кафель). Следите за тем, чтобы не было перебора с яркими красками, иначе вам будет некомфортно находиться в ванной комнате, стены будут давить. А чтобы полотно со временем не испортились под воздействием влаги, покройте его влагостойким лаком или поместите в застекленную рамку.Два вида плитки на одной стене смотрятся очень стильно, а бордюр — нетПри выборе плитки многие останавливаются либо на одном варианте, либо на паре-компаньоне, используя один вид для душевой зоны, а другой – для остальной части комнаты. Это выглядит неплохо, но скучно, ведь такая отделка встречается в каждом втором санузле. Предлагаем пойти нестандартным путем – подобрать два вида плитки и скомбинировать их на одной стене по вертикали или горизонтали. Еще один вариант – создать узор на полу. А вот горизонтальных бордюров из плитки, которые раньше часто использовали в интерьере ванных комнат, лучше избегать – они устарели.