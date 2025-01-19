Дизайнерские приёмы для оформления ванной комнаты

Если вам приелся интерьер в вашей квартире и руки так и тянутся затеять новый ремонт, советуем не торопиться вызывать бригаду строителей. Для начала попробуйте внести изменения в обстановку с помощью простых и бюджетных приемов.
Мы расскажем, как сделать интерьер более элегантным и изысканным с помощью текстиля, света и других деталей.
Прием 1: Оклейте ванную комнату обоями
Поклейте обои в зоне раковины.
Раньше не принято было клеить обои в ванной комнате, так как на рынке не были представлены влагостойкие варианты. Сейчас эта проблема решена, и при желании можно без проблем найти подходящие обои, которые идеально впишутся в интерьер санузла. В отличие от плитки, которая может сделать комнату стильной, но при этом не добавит ей шарма, обои как раз способны придать интерьеру элегантный флер.
Причем, совершенно неважно, на что именно падет выбор – на однотонное покрытие или с необычным узором. В любом случае обои будут выглядеть красиво и изысканно. Самое главное – подбирать водоотталкивающие варианты, которые будут себя нормально чувствовать в условиях повышенной влажности ванной комнаты.
Советуем обратить внимание на темные, насыщенные цвета – они помогут добавить интерьеру глубины и объема, создадут иллюзию пространства. И старайтесь клеить их в тех зонах, куда попадает меньше все влаги: например, за унитазом или за стиральной машиной. А вот в душевой зоне оставьте классическую плитку.
Прием 2: Используйте белые полотенца
Белые полотенца ассоциируются с чистотой и порядком
Вы никогда не задумывались о том, почему в гостиницах и квартирах с посуточной арендой используют именно белые полотенца? Потому что они ассоциируются со свежестью и чистотой. Кроме того, как бы это парадоксально ни звучало, за ними гораздо проще ухаживать. После многоразовых стирок полотенца не линяют и выглядят все так же респектабельно, их смело можно отбеливать, не переживая за состояние цвета. Также белый текстиль идеально сочетается с любым интерьером, и если вы захотите внести некоторые изменения в обстановку, можно будет не переживать, что полотенца не подойдут.
Прием 3: Обновите душевую шторку
Замените пеструю шторку на более стильную
Еще один простой и бюджетный вариант, как внести изменения в интерьер ванной, – это обновить душевую занавеску. Это особенно актуально, если ваша старая уже пожелтела и стала выглядеть непрезентабельно. Дизайнеры рекомендуют выбирать изделия в лаконичных, нейтральных тонах, которые не будут перетягивать внимание на себя, или же остановиться на шторке с простым, элегантным узором. Изящная занавеска сразу придаст ванной более респектабельный внешний вид, а если вы еще выберите максимальную длину и подвесите ее поближе к потолку, то получится визуально увеличить высоту помещения.
Также советуем повесить в ванной две шторки: сначала водонепроницаемую, которая непосредственно будет «контактировать» с душем, а сверху – красивую занавеску из ткани. Две шторы можно использовать как с одинарным карнизом, так и с двойным – выбирайте вариант, который нравится больше. А чтобы стильная занавеска не мешала в процессе банных процедур, предусмотрите для нее подхваты на стене.
Прием 4: Поставьте подносы для хранения
Поднос поможет навести порядок на раковине
Главная причина, по которой любая комната выглядит некрасиво и неуютно – это визуальный шум. В случае с ванной он появляется, когда вы начинаете расставлять на бортиках ванны и раковины различные пузырьки, баночки, флаконы и пр. Чтобы навести в комнате порядок и исправить ситуацию, воспользуйтесь помощью подносов. На них можно расставить мелочи, которые всегда должны быть у вас под рукой, например, стакан с зубными щетками или дозатор для жидкого мыла.
Подносы сделают интерьер более опрятным, изысканным, стильным, а также существенно облегчат уборку, так как вам не придется снимать с раковины десять бутылочек, чтобы протереть ее от влаги и грязи – достаточно будет лишь убрать один поднос. При выборе изделия обращайте внимание на цвет, фактуру, материал, форму – важно, чтобы оно вписалось в интерьер ванной комнаты. Возможно, поднос даже станет акцентом.
Прием 5: Создайте многоуровневое освещение
Пусть в каждой зоне будут свои светильники.
Даже если комната маленькая, одна люстра в центре потолка не сможет достаточно осветить ее. Чтобы в ванной не оставалось ни единого темного уголка, и вы могли регулировать освещение при желании, добавьте несколько светильников и расположите их на разных уровнях. Если все сделать правильно, источники света смогут подчеркнуть текстуру стен, пола, мебели. После такого апгрейда вы сразу заметите, как изменилось помещение, насколько просторным и роскошным оно стало. Кроме того, с помощью светильников можно разделить комнату на функциональные зоны, например, выделить раковину, душевую, место для стирки и пр.
Если не хотите излишне яркого освещения в ванной комнате, повесьте бра с приглушенными лампами. Они отлично подойдут для создания расслабляющей, интимной обстановки при принятии ванны. Также такое освещение станет идеальным вариантом в ночное время суток, когда обычный свет кажется чересчур ярким для глаз.
Прием 6: Сделайте контрастную отделку
Если дверь в ванной темная, пусть откосы будут светлыми.
Чтобы добавить интерьеру акцента, сделать его более элегантным, достаточно лишь покрасить некоторые детали в контрастный цвет. В частности, речь идет о плинтусах и дверных откосах. Это будет выглядеть интересно, свежо и оригинально. Для усиления эффекта выберите глянцевую краску – на фоне матовых стен она будет смотреться более выигрышно.
Также рекомендуем не окрашивать всю стену в один цвет, особенно если вы не рассчитали с количеством краски и четко понимаете, что вам ее не хватит на всю поверхность. Попробуйте применить популярный дизайнерский прием – колор-блок. Во-первых, интерьер сразу станет выглядеть более свежо и стильно. А во-вторых, вы сэкономите на покупке новой банки с краской, так как используете тот материал, который у вас остался.
Прием 7: Повесьте картину
Сюжет картин может быть разным
На первый взгляд может показаться, что ванна комната – не самое лучшее место для картины. Однако это мнение устарело. Правильно подобранное полотно не только задаст определенное настроение в интерьере, но также поддержит нужный мотив и цветовую гамму. Повесить картину можно как на покрашенную или оклеенную обоями стену, так и на плитку (и для этого вовсе не обязательно сверлить кафель). Следите за тем, чтобы не было перебора с яркими красками, иначе вам будет некомфортно находиться в ванной комнате, стены будут давить. А чтобы полотно со временем не испортились под воздействием влаги, покройте его влагостойким лаком или поместите в застекленную рамку.
Прием 8: Скомбинируйте на одной стене разную плитку
Два вида плитки на одной стене смотрятся очень стильно, а бордюр — нет
При выборе плитки многие останавливаются либо на одном варианте, либо на паре-компаньоне, используя один вид для душевой зоны, а другой – для остальной части комнаты. Это выглядит неплохо, но скучно, ведь такая отделка встречается в каждом втором санузле. Предлагаем пойти нестандартным путем – подобрать два вида плитки и скомбинировать их на одной стене по вертикали или горизонтали. Еще один вариант – создать узор на полу. А вот горизонтальных бордюров из плитки, которые раньше часто использовали в интерьере ванных комнат, лучше избегать – они устарели.
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