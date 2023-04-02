Лайфхаки, которые помогут сделать вид, что дома чище

Знакомая до боли ситуация: вот вы отдыхаете дома, пьете чай или смотрите сериал, как вдруг звонят родственники или знакомые: «Мы тут неподалеку, решили заскочить к вам. Скоро будем!»

В такие моменты знание того, как буквально за 30-40 минут создать видимость идеального порядка, может очень пригодиться.



Откройте окна

Освежите коврики

Залейте воду в раковину на кухне

Расставьте книги

Вынесите мусор

Замените кухонные полотенца

Протрите столешницы

Закройте двери

Сполосните раковину в ванной

Сложите пледы и подушки

Освежите паласы

Уберите шерсть от питомцев с мебели

Запеките что-нибудь

Простой способ привнести свежесть в помещение — впустить немного прохладного воздуха, открыв окна. Такая манипуляция сотворит чудеса с запахом в доме, а также мгновенно придаст ему ощущение чистоты. Если на улице мороз, то достаточно будет проветрить всего несколько минут.: 1 минута (здесь и далее указано время, затраченное автором статьи в ходе этого эксперимента с экспресс-уборкой.).Когда коврики у входной двери грязные, гости, которые будут входить в дом и обязательно пройдутся по ним, разнесут грязь и наследят еще больше. Хорошенько вытряхните коврики, можно даже быстренько их пропылесосить.: 3 минуты.Чтобы гости не смотрели на вас осуждающе, попав на кухню с кучей немытой посуды, есть быстрый лайфхак. Если у вас скопилась грязная посуда, а посудомоечная машина заполнена, просто наполните раковину мыльной водой. Приятно пахнущая пена от средства для мытья посуды скроет нечищеные тарелки и уберет визуальный шум.30 секунд.Линейное расположение предметов создает ощущение симметрии. Аккуратно сложите журналы и ежедневники стопкой на столе и разместите книги на полках так, чтобы корешки располагались вровень. Так вы избавитесь от визуального беспорядка.3 минуты.Один из самых лучших способов навести порядок — быстренько пройтись по дому и собрать в мусорный мешок весь хлам, который может валяться в комнатах: обертки от конфет, салфетки, пустые упаковки. Это займет не более пары минут, зато жилище вмиг станет выглядеть намного опрятнее. К тому же пустое мусорное ведро не будет распространять неприятные запахи.5 минут на сборы мусора по дому + время на вынос.Стоит всегда на кухне в каком-нибудь ящике держать про запас чистые кухонные полотенца. Как только на пороге появятся гости, просто замените те, что висят, на любые свежие. Даже если полотенца не слишком запачкались, новые будут смотреться аккуратно и создадут впечатление опрятного дома.А чтобы кухня казалась еще чище, можно также заменить и губку для посуды. Убрать ту, что вы используете, и положить вместо нее новую. Ведь большинство из нас покупает сразу набор из 3–5 штук, поэтому в шкафу наверняка наготове запасные.1 минута.На журнальном столике всегда должно быть место, куда гости смогут поставить напиток. То же самое касается обеденного или кухонного стола. Если вы хотите создать видимость чистоты в доме, убедитесь, что на этих поверхностях нет беспорядка, пятен или разводов.3 минуты.Перед приходом гостей оставьте открытыми двери только в те комнаты, которые должны быть видны визитерам. Перво-наперво продумайте, в каких частях дома будут люди, — обычно это кухня или зал. И уделите внимание наведению порядка именно в этих зонах.Нет смысла тратить свое ограниченное время на те области, к которым никто не приблизится. Например, закройте дверь в спальню. Так беспорядок, царящий там, будет не видно. Ведь не многие гости откроют двери туда, куда им нет необходимости заходить.30 секунд.В этой зоне у всех обычно лежат разные тюбики и предметы гигиены. Уберите все ненужное для гостей в шкафчик, в том числе зубные щетки и пасту. Протрите влажной губкой раковину и кран. Все это займет не больше 5 минут. И повесьте свежее полотенце для рук.5 минут.Просто взбейте диванные и декоративные подушки в гостиной, сложите аккуратно пледы. Красиво разложив их, вы придадите комнате более привлекательный вид.3 минуты.В ковровых покрытиях грязь и пыль, как правило, скапливаются очень быстро. А еще те же паласы отлично впитывают любые запахи. Даже если у вас на полу лежат только небольшие коврики, они тоже могут успеть пропахнуть.Можно заранее приобрести специальный дезодорант для ковров и держать его наготове. Или просто посыпать паласы пищевой содой, оставить на несколько минут, а затем пропылесосить.5 минут на один не очень большой палас.Шерсть домашних животных на диване наверняка попадет на одежду гостей, когда они сядут. Чтобы уберечь их наряд от прилипчивых волосинок, в отсутствие специального валика для ворса наденьте обычную резиновую перчатку, смочите кончики пальцев водой, а затем быстро проведите рукой по дивану. Влажная резина соберет все ворсинки. Так что гостям будет не к чему придраться.5 минут.Запеките что-нибудь, что вкусно пахнет. Испечь что-нибудь, чтобы в доме стоял теплый аромат, — это трюк, которым риэлторы пользуются уже много лет. А запах выпечки — самый уютный. Например, банановый хлеб. Готовится он не более 30 минут, в течение которых вы успеете сделать все остальное. Что еще круче, потом он же станет и отличным угощением к чаю. А если нет времени на это, то можно просто положить на противень в горячую духовку палочки ванили или корицы, аромат будет потрясающий.время на разогрев духовки + 30 минут на приготовление хлеба или 30 секунд, чтобы положить палочки специй в духовку.