11 уникальных вещиц из прошлого, которые удивляют красотой и сложностью даже в XXI веке

Просто удивительно, как эволюционировал наш мир за прошедшие тысячелетия, века и даже десятилетия! Но еще более невероятно то, что некоторые вещи, созданные нашими далекими предками столетия назад, настолько красивы, высокотехнологичны и совершенны, что остается только раскрыть рот от удивления. В качестве примера предлагаем посмотреть на 11 невероятных артефактов, вызывающих удивление даже у искушенных современных людей.
1. Палитра древнеегипетского художника
В лунках до сих пор осталась краска.
Этой палитре примерно 3 тыс. 400 лет и пользовался ею древнеегипетский художник. Она сделана из цельного куска слоновой кости и на ней сохранились написанное иероглифами имя фараона «Аменхотеп III», а также надпись «Возлюбленный Ре». Самое невероятное то, что на палитре все еще сохранились синяя, зеленая, коричневая, желтая, красная и черная краски. И это при том, что она датируется примерно 1390-1352 годом до нашей эры.
2. Древнеегипетское кольцо c сердоликовой кошкой
Изображение кошки на древнем кольце выглядит символично.
Это кольцо также относится ко временам Древнего Египта: оно датируется 1070-712 годами до н.э. Изображение кошки вполне объяснимо: она была очень важным персонажем в жизни древних египтян и, как известно, некоторые из их божеств изображались с кошачьими головами. Само кольцо выполнено из золота, а фигурка кошки искусно вырезана из полудрагоценного красно-розового сердолика. Его возраст оценивается по меньшей мере в 2700 лет. Если посмотреть на кошку снизу, с внутренней части кольца, можно увидеть вырезанный древним художником Глаз Гора, который в Древнем Египте использовали в качестве защитного амулета.
3. Деталь брони, которой полтысячи лет
Эти доспехи восхищают и сейчас.
Древняя деталь брони, которую принято называть «доспехами Геркулеса», датируется серединой XVI века. Ее изготовили во Франции для эрцгерцога (впоследствии Святого императора) Максимилиана II. Доспехи покрыты удивительной красоты орнаментом, а также на них изображены сцены из древней мифологии. Скорее всего, доспехи не имели практического назначения – они лишь показывали высокое положение владельца.
4. Глобус из страусиного яйца 1510 года
Глобус-яйцо.
Ученые установили, что этот глобус, вырезанный на страусином яйце, изготовили примерно в 1510 году. Это, пожалуй, самая старая карта Нового Света. Он уникален еще и тем, что для изготовления глобусов в те времена обычно использовали телячью либо тюленью кожу или же дерево, но уж никак не яйцо. Есть гипотеза, что изготовил его один из учеников Леонардо да Винчи.
5. 2400-летняя обувь с Алтая
Сапожок выглядит как новый.
При раскопках могил в горах Алтая археологи обнаружили очень древнюю пару обуви, отлично сохранившуюся благодаря местному холодному климату. Предполагается, что эти великолепные сапоги носили скифские женщины около 300-290 годов до нашей эры. При изготовлении обуви использовали сразу нескольких материалов – кожу, ткань, олово и золото. Сапожки сделали либо для ритуала погребения, либо для того, чтобы их носила знатная особа.
6. Астрономические часы 1410 года.
Знаменитые часы до сих пор работают.
В этом году этим знаменитым пражским часам исполнится 611 лет. Они механизированы и показывают положение Солнца, Луны, Зодиакальных созвездий и даже других планет. Это третьи по древности астрономические часы в мире, но в то же время это самые старые часы, которые до сих пор работают. Кроме того, эти часы настоящее произведение искусства.
7. Вывеска «Берегись собаки» в 2000-летнем римском доме
Знаменитая мозаичная картина для незваных гостей.
Как сейчас на дверях ворот или дома пишут: «Осторожно, злая собака», так и две тысячи лет назад в Риме предостерегали незваных гостей таким же способом. Только более искусно – выложив надпись с рисунком на мозаичном полу. Эту уникальную находку обнаружили в так называемом Доме трагического поэта в Помпеях.
8. Обувь римлянки спустя две тысячи лет
Ботинок с ажурным узором..
Стильная пара обуви возрастом 2 тысячи лет была найдена в колодце римского форта Заальбург в Германии. Туфли, видимо, принадлежали женщине, поскольку они украшены вышивкой, узорами и даже кружевом. В те времена столь нарядная обувь свидетельствовала о высоком статусе и богатстве владелицы.
9. Книга-оружие XVII века
Молитвослов-пистолет.
Так называемый «молитвенник-пистолет» был изготовлен на заказ для Франческо Морозини, герцога Венецианского (1619-1694), видимо, для самозащиты. Орудие замаскировано в книге. Механизм сконструировали так, что пистолет мог стрелять только тогда, когда книга закрыта.
10. Нож-пистолет-календарь XVI века
Многофункциональный предмет.
Этот предмет служил для своего владельца одновременно и пистолетом, и ножом, и календарем. Да, так бывает. Он был сделан в середине XVI века немецким гравером Амброзием Гемлихом из двух разных частей: лезвия с выгравированным календарем и ствола.
11. Кольцо Калигулы, которому может быть две тысячи лет
Великолепное загадодчное кольцо.
Потрясающее небесно-голубое кольцо вырезано из цельного куска сапфира. Есть основания предполагать, что оно могло принадлежать знаменитому Калигуле, который правил с 37 по 41 год нашей эры. А женщина, выгравированная в верхней части кольца, скорее всего, олицетворяет последнюю жену правителя-тирана, Цезонию.
Текст: Анна Белова, фото: boredpanda.com
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии