С нами не соскучишься!

8 335 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • sunrise_sunshine
    🤣🍾🧜хаахаха наливайка невсплывайка7 самых странных ...
  • света снегирева Снегирева
    Спасибо!Готовить как Горд...
  • Boris Max
    Столько слов... и что? теперь весь Мир ходит в говне, под предлогом так удобней... и что?Шапка «буратино» ...

11 уникальных вещиц из прошлого, которые удивляют красотой и сложностью даже в XXI веке


11 уникальных вещиц из прошлого, которые удивляют красотой и сложностью даже в XXI веке

Просто удивительно, как эволюционировал наш мир за прошедшие тысячелетия, века и даже десятилетия! Но еще более невероятно то, что некоторые вещи, созданные нашими далекими предками столетия назад, настолько красивы, высокотехнологичны и совершенны, что остается только раскрыть рот от удивления. В качестве примера предлагаем посмотреть на 11 невероятных артефактов, вызывающих удивление даже у искушенных современных людей.

1. Палитра древнеегипетского художника


В лунках до сих пор осталась краска.

В лунках до сих пор осталась краска.


Этой палитре примерно 3 тыс. 400 лет и пользовался ею древнеегипетский художник. Она сделана из цельного куска слоновой кости и на ней сохранились написанное иероглифами имя фараона «Аменхотеп III», а также надпись «Возлюбленный Ре». Самое невероятное то, что на палитре все еще сохранились синяя, зеленая, коричневая, желтая, красная и черная краски. И это при том, что она датируется примерно 1390-1352 годом до нашей эры.

2. Древнеегипетское кольцо c сердоликовой кошкой


Изображение кошки на древнем кольце выглядит символично.

Изображение кошки на древнем кольце выглядит символично.

 

Это кольцо также относится ко временам Древнего Египта: оно датируется 1070-712 годами до н.э. Изображение кошки вполне объяснимо: она была очень важным персонажем в жизни древних египтян и, как известно, некоторые из их божеств изображались с кошачьими головами. Само кольцо выполнено из золота, а фигурка кошки искусно вырезана из полудрагоценного красно-розового сердолика. Его возраст оценивается по меньшей мере в 2700 лет. Если посмотреть на кошку снизу, с внутренней части кольца, можно увидеть вырезанный древним художником Глаз Гора, который в Древнем Египте использовали в качестве защитного амулета.

3. Деталь брони, которой полтысячи лет


Эти доспехи восхищают и сейчас.

Эти доспехи восхищают и сейчас.

 

Древняя деталь брони, которую принято называть «доспехами Геркулеса», датируется серединой XVI века. Ее изготовили во Франции для эрцгерцога (впоследствии Святого императора) Максимилиана II. Доспехи покрыты удивительной красоты орнаментом, а также на них изображены сцены из древней мифологии. Скорее всего, доспехи не имели практического назначения – они лишь показывали высокое положение владельца.

4. Глобус из страусиного яйца 1510 года


Глобус-яйцо.

Глобус-яйцо.

 

Ученые установили, что этот глобус, вырезанный на страусином яйце, изготовили примерно в 1510 году. Это, пожалуй, самая старая карта Нового Света. Он уникален еще и тем, что для изготовления глобусов в те времена обычно использовали телячью либо тюленью кожу или же дерево, но уж никак не яйцо. Есть гипотеза, что изготовил его один из учеников Леонардо да Винчи.

5. 2400-летняя обувь с Алтая


Сапожок выглядит как новый.

Сапожок выглядит как новый.

 

При раскопках могил в горах Алтая археологи обнаружили очень древнюю пару обуви, отлично сохранившуюся благодаря местному холодному климату. Предполагается, что эти великолепные сапоги носили скифские женщины около 300-290 годов до нашей эры. При изготовлении обуви использовали сразу нескольких материалов – кожу, ткань, олово и золото. Сапожки сделали либо для ритуала погребения, либо для того, чтобы их носила знатная особа.

6. Астрономические часы 1410 года.


Знаменитые часы до сих пор работают.

Знаменитые часы до сих пор работают.

 

В этом году этим знаменитым пражским часам исполнится 611 лет. Они механизированы и показывают положение Солнца, Луны, Зодиакальных созвездий и даже других планет. Это третьи по древности астрономические часы в мире, но в то же время это самые старые часы, которые до сих пор работают. Кроме того, эти часы настоящее произведение искусства.

7. Вывеска «Берегись собаки» в 2000-летнем римском доме


Знаменитая мозаичная картина для незваных гостей.

Знаменитая мозаичная картина для незваных гостей.

 

Как сейчас на дверях ворот или дома пишут: «Осторожно, злая собака», так и две тысячи лет назад в Риме предостерегали незваных гостей таким же способом. Только более искусно – выложив надпись с рисунком на мозаичном полу. Эту уникальную находку обнаружили в так называемом Доме трагического поэта в Помпеях.

8. Обувь римлянки спустя две тысячи лет


Ботинок с ажурным узором..

Ботинок с ажурным узором..

 

Стильная пара обуви возрастом 2 тысячи лет была найдена в колодце римского форта Заальбург в Германии. Туфли, видимо, принадлежали женщине, поскольку они украшены вышивкой, узорами и даже кружевом. В те времена столь нарядная обувь свидетельствовала о высоком статусе и богатстве владелицы.

9. Книга-оружие XVII века


Молитвослов-пистолет.

Молитвослов-пистолет.

 

Так называемый «молитвенник-пистолет» был изготовлен на заказ для Франческо Морозини, герцога Венецианского (1619-1694), видимо, для самозащиты. Орудие замаскировано в книге. Механизм сконструировали так, что пистолет мог стрелять только тогда, когда книга закрыта.

10. Нож-пистолет-календарь XVI века


Многофункциональный предмет.

Многофункциональный предмет.

Этот предмет служил для своего владельца одновременно и пистолетом, и ножом, и календарем. Да, так бывает. Он был сделан в середине XVI века немецким гравером Амброзием Гемлихом из двух разных частей: лезвия с выгравированным календарем и ствола.

11. Кольцо Калигулы, которому может быть две тысячи лет


Великолепное загадодчное кольцо.

Великолепное загадодчное кольцо.

 

Потрясающее небесно-голубое кольцо вырезано из цельного куска сапфира. Есть основания предполагать, что оно могло принадлежать знаменитому Калигуле, который правил с 37 по 41 год нашей эры. А женщина, выгравированная в верхней части кольца, скорее всего, олицетворяет последнюю жену правителя-тирана, Цезонию.

Текст: Анна Белова, фото: boredpanda.com

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





11 уникальных вещиц из прошлого, которые удивляют красотой и сложностью даже в XXI веке

И не забудьте:
11 уникальных вещиц из прошлого, которые удивляют красотой и сложностью даже в XXI векеПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
респ. Алтай

Картина дня

наверх