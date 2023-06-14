11 уникальных вещиц из прошлого, которые удивляют красотой и сложностью даже в XXI веке

1. Палитра древнеегипетского художника

В лунках до сих пор осталась краска.

2. Древнеегипетское кольцо c сердоликовой кошкой

Изображение кошки на древнем кольце выглядит символично.

3. Деталь брони, которой полтысячи лет

Эти доспехи восхищают и сейчас.

4. Глобус из страусиного яйца 1510 года

Глобус-яйцо.

5. 2400-летняя обувь с Алтая

Сапожок выглядит как новый.

6. Астрономические часы 1410 года.

Знаменитые часы до сих пор работают.

7. Вывеска «Берегись собаки» в 2000-летнем римском доме

Знаменитая мозаичная картина для незваных гостей.

8. Обувь римлянки спустя две тысячи лет

Ботинок с ажурным узором..

9. Книга-оружие XVII века

Молитвослов-пистолет.

10. Нож-пистолет-календарь XVI века

Многофункциональный предмет.

11. Кольцо Калигулы, которому может быть две тысячи лет

Великолепное загадодчное кольцо.