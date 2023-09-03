Трагическая предыстория безвременного ухода Хита Леджера: Событие, которое ошеломило Голливуд

Одной из самых больших потерь в киноискусстве многие по сей день считают безвременный уход из жизни 28-летнего австралийского актёра Хита Леджера. Он был настолько талантлив, так много мог ещё сыграть... Его многообещающая карьера оборвалась на самом своём пике и была увенчана посмертным «Оскаром». 22 января 2008 года один из самых востребованных актёров Голливуда скончался. Но что же предшествовало этой трагедии? Было множество спекуляций на эту тему, но отец Хита Леджера недавно положил всем домыслам конец, рассказав простую предысторию случившегося...
На пике успеха
Хит Леджер.
Хит Леджер был очень молод, но успел сняться в двух десятках картин. Прорывом в карьере актёра и его визитной карточкой на несколько лет вперёд стала роль Патрика Вероны в подростковой романтической комедии «10 вещей, которые я ненавижу в тебе», вышедшей в 1999 году. Потом был целый ряд успешных проектов, таких как «Патриот», «Бал монстров» и «История рыцаря», «Горбатая гора». За роль в последнем он был номинирован впервые на премию «Оскар». Также на съёмочной площадке Хит познакомился с Мишель Уильямс, которая впоследствии родила ему дочь.
Хит Леджер в фильме «10 вещей, которые я ненавижу в тебе».
Хит Леджер в роли Энниса Дель Мара и Джейк Джилленхол в роли Джека Твиста в рекламном кадре фильма «Горбатая гора».
Далее было ещё несколько прекрасных работ. Самой заметной стала культовая роль Джокера в «Тёмном рыцаре». Многие связывают смерть актёра именно с работой над этой ролью. Хит всегда полностью погружался в своего персонажа. Он не просто играл, он на какое-то время становился им. Вечно неудовлетворённый перфекционизм Леджера довёл его до края пропасти...
Хит Леджер в роли Джокера.
Вниз по спирали
До сих пор неясно, что послужило причиной разрыва отношений Хита Леджера и Мишель Уильямс. Предположений много, но правды, наверное, не знает никто, возможно, даже сама Мишель. У пары недавно родилась прелестная дочь, так похожая на своего отца. Всё, казалось, идёт к свадьбе, но тут внезапно Хит переезжает из их общего дома в Бруклине на Манхэттен.
Мишель Уильямс и Хит Леджер на вечеринке Vanity Fair Oscar Party в ресторане Morton's в марте 2006 года.
Кто-то считал, что актёр очень легко перенёс этот разрыв, ведь таблоиды пестрели новостями о его новых романах. Как оказалось, всё было совсем не так. Уже тогда началось стремительное падение Хита в пропасть, которая в конце концов его поглотит. Именно это время совпало с работой над ролью маньяка Джокера, которого он называл «психопатом, одержимым массовыми убийствами, шизофреническим клоуном с нулевым сочувствием». Актёр полностью погрузился в работу, он почти не спал и подолгу запирался в своей комнате.
Уже тогда он признавался, что спит не более двух часов в сутки. Леджер не мог уснуть, его мозг не давал ему. Чтобы хоть немного отдохнуть, он стал принимать различные рецептурные лекарства от бессонницы. Они ему не помогали. Совсем. Коллеги, семья, друзья, все видели, что состояние Хита стремительно ухудшается. Но такое впечатление, как будто у того внутри уже включился обратный отсчёт на самоуничтожение и уже никто не мог ему помочь.
У Хита Леджера внутри словно был заложен механизм, запрограммированный на самоуничтожение.
На съёмках фильма, который стал последним в карьере Леджера, «Воображариум доктора Парнаса», состояние здоровья актёра было настолько плачевным, что он свалился с пневмонией. Друг Хита впоследствии вспоминал о том, как тот в последнее время постоянно говорил о дочери, как он скучает по своей девочке и хочет её обнять. Вместо того, чтобы всё бросить и сделать это, он упрямо продолжил работать и заниматься самолечением. Актёр никого не слушал.
Хит Леджер в своём последнем фильме «Воображариум доктора Парнаса».
Накануне своей кончины Хит разговаривал с сестрой по телефону. Она умоляла его перестать употреблять бесконтрольно такую гору лекарств, но брат заверил её, что знает, что делает. На следующий день Леджер был найден мёртвым. Сразу даже причину определить не смогли. Потом только экспертиза показала, что причиной смерти стал дикий микс болеутоляющих, снотворных и успокаивающих препаратов. Несмотря на то, что многие сочли смерть актёра слишком подозрительной, её всё же признали несчастным случаем. Конечно, все чувствовали свою вину в произошедшем и это вынуждало искать виноватых.
Кто же был виноват?
Многие сразу заявили, что во всём виноват Джокер. Тёмный персонаж, которому Хит посвятил себя всей душой, мол, довёл актёра до безумия. Эти предположения отмела сестра Леджера Кейт. Она говорила, что всё было нормально. Он не был в депрессии из-за роли.
Второй виноватой попытались выставить актрису и модель Мэри-Кейт Олсен, с которой Хит встречался. Дело в том, что домработница первым делом позвонила именно ей, когда нашла актёра. Та вызвала зачем-то частную охрану. Это навело общественность на подозрения в том, что Олсен снабжала актёра какими-то запрещёнными препаратами, но доказать это так и не смогли. Или не захотели...
Мишель Уильямс, семья и друзья Хита Леджера наблюдают закат в память о смерти актёра на пляже Коттеслоу, Австралия, 9 февраля 2008 года.
Точку в этом вопросе неожиданно поставил отец Хита. Он сказал: «Это полностью его вина. Никто не виноват, он сам потянулся к ним. Он поместил их в свою систему. В этой ситуации нельзя винить кого-то другого. Это трудно принять, потому что я так любил его и так гордился им».
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