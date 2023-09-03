Трагическая предыстория безвременного ухода Хита Леджера: Событие, которое ошеломило Голливуд

На пике успеха

Хит Леджер.

Хит Леджер в фильме «10 вещей, которые я ненавижу в тебе».

Хит Леджер в роли Энниса Дель Мара и Джейк Джилленхол в роли Джека Твиста в рекламном кадре фильма «Горбатая гора».

Хит Леджер в роли Джокера.

Вниз по спирали

Мишель Уильямс и Хит Леджер на вечеринке Vanity Fair Oscar Party в ресторане Morton's в марте 2006 года.

У Хита Леджера внутри словно был заложен механизм, запрограммированный на самоуничтожение.

Хит Леджер в своём последнем фильме «Воображариум доктора Парнаса».

Кто же был виноват?

Мишель Уильямс, семья и друзья Хита Леджера наблюдают закат в память о смерти актёра на пляже Коттеслоу, Австралия, 9 февраля 2008 года.