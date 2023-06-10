В маму или в папу? Сыновья, неотличимые от своих звездных родителей

Не просто родные люди, а практически близнецы, несмотря на разные поколения – перед вами фотогалерея знаменитостей c сыновьями, у которых словно одно лицо на двоих.
Виктория и Бруклин Бекхэм
У 16-летнего сына бывшей солистки Spice Girls и футбольной легенды Дэвида Бекхэма уже сегодня миллионы фанаток по всему миру: парень хорош собой, умеет играть в футбол, делает крутые трюки на скейтборде и разбирается в моде – просто полный набор.
А еще Бруклин до умиления идеальный сын – только взгляните, какое фото он вывесил в Инстаграме на День матери:
Синди Кроуфорд и Пресли Гербер
В последнее время все внимание приковано к 14-летней дочке супермодели, которой предрекают даже более успешную карьеру, чем самой Синди. Но 16-летний Пресли унаследовал ее самую узнаваемую «фишку» – родинку над губой, только у него она зеркально расположилась справа, а не слева.
Джерри Холл и Джеймс Джаггер
Старший сын культовой модели 70-х и рок-звезды Мика Джаггера пошел по стопам обоих родителей: позирует для рекламы модных брендов, является фронтменом хэви-метал группы и иногда снимается в кино. Правда, к своим 30 годам он ни в чем особо не проявился: его группа Turbogeist известна лишь в узких кругах, кинороли второстепенны, а быть моделью он вообще «ненавидит и делает это только ради денег».
Слева – молодая Джерри Холл, справа – Джеймс в рекламе Tommy Hilfiger в 2004 году:
Может, Джеймс когда-нибудь сыграет своего знаменитого отца? Во всяком случае, он очень похож на него фигурой и мимикой:
Шон и Хоппер Пенн
Один из самых харизматичных актеров современности передал 22-летнему сыну не только узнаваемые черты лица, но и взрывной характер: оба числятся «плохими парнями» из-за яростных нападений на папарацци. Правда, папа, несмотря на скандальность, пользуется бешеным успехом у женщин, его бывшая жена Мадонна и сегодня называет его «самым крутым парнем во вселенной». В общем, Пенну-младшему еще есть к чему стремиться.
Том и Колин Хэнкс
В отличие от всех предыдущих сыновей, у 38-летнего Колина хватает личных достижений. Он сыграл десятки ролей в кино и популярных сериалах, среди которых «Безумцы» и «Фарго», так что в биографических справках о нем родство со знаменитым папой теперь указывают в самом конце.
Слева Том Хэнкс времен «Форреста Гампа» (середина 90-х), справа – его сын:
Клинт и Скотт Иствуд
Трудно найти в Голливуде более похожих отца и сына: блистательный герой вестернов словно клонировал себя самого в молодости.
Слева Клинт Иствуд в фильме «Хороший, плохой, злой» (1966), справа – Скотт:
29-летний Иствуд-младший востребован и в модельном бизнесе, и в кино. Кстати, в этом году мы увидим его в фильме «Отряд самоубийц».
Слева отец, справа сын:
Селин Дион и Рене-Шарль Анжелил
14-летний сын прославленной поп-дивы лишь недавно обратил на себя внимание таблоидов, которые вдруг заметили, что он вырос в «симпатичного юношу». В частности, их привлек вот этот снимок в Инстаграме канадского хоккеиста Пи-Кей Суббана (истинная канадка Дион и ее сын обожают хоккей):
Мадонна и Рокко Ричи
15-летний сын поп-иконы как раз на пике подросткового бунтарства: никакими требованиями и уговорами не желает возвращаться к матери в Америку, предпочитая жить в Лондоне с отцом, известным британским режиссером Гаем Ричи. Еще недавно он помогал Мадонне во время ее концертного турне, но, говорят, она взбесила Рокко своим навязчивым вниманием и тем, что запрудила Инстаграм разными нелепыми снимками и видео с сыном. Впрочем, настоящей причиной бегства, возможно, стала ее требовательность к учебе: папа в этом смысле более лоялен.
Дэниел и Гэбриел-Кейн Дэй-Льюис
Дэниел Дэй-Льюис в середине 80-х (слева) и один из недавних снимков его сына в Инстаграме:
Когда твой отец гений, очень трудно быть его наследником в профессии – возможно, поэтому 20-летний Дэй-Льюис-младший предпочел актерской карьере музыкальную. Правда, пока он больше узнаваем как модель: рекламирует культовые молодежные марки, а прошлым летом участвовал в показе Chanel.
Джек и Рэй Николсон
Любого человека можно спародировать или, в конце концов, под него загримироваться. Но та-самая-улыбка – это то, что передается только с генами. Кстати, об этом наверняка жалеет Леонардо Ди Каприо, который, судя по его внешности в последние годы, пытается добиться максимального сходства со своим кумиром Джеком Николсоном. Что ж, возможно, он на верном пути: многие заметили, что на фото ниже 23-летний Рэй определенно напоминает Лео, а значит у последнего есть все шансы к 70 годам стать почти точной копией Джека.
Смотрите внимательно: слева не Леонардо Ди Каприо, а Рэй Николсон!
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