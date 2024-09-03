Бытовые приёмы, за которые хозяйки готовы отдать любые деньги

Если вы разочаровались в бытовой химии или под рукой просто нет нужного средства, значит, самое время подумать, как справиться с делами по дому без их помощи. Мы расскажем, как убрать запах пота с одежды, вернуть блеск бокалам, уберечь приборы от ржавчины и решить другие бытовые задачи без использования дорогостоящих средств.

Прием 1: Мойте полы из пульверизатора

Прием 2: Удаляйте запах пота содой

Прием 3: Сохраняйте чистоту на столе с помощью коробки

Прием 4: Избавьтесь от запаха краски с помощью лука

Прием 5: Проветрите микроволновку

Прием 6: Верните блеск мутным бокалам зубной пастой и нашатырным спиртом

Прием 7: Продлевайте срок годности сметаны

Прием 8: Нейтрализуйте запах в увлажнителе средством для посуды

Прием 9: Боритесь с ржавчиной с помощью мела

Прием 10: Охлаждайте продукты губкой для посуды

Сначала смачивайте пол водой из пульверизатора, а затем мойте его швабройПожалуй, одним из самых полезных помощников по дому является робот-пылесос. Но не простой, а с функцией влажной уборки. Тогда о ежедневном мытье полов можно забыть, как о страшном сне, возвращаясь к нему исключительно во время генеральной уборки, когда нужно удалить стойкие загрязнения или привести в порядок труднодоступные участки, куда пылесос не может добраться самостоятельно.Однако, если у вас нет такого робота и полы приходится мыть вручную, приходится думать, как максимально облегчить этот процесс. Предлагаем следующую хитрость. Чтобы не таскать тяжелое ведро с водой по всей квартире, замените его обычным пульверизатором или бутылкой с распылителем. Наполните флакон водой, добавьте в него пару капель средства для мытья полов и хорошо взболтайте. После этого приступайте к уборке: опрыскивайте поверхность, а затем протирайте пол шваброй или тряпкой. Это отличный лайфхак для тех, кому нельзя поднимать тяжести.Замочите одежду в воде с содойСода – самый универсальный солдат на вашей кухне, который больше нужен даже не в готовке, а в решении бытовых проблем. Не будем перечислять все ее волшебные способности, остановимся лишь на одном, которое нужно нам в данный момент. Если на любимой вещи появился стойкий запах пота, который не исчез даже после многочисленных стирок, налейте в таз три литра горячей воды, добавьте столовую ложку соды, размешайте и положите грязную вещь. Оставьте одежду примерно на один час, затем постирайте вручную в этом же растворе (можно подключить хозяйственное мыло) и отправьте в стиральную машину. Запах пота исчезнет с ткани, будто его никогда и не былоЗакрепите под столом коробку из-под чая.Многие хозяйки не любят готовить просто потому, что на кухне остается слишком много мусора, который потом приходится еще полчаса убирать. Кожура от овощей и фруктов, скорлупа от яиц, стебли от зелени, упаковки от продуктов и пр. Отправлять все по очереди в мусорное ведро неудобно, поэтому рабочая поверхность по ходу готовки превращается в мусорку.Чтобы избежать такого исхода, поставьте на стол ненужную картонную коробку, например, из-под обуви или чая. Бросайте отходы в нее, а когда она заполнится или вы закончите готовить, отправьте в мусорное ведро. В результате стол будет идеально чистым, и вам не придется тратить время на уборку.Нарежьте лук на половинки.Да-да, вы все правильно поняли. Это та самая ситуация, когда нужно избавиться не от запаха лука, а с его помощью от другого специфического аромата. Если вы недавно красили стены или мебель, и ее запах распространился по всей квартире, сделайте следующее: возьмите луковицу, разделите на четыре части, положите в миску и залейте холодной водой. Оставьте емкость в комнате до тех пор, пока краска полностью не высохнет, после чего откройте окна и хорошо проветрите помещение.Оставляйте дверцу микроволновки открытой.Часто в микроволновой печи остается запах пищи, которую вы только что там разогревали. Чтобы он поскорее исчез, рекомендуем не закрывать дверцу микроволновки, а оставить ее открытой на некоторое время, можно даже на несколько часов. Особенно эффективен данный совет будет в том случае, если вы разогревали рыбу или блюда с луком и чесноком.Единственный нюанс состоит в том, что запах из СВЧ-печи будет поступать на кухню, поэтому лучше включить вытяжку или поставить окна на проветривание. А чтобы процедура была более эффективной, не забудьте протереть стенки микроволновки влажной тряпкой, чтобы убрать остатки еды и жирные капли.Смешайте нашатырный спирт и зубную пасту.Стеклянные бокалы – настоящее украшение праздничного стола. Они выглядят дорого, элегантно и вписываются в любую стилистику. Однако есть у них и существенные минус – стекло быстро мутнеет, и бокалы становятся непрезентабельными. Если сильно постараться, можно найти специальное средство для мытья такой посуды, но зачем, ведь решить проблему сможет обычный нашатырный спирт.Наденьте перчатки и маску, после чего возьмите небольшую миску и соедините в ней 15 граммов зубной пасты и 15 миллилитров нашатырного спирта. Хорошо размешайте, после чего почистите готовой смесью бокалы. Для удобства возьмите губку для посуды или салфетку из микрофибры. В конце промойте стаканы под проточной водой и вытрите насухо полотенцем. Вуаля – будто только из магазина!Переверните сметану и храните в таком положении.Кисломолочные продукты, увы, не отличаются длительным сроком хранения, поэтому лучше всего покупать товары тогда, когда они нужны вам для готовки. Если же произошла ситуация, что вам нужно уехать на несколько дней, а в холодильнике стоит нераскрытая баночка сметаны, не торопитесь прощаться с ней.Чтобы продлить срок годности продукта, переверните банку и оставьте стоять в таком виде на полке холодильника. В данном положении в емкости образуется вакуум, который не даст появится в сметане вредным бактериям и микроорганизмам.Из-за налета в увлажнителе может появиться неприятный запах.Увлажнитель воздуха является очень полезным помощником, особенно если в доме есть маленькие дети. Он сохраняет оптимальный уровень влажности, улучшает микроклимат. Однако за ним, как и за любым другим прибором, нужен правильный и своевременный уход. Например, после выключения нужно сливать воду, периодически менять сменные фильтры, раз в неделю мыть резервуар для воды.Если же в приборе все равно появился неприятный запах, даже несмотря на все ваши усилия, нужно будет прибегнуть к помощи средства для мытья посуды. Выключите увлажнитель, слейте с него воду, после чего тщательно протрите стенки влажной губкой с каплей средства для посуды. В конце протрите насухо бумажным полотенцем и наслаждайтесь результатом.Положите кусочек мела в ящик со столовыми приборами.Несмотря на то, что столовые приборы из нержавеющей стали очень прочные, долговечные и практичные, рано или поздно они все равно покрываются легким налетом ржавчины. Обычно это происходит из-за неправильного хранения, когда вы кладете их влажными в ящик. Решить проблему можно при помощи обычного мела. Он является отличным адсорбентом, который поглощает влагу и запахи, а потому может остановить коррозионный процесс. Положите кусочек мела в ящик со столовыми приборами и меняйте его примерно раз в две недели. Для ваших целей подойдет любой мел, но самый эффективный – тот, который используют в школе.Положите губку в морозилку.До сих пор считаете, что губкой можно только мыть посуду? На самом деле у нее намного больше полезных свойств, чем вы думаете. Например, из губки получается прекрасный «охладитель» для продуктов. Если вы собираетесь на пикник, в поход или длительную поездку, заморозьте влажную губку и положите ее в сумку с продуктами, которые не могут долго храниться без холодильника или должны оставаться холодными на протяжении нескольких часов. Советуем охладить сразу несколько губок и обложить ими продукты и напитки со всех сторон.