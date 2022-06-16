6 самых удивительных сокровищ, которые сегодня считаются утраченными

Утраченные бесценные артефакты.
В истории человечества были бесценные артефакты, которые по разным причинам были утеряны, спрятаны из обладателями или о них попросту забыли. Многие из таких сокровищ периодически появляются на «чёрном» рынке антиквариата, оказываются в частных коллекциях. Другие же стали легендами. В нашем обзоре речь пойдёт об удивительных сокровищах, которые сегодня считаются утраченными.
1. Затерявшийся рудник "Голландец"
Затерявшийся золотой рудник Джейкоба Вальса.
Миф о пропавшем Голландце и его руднике, как полагают многие, является всего лишь сказкой. Однако, многие пытались найти это сокровище и погибли. Предполагаемый золотой рудник был найден в течение 1840-х годов в горах Суеверия центральной Аризоны. Семья, которая обнаружила рудник, разрабатывала его и вывозила золото в Мексику, пока группа апачей убила их. При этом один или двое людей выжило и бежало в Мексику. Так якобы люди узнали о шахте.
Легенда начала распространяться и многие люди утверждали, что или у них есть карта, на которой отмечен рудник, или они знают, где он находится. Но с каждым из них случалась трагедия, прежде чем он находил золото. В 1870-х годах немецкий иммигрант известный как Джейкоб "Голландец" Вальс заявил, что он заново открыл рудник с помощью потомка семьи. Вскоре после этого его партнер был убит либо самим Вальсом, либо апачами. После того, как здоровье ухудшилось, Голландец якобы рассказал о расположении рудника Джулии Томас, которая ухаживала за ним. Но она так и не смогла найти рудник по информацией, которую он ей предоставил.
2. Патент братьев Райт
Утраченный патент братьев Райт.
В Национальном архиве США хранятся многие наиболее редкие и ценные исторические документы. Однако, несмотря на высочайший уровень безопасности в одном из наиболее важных антропологических хранилищ в мире, воры сумели вынести некоторые из наиболее бесценных артефактов. Патентный документ, который подробно описывал концепцию летательного аппарата братьев Орвилла и Уилбура Райт были похищены неизвестно когда, а обнаружилось это только в 2003 году.
Кражи в архиве начали становиться настолько распространенными, что была создана специальная группа по поиску украденного. Сегодня удалось вернуть фотографию, сделанную астронавтами во время высадки на Луну, а также звуковые записи аварии Гинденбурга. До тех пор, пока кто-то не попытается продать на аукционе эскизы самолета 1900-х годов, никто не узнает, куда исчезли патентные документы.
3. Ожерелье Патиала
Утраченное сокровище: Ожерелье Патиала.
Ожерелье Патиала было украшением необычайной красоты, разработанным домом Cartier в 1928 году Ожерелье было подарком махарадже Бхупиндеру Сингху и состояло из пяти рядов платиновых цепочек, украшенных 2930 бриллиантами. Также оно было украшено бирманскими рубинами, а в центре находился седьмой по величине алмаз в мире — знаменитый 234,6-каратный желтый ДеБирс, размером примерно с мяч для гольфа. Драгоценное ожерелье исчезло в 1948 году. Последним человеком, который видел его, был сын махараджи, Йадавиндра Сингх.
Само ожерелье было найдено представителем Cartier в Лондоне примерно 50 лет спустя, но самые драгоценные камни пропали без вести. Среди них были алмаз ДеБирс и бирманские рубины. Cartier отремонтировало ожерелье по мере возможности, используя кубический цирконий и другие драгоценные камни. Сегодня считается, что ожерелье стоимостью $ 20-30 млн было разобрано и продано по частям семьей махараджи.
4. Ящик Голландца Шульца
Артур Флегенхаймер.
Нью-Йоркский гангстер Артур Флегенхаймера создал настоящую преступную империю, которая приносила ему $ 20 млн в год. Поскольку его преследовали за уклонение от уплаты налогов, гангстер упаковал свое состояние в металлическую коробку, а затем спрятал ее в горах Катскилл, в северной части штата Нью-Йорк.
Он хотел достать свой клад, когда все утрясется, поскольку прекрасно знал, что многие из бандитов, которые отсидели в тюрьме, часто теряли свои империи в то время как пребывали за решеткой. Позже Артура признали невиновным, но клад он так никогда и не откопал, поскольку его вскоре застрелили во время встречи в местной забегаловке. Из-за отсутствия малейших подсказок о том, где спрятано легендарное сокровище, и большой территории год, оно так и не было найдено.
5. Танто Кунимицу
Утраченное сокровище: меч танто 13-го века.
Кража национальных сокровищ не сугубо американская проблема. По данным Агентства по делам культуры в Японии, из его каталога важных артефактов и национальных сокровищ, которые находятся в частных коллекциях, бесследно пропали 109 экземпляров. Особо осложняет их поиск именно тот факт, что артефакты находятся в частных коллекциях.
В перечень пропавших артефактов попали 10 картин, 17 скульптур и 52 меча. Они были либо украдены, проданы/перевезены в другое место владельцами или просто никто не знает, что с ними случилось после смерти владельца. Среди пропавших числится меч танто 13-го века, который имеет собственное имя "Кунимицу". После смерти его владельца его дальнейшее местонахождение неизвестно.
6. Парламентская булава Виктории
Утраченное сокровище: Парламентская булава Виктории.
Парламентская булава была символом конституционного права народа Великобритании и символом спикера Парламента в викторианскую эпоху. Однако, 9 октября 1891 года она внезапно исчезла. Во второй половине того дня работника Парламента Томаса Джеффри заметили, выбегающим из здания, причем в руках у него был пакет по размеру идентичный пропавшему артефакту.
Полиция при обыске обнаружила в его доме инструменты, которыми можно
было взломать витрину, где хранилась булава во время ограбления. За отсутствием доказательств Томаса отпустили. Некоторые говорят, что булава была взята членами королевского дома, после чего ее оставили в борделе в качестве шутки. Но доказательств этому найдено не было. Хотя булава представляет довольно небольшую ценность, награда за ее возвращение составляет $ 50 000.
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