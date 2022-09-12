Что нужно знать об осенней перекопке, чтобы получить богатый урожай на будущий год

Окончание дачного сезона и сбор последнего урожая не означает, что можно расслабиться. Очень важно подготовить почву к следующему году. Для этого необходимо внести правильные удобрения и посадить сидераты, которые обогатят землю всеми необходимыми питательными веществами для хорошего урожая в будущем году.







Осенние удобрения лучше всего вносить сразу после освобождения грядки. В этот период времени предпочтение следует отдавать сухим фосфорным и калийным удобрениям, которые смогут задержать в почве на длительное время. Отлично подойдет древесная зола, богатая фосфором и калием. На грядку площадью 3 кв.м достаточно одного ведра золы.







Также под осеннюю перекопку можно вносить суперфосфат. На 1 кв.м необходимо использовать 2 столовые ложки (40 грамм) суперфосфата.







Просто посыпьте выбранным удобрением грядку и перекапайте землю.







В процессе перекопки удобрения попадут на необходимую глубину (порядка 20 см).







Еще одним важным этапом обработки грядок после дачного сезона является высадка сидератов. Эту процедуру обычно осуществляют в период с середины августа до середины сентября. До наступления холодов сидераты должны вырасти на высоту около 20 см, после чего их можно будет обрезать и перекапать грядки.

К лучшим сидератам можно отнести горчицу, овес и вику посевную.Подробнее об осенней обработке грядок смотрите на видео: