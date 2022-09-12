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Что нужно знать об осенней перекопке, чтобы получить богатый урожай на будущий год

Окончание дачного сезона и сбор последнего урожая не означает, что можно расслабиться. Очень важно подготовить почву к следующему году. Для этого необходимо внести правильные удобрения и посадить сидераты, которые обогатят землю всеми необходимыми питательными веществами для хорошего урожая в будущем году.

Что нужно знать об осенней перекопке, чтобы получить богатый урожай на будущий год

Осенние удобрения лучше всего вносить сразу после освобождения грядки. В этот период времени предпочтение следует отдавать сухим фосфорным и калийным удобрениям, которые смогут задержать в почве на длительное время. Отлично подойдет древесная зола, богатая фосфором и калием. На грядку площадью 3 кв.м достаточно одного ведра золы.

Что нужно знать об осенней перекопке, чтобы получить богатый урожай на будущий год

Также под осеннюю перекопку можно вносить суперфосфат. На 1 кв.м необходимо использовать 2 столовые ложки (40 грамм) суперфосфата.

Что нужно знать об осенней перекопке, чтобы получить богатый урожай на будущий год

Просто посыпьте выбранным удобрением грядку и перекапайте землю.

Что нужно знать об осенней перекопке, чтобы получить богатый урожай на будущий год

В процессе перекопки удобрения попадут на необходимую глубину (порядка 20 см).

Что нужно знать об осенней перекопке, чтобы получить богатый урожай на будущий год

Еще одним важным этапом обработки грядок после дачного сезона является высадка сидератов. Эту процедуру обычно осуществляют в период с середины августа до середины сентября. До наступления холодов сидераты должны вырасти на высоту около 20 см, после чего их можно будет обрезать и перекапать грядки.

К лучшим сидератам можно отнести горчицу, овес и вику посевную.
Подробнее об осенней обработке грядок смотрите на видео:


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