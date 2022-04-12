10 видов устаревшего, но весьма эффективного оружия разных времён

Забытое, но весьма эффективное оружие.
Военные технологии постоянно развиваются, а инженеры изобретают новые, всё более совершенные виды вооружения. Но история знает случаи, когда, казалось бы, устаревшее оружие позволяло добиваться существенных успехов на поле брани. В этом обзоре речь пойдёт об оружии из прошлого, которое зарекомендовало себя, как весьма эффективное.
1. Fairey Swordfish
Биплан-торпедоносец Fairey Swordfish.
В 1930-х годах был разработан биплан-торпедоносец Fairey Swordfish. К 1939 году самолет Swordfish был уже полностью устаревшим. К тем порам все истребители и бомбардировщики начали делать в виде монопланов и никто уже не использовал большие открытые кабины, три сиденья и примитивное вооружение. К тому времени, как началась Вторая мировая война, министерство авиации заказало новые торпедоносцы, но они строились слишком медленно. Поэтому Swordfish по-прежнему использовался для операций, причем довольно успешно.
В 1940 году звенья этих бомбардировщиков провели успешную атаку против итальянского флота в Таранто. Год спустя Королевский флот использовал самолеты Swordfish для атаки на немецкий линкор "Бисмарк". Гигантский корабль был угрозой для британского флота и в течение многих месяцев его безуспешно пытались потопить. Именно торпеда, запущенная со Swordfish, повредила рулевое управление "Бисмарка", после чего корабль начал плавать по кругу и стал уязвим для огня британских судов.
2. Пулемет Vickers
Пулемет Vickers - оружие Второй мировой.
Еще одним устаревшим британским оружием во времена Второй мировой войны был пулемет Vickers. Когда началась война, немцы использовали великолепные на то время пулеметы MG 34 и MG 42, которые поступили на вооружение перед самой войной или во время ее. Англичане же вступили в войну с Vickers - архаичным пулеметом, разработанным в начале 20-го века по технологии конца 19-го века (он был сделан на базе пулемета "Максим", который был создан в конце 1800- х годов). Однако, в бою это оружие показало себя феноменально надежным в любых условиях. В итоге британские войска использовали Vickers до 1960 - х годов.
3. Штык
Пуля - дура, штык - молодец.
Во время компьютерных технологий и беспилотных систем вооружения кажется архаичным, что солдатов до сих пор обучают использовать штыки - пережиток боевых действий прошлых веков. На самом же деле, отряд полка "Горцы Аргайла и Сазерленда" использовал штыки во время войны в Ираке в 2004 году.
4. Пики Харперс-Ферри
Пики Харперс-Ферри.
Пики были основным оружием пехоты до изобретения огнестрельного оружия. В Европе это оружие постепенно исчезло в 17 веке. Однако, внезапно для всех пики были использованы в США в 19 веке. В преддверии гражданской войны в США Джон Браун, который был возмущен рабством, решил поднять в 1857 году вооруженное восстание в Харперс-Ферри. При этом он вооружил часть чернокожих рабов 2-метровыми пиками, поскольку у него не было денег, чтобы приобрести более дорогое оружие.
5. Парусник-рейдер
Парусник-рейдер
В 1888 году был построен трехмачтовый парусный корабль Seeadler, который использовался в качестве транспортного судна. В 1915 году во время рейса из Нью - Йорка в Архангельск британский вспомогательный крейсер перехватил корабль (который тогда назывался "Перевал Бальмаха"), поскольку капитан крейсера посчитал, что на борту парусника находится контрабанда. Seeadler приказали идти в порт Керкуолл на Оркнейских островах, но по пути парусник перехватила немецкая подводная лодка U-36. Seeadler был направлен в Германию в качестве трофея. В итоге, во время первой мировой войны немцы использовали этот парусник в качестве рейдера.
6. Зулусский ассегай
Зулусский ассегай.
В конце 19-го века Британская империя вела боевые действия в Южной Африке, пытаясь завладеть всей южной частью материка. В 1879 году британцы начали военную кампанию против независимого королевства Зулу, стремясь аннексировать его. Англичане предполагали, что война будет легкой, поскольку зулусы не использовали современное оружие, а предпочитали 2-метровые копья-ассегаи с длинными наконечниками. Ассегаи оказались смертельным оружием в руках воинов, которые столетия обучались обращению с ними. 24 000 зулусов с холодным оружием наголову разбили 2 000 англичан с огнестрелом.
7. Голуби-почтальоны
Голуби-почтальоны
Вооруженные силы многих стран использовали почтовых голубей в течение 19-го века и во время Первой мировой войны. Когда началась Вторая мировая война, большинство стратегов посчитали, что военные голуби стали бесполезными. Но англичане были иного мнения и подготовили более 200 тысяч голубей для использования во время войны. Птицы использовались для вспомогательной связи в случаях, когда обычная радиосвязь была невозможной или существовала высокая вероятность того, что передачу перехватят.
8. Лошади вермахта
Лошади вермахта
Сегодня большинство людей считают, что немецкая армия опиралась исключительно на механизированную мощь во время Второй мировой войны. Тем не менее, реальность была совершенно другой. В то время как немцы использовали некоторые из самых передовых видов оружия во время войны, они были также продолжали использовать старые технологии и тактики, в частности - лошадей. С первого взгляда, при войне с мощными бомбами и тяжелыми танками использование лошадей кажется странным и устаревшим. Но это было на удивление эффективным. Во время войны немцы использовали около 1,1 миллиона лошадей, в основном для перевозки обозов и артиллерийских орудий.
9. Длинный лук Джека Черчилля
Длинный лук Джека Черчилля
Во время Второй мировой войны офицер британской армии Джек Черчилль оставался верным идеям прошлых столетий и всегда ходил в бой с длинным луком и мечом. Во время боевых действий Черчилль обычно использовал лук, чтобы подавать сигнал о нападении. Однако, был задокументирован случай, когда он застрелил нацистского фельдфебеля во Франции со своего лука.
10. Поликарпов У-2
Поликарпов У-2.
У-2, который впервые поднялся в небо в 1927 году, был похож на бипланы Первой мировой войны. Однако, несмотря на то, что самолет был медленным и слабо вооруженным, он стал чрезвычайно успешным во время Второй мировой войны и войны в Корее. У-2 (или По-2) в основном использовались для ночных налетов. Пилоты использовали отличную способность самолета к планированию. Перед заходом на цель они выключали двигатели и беззвучно скользили по небу. По-2 были настолько медленными, что их было почти невозможно перехватить. Кроме того, поскольку самолет был построен в основном из дерева и ткани, его было почти невозможно засечь на радаре.
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