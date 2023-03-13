Почему золото стало драгоценным металлом, и кто решил, что будет так

1. Родом из древности

Пожалуй, первыми людьми, которые возвели этот металл в ранг драгоценных, являются древние жители Египта, у них было Верховное божество – бог Солнца (Ра) / Фото: booksite.ru

Первые украшения из этого металла, созданные человеком, обнаруженные на планете, пролежали в земле приблизительно пять тысяч лет / Фото: Twitter›LUXUNIVERSE

Древние люди были уверены, что на золото не оказывает влияние ни время, ни условия хранения, ни климат, ни что-либо еще / Фото: zephyrnet.com

2. Другие причины

Среди уже перечисленных достоинств данный драгметалл имеет еще одно – он легко поддается обработке, так как является очень пластичным / Фото: YouTube

Со временем золото превратилось в своеобразную меру обмена / Фото: mulino58.ru

Золотой международный стандарт действовал до 1971 г., когда золото обеспечивало бумажные банкноты / Фото: myc.news