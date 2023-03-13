Почему золото стало драгоценным металлом, и кто решил, что будет так

То, что золото – это драгметалл, известно абсолютно всем. А вот почему оно стало таким, кто решил, что именно золото будет относиться к этой категории, непонятно. Вопрос действительно интересует многих людей и ему стоит уделить внимание.
1. Родом из древности
Пожалуй, первыми людьми, которые возвели этот металл в ранг драгоценных, являются древние жители Египта, у них было Верховное божество – бог Солнца (Ра) / Фото: booksite.ru
Пожалуй, первыми людьми, которые возвели этот металл в ранг драгоценных, являются древние жители Египта. У них было Верховное божество – бог Солнца (Ра). Золото же по цвету, а также сиянию, чем-то похоже на Солнце. Это и стало причиной того, что население Древнего Египта стало считать его особым металлом, божественным. К тому же, по истечении времени золото сохраняет свой прежний вид, не окисляется. И это тоже сыграло свою роль в отношении к нему.
Первые украшения из этого металла, созданные человеком, обнаруженные на планете, пролежали в земле приблизительно пять тысяч лет / Фото: Twitter›LUXUNIVERSE
Действительно, если закопать украшение, сделанное из золота, поместить его в условия с высокой влажностью, с ним ничего не произойдет, тогда как железо попросту проржавеет и превратится в труху спустя несколько десятков лет. Золотое изделие можно достать через сотни и даже тысячи лет, и оно останется таким же прекрасным, как и сразу после его создания. Первые украшения из этого металла, созданные человеком, обнаруженные на планете, пролежали в земле приблизительно пять тысяч лет. Некоторые были найдены в Египте. Ни одно из них за все это время практически не изменилось.
Древние люди были уверены, что на золото не оказывает влияние ни время, ни условия хранения, ни климат, ни что-либо еще / Фото: zephyrnet.com
Таким образом можно сделать вывод, что люди того времени были уверены, что на золото не оказывает влияние ни время, ни условия хранения, ни климат, ни что-либо еще. До того момента, пока не была изобретена царская водка, и в самом деле все было именно так. Последняя этот металл все же растворяет.
2. Другие причины
Среди уже перечисленных достоинств данный драгметалл имеет еще одно – он легко поддается обработке, так как является очень пластичным / Фото: YouTube
Среди уже перечисленных достоинств данный драгметалл имеет еще одно – он легко поддается обработке, так как является очень пластичным. Конечно же, для древних людей это был идеальный материал для создания различных украшений. Кроме всего прочего, золото считалось одним из редких металлов и было далеко не у всех. Некоторые люди были в курсе, где его можно найти, а другие нет, но владеть им хотели все без исключения.
Со временем золото превратилось в своеобразную меру обмена / Фото: mulino58.ru
Со временем золото превратилось в своеобразную меру обмена. На него начали обменивать различные товары. Позже стали изготавливать из золота монеты. Так люди согласились использовать этот драгметалл как универсальную валюту.
Золотой международный стандарт действовал до 1971 г., когда золото обеспечивало бумажные банкноты / Фото: myc.news
Золотой международный стандарт действовал до 1971 г., когда золото обеспечивало бумажные банкноты. В то время одна унция драгметалла имела стоимость 35 долларов. В наши дни его цена составляет 1 800 условных единиц!
Отвязка доллара от золота произошла в 1971 г. В результате началось «плавание» различных валют не только относительно самого доллара, но и друг друга. Именно это мы сегодня и наблюдаем. Кстати, альтернативы данному драгоценному металлу пока не нашли.
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