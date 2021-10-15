Чрево Парижа: как живут обитатели французского гетто

Фотограф из Барселоны Арнау Бак с 2006 года исследует изнанку Парижа: окраины города, куда не заглядывают туристы. Впервые во Францию он попал еще ребенком. По сравнению с едва оправившейся от диктатуры Испанией, соседняя страна казалась ему раем. Посмотрев фильм Матьё Кассовица «Ненависть» об одном дне из жизни подростков в гетто, Бак перестал идеализировать Францию, но заинтересовался темой еще больше.

Уже став фотокорреспондентом, Бак отправился в Сен-Дени — коммуну в девяти километрах от центра Парижа, печально известную своим уровнем преступности. В молодежном центре он подружился с местными, и лишь тогда начал фотографировать их жизнь. По словам фотографа, ему было важно не снимать подворотни исподтишка, будто он приехал на сафари, а хотя бы на время включиться в жизнь района.

При этом его задачей не было показать именно Францию. Его фотопроект — размышление о причинах и последствиях того, как мегаполис делит людей на своих и чужих, верхи и низы, и эту сегрегацию можно можно наблюдать в любом крупном европейском городе, подчеркивает фотограф.