Как избавиться от химии в покупном мясе

Сегодня вовсю идет пропаганда здорового питания и образа жизни. Однако полки супермаркетов завалены продуктами, далекими от полезных. Даже такой простой продукт, как мясо, и то вызывает вопросы. А вы уверены в том, что курица, купленная в магазине, полезна?







К сожалению, многие производители пичкают туши антибиотиками и нитратами, чтобы сохранять презентабельный вид и продлевать срок хранения.

1. Это просто бизнес

2. Что же делать с мясом

3. Что делать с магазинной рыбой

4. Учимся на глаз определять продукты с химией

5. Советы прошлых поколений

А мы потом все это съедаем. В нашей сегодняшней статье мы поделимся с вами секретными способами, как в домашних условиях избавить мясо от лишней химии.Магазинное мясо почти всегда напичкано химиейПокупая мясо в магазине, мы рискуем нарваться на всю таблицу Менделеева. И дело тут не в том, что производители – ужасные люди. Это просто бизнес. Им необходимо зарабатывать на своей продукции. А как известно, свежее мясо недолговечно. Вот они и идут на различные хитрости. Мы их ни в коем случае не оправдываем. Просто хотим, чтобы вы были готовы к тому, что делают с мясными продуктами современные производители.А что, собственно, они делают? Самое распространенное вмешательство – это добавка гормона роста, антибиотика, фосфатов и нитратов. Причем они даже пишут об этом на упаковке, уточняя, что дозы незначительные. Но так ли это на самом деле? Конечно же, нет. Ведь все эти добавки нужны для того, чтобы мясо дольше имело вид свежего продукта. А значит, дольше могло продаваться. Вот и все.Мясо необходимо вымачивать и варить на втором бульонеВ первую очередь не паниковать и не отказываться от покупки мяса. Все не так страшно, и с химией в магазинных продуктах вполне можно справиться. Даже в домашних условиях. При покупке мяса или птицы следует для начала вымочить его в подсоленной воде с добавлением лимонного сока. Часа должно хватить. Такой способ позволит вывести фосфаты и остатки антибиотиков из мяса еще до начала готовки. Можно заменить раствор на молоко, если вы, конечно, уверены в его качестве.Перед приготовлением курицы рекомендуем удалить с нее всю кожу. Именно в ней зачастую сосредоточено большое количество вредных веществ. После чего необходимо проварить мясо в течение получаса. Полученный бульон нужно будет слить. Если вы готовите суп, то лучше варить его на втором бульоне. Таким образом, вы точно будете уверены, что все вредные вещества выварились.Размораживая рыбу, обращаем внимание на слизьРыбу лучше всего покупать свежей. Однако то, что представлено на полках магазинов, скорее всего, было уже несколько раз заморожено и разморожено. Для того чтобы после всех этих действий рыба имела презентабельный вид, ее также накачивают различной химией. Чтобы ее нейтрализовать, достаточно воспользоваться нашими советами.Если вы приобрели замороженную рыбу, то для начала ее стоит разморозить. Лучше всего это делать на верхней полке холодильника. Если после разморозки рыба оказалась в слизи, это верный признак того, что она была напичкана фосфатами. Такой продукт лучше использовать для ухи, а не для жарки. И перед приготовлением советуем замочить рыбу в уксусном растворе. На один литр воды понадобится лишь чайная ложка уксуса. Это поможет избавиться от лишней химии.Слишком яркое мясо должно вас насторожитьПри должной практике можно на глаз определить продукты, содержащие в себе слишком много химических добавок. Например, то же мясо будет выделяться неестественно ярким цветом. А иногда и специфическим запахом.Если у курицы вид слишком свежий, это должно насторожить, как и влажное мясо. Скорее всего, перед вами продукт, напичканный антибиотиками. Кстати, если при жарки курицы из нее выделяется слишком много пены, это означает, что в ней было много химических добавок. Мы бы не рекомендовали есть такое мясо.Курицу натирали уксусом, а мясо замачивали в кефиреНаши бабушки точно знали, как избежать всякой химии в продуктах. Именно благодаря прошлым поколениям появились различные народные способы борьбы с химическими добавками в продуктах. И мы с радостью расскажем вам о них.К примеру, можно вымачивать мясо в кефире. Он не только избавит от токсинов, но и сделает мясо намного мягче. А курицу предпочитали натирать уксусом, перцем и чесноком. Это не только избавляло от лишней химии, но и придавало особый пряный вкус блюду. Какой бы способ вы не выбрали, мы верим, что с ним вам удастся сделать магазинное мясо хоть немного менее химическим.