Почему в Соединенных Штатах не ставят ограду вокруг частных домов

Собственный дом с гаражом в частном секторе, собака, трое детей и универсал со здоровенным багажником — вот, пожалуй, наиболее узнаваемые материальные атрибуты такого позитивного пропагандистского клише, как «американская мечта». Собственно, если посмотреть фотографии домов в частном секторе какого-нибудь американского города, то можно будет заметить интересную особенность: там почти всегда нет заборов вокруг лужайки. Это резко контрастирует с отечественными просторами.
Частный сектор в Чикаго. |Фото: calstatemoving.com.
На самом деле правильнее было бы спросить не почему в Америке в частном секторе отсутствуют заборы, а почему они в таком количестве присутствуют в частных секторах бывших советских стран! Если поинтересоваться фотоснимками частных секторов в «развитых цивилизованных» странах, то можно заметить, что там или нет заборов, или используется невысокая живая ограда, или заборы есть, но они совсем маленькие. В странах Западной и Северной Европы в частных секторах ограды обычно небольшие, но очень пестрые от дома к дому (кто на что горазд), в то время как в США заборов непосредственно перед домом или вообще нет, или они небольшие и самом прямом смысле одинаковые. То есть совсем одинаковые, будто ставил их один мастер.
1. Почему у нас так много заборов?
Советская деревня в 1960-е. |Фото: livejournal.com.
Что касается просторов некогда общей Родины, бывших советских республик, то здесь «любовь» к заборам произрастает из сельского прошлого. И для понимания этого вопроса неплохо было бы немного отскочить в прошлое. Это в 1800 год! По состоянию на начало XIX века во всем мире в городах жило только 3% населения Земли (речь о городских агломерациях с населением от 1 млн человек). К концу XX столетия в городах жило уже 47% населения Земли! Т.е. процессы урбанизации – переселения крестьян в города и превращение их в рабочих постоянно ускорялись. Связано это было процессом становления капиталистических отношений и развитием фабрично-заводского производства в XIX столетии. А кто был в авангарде этого процесса? Правильно, страны Европы, которые пережили промышленный бум второй половине XVIII и начале XIX века. На втором месте были США. Их индустриальная революция нагнала к середине XIX века.
Превращение крестьян в рабочих происходило в результате становления фабрично-заводского производства. Швейная фабрика. Великобритания. XIX век. |Фото: yandex.ru.
Российская империя и в дальнейшем Советский Союз от западного тренда отставали в силу объективных причин. Здесь достаточно напомнить, что авангардом авангарда промышленной революции была Великобритания – величайшая колониальная империя Нового времени. Увы и ах, у Российской империи не было 2/3 планеты для колониального ограбления (кое-что было на фоне даже одной британский Индии все это меркнет). Как говорится, кто успел, тот и съел. Какое отношение все это имеет к заборам в частном секторе? Самое прямое! Суть в том, что в России и соседних с ней странах усиленная урбанизация началась только в XX веке. Наиболее бурный рост городов и вовсе пришелся на советскую эпоху времен индустриализации, а также на послевоенный период. Наверняка многие из тех, кто сейчас это читает, городские в первом-втором поколении. Таким образом в нас все еще сильны «крестьянские традиции».
В Российской империи индустриализация началась позднее всего среди великий держав. |Фото: livejournal.com.
Для крестьян забор – это не только элемент украшения, но и чисто утилитарная штука для защиты участка от бегства кур, свиней, набегов соседских «полканов» и праздно шатающихся по селу коровок. Другими сломами, чисто психологически стремление поставить «частокол» в нашем брате глубоко сидит, являясь рудиментом того «крестьянского создания», которое еще не успело окончательно отмереть из-за лишь недавно завершившейся урбанизации. На него в свою очередь накладываются дополнительные моменты вроде отсутствия жесткой законодательной базы на этот счет.
2. Так что там по поводу заборов в США?
Частный сектор в США. Красиво и однообразно. |Фото: pro-dachnikov.com.
Первая и основная причина, почему в США дела с оградой в частном секторе обстоят так, как обстоят, заключается в самой банальной вещи: законодательная база. Правила в отношении ограды есть, конечно же, и в бывших советских республиках, но на фоне правил в Соединенных Штатах наши требования – это просто карнавал либеральности! За океаном все жестко: есть нечто, что можно было бы назвать «дачным кооперативом». Этот кооператив устанавливает правила к внешнему виду приусадебных участков, домов, лужаек, оград и т.п. Чаще всего, пускай, и не всегда, эти правила сводятся к старой армейской формуле: «некрасиво (тут должно быть матерное слово на букву «у-») и однообразно», с двойным подчеркиванием на слове «однообразно». Если ты селишься в частном секторе, то ты должен следовать правилам «общины». Если нет – плати штрафы. Кстати, в Европе со всем этим сильно посвободнее, хотя штрафы там тоже очень жесткие.
В XVI веке началась реформация и религиозные войны. Католики идейно обслуживали отмирающий феодализм. Протестанты стали авангардом зарождающегося капитализма. |Фото: cyrillitsa.ru.
Если говорить о культурном и психологическом аспекте, то по всей видимости в США на образ частного сектора оказывает серьезнейшее давление протестантская идеология. Протестантизм – это «еретическая» ветвь христианства, которая зародилась в XVI веке в рамках реформации, как ответ на регрессивность католической церкви и феодальной системы. Не будем в этот раз погружаться в экономический аспект противостояния католиков и протестантов в Европе в годы Религиозных воин, лишь обозначим, что так как протестантизм рос в качестве оппозиции, то он имел ряд не только идеологических, но и эстетических отличии от католицизма. В частности, сторонники «лютеровой ереси» старались быть нарочито скромными и однообразными в ответ на показушную роскошь католиков. Собственно, в США 51% христиан – это протестанты. Поэтому логично предположить, что «лютеранский культурный код» на протяжении столетий оказывает влияние на жизнь США. И в конечном итоге влияет даже на такую мелочь как забор у дома.
Значительная часть колонистов и переселенцев в США были протестантами. |Фото: cyrillitsa.ru.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии