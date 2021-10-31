7 причин запастись глицерином, чтобы не напрягаться во время уборки

Глицерин может быть очень полезен в быту, когда знаешь, как правильно его использовать.

Существует огромное количество способов задействовать данную субстанцию. Самое время познакомиться с наиболее полезными и востребованными рецептами.

Немаловажно и то, что реализуется каждый из них всего за несколько минут.

1. Для блеска полов

Полы будут блестеть.

Глицерин может помочь в деле наведения блеска полов. Для этого не потребуется делать что-либо суперсложное. Достаточно добавить некоторое количество глицерина в ведро с водой перед тем, как начнется помывка. После такого полы будут буквально сиять!

2. Для избавления от пыли

Поможет от пыли.

Делаем раствор из глицерина и воды, после чего промочив в нем как следует тряпочку, втираем субстанцию в мебель, бытовую технику и прочие открытые поверхности. Это защитит их от оседания пыли в ближайшее время. Данная методика используется в музеях.

3. Для выведения пятен

Отличное средство.

Если нужно вывести ягодное пятно, проблемное место натирается глицерином и оставляется на полтора часа. После этого ткань полощется в воде с растворенной в ней солью. Если смешать глицерин с солью до состояния «кашицы», то его можно будет использовать для выведения следов шоколада, чая, кофе.

4. Для срезанных цветов

Наконец, глицерин отлично выводит жирные пятна. Достаточно нанести его на проблемное место на 30 минут, а затем протереть его марлей.

Простоят в вазе сколько угодно.

Для того, чтобы продлить существование срезанных цветов в вазе, следует добавить в воду глицерин. На 500 мл воды необходимо плеснуть ложку упомянутого средства. Процедуру можно повторить еще несколько раз.

5. Для ухода за кожаной мебелью

Поможет убрать разводы.

Глицерин поможет справиться с появившимися потертостями на кожаной мебели. Для этого в средстве вымачивается хлопковая ткань, после чего осуществляет протирание ей всех поверхностей. Процедура постарается 2-3 раза, после чего мебель должна начать выглядеть намного лучше.

6. Для смягчения белья, трикотажа и полотенец

Замачиваем в растворе.

После стирки трикотаж, полотенца или белье не нужно сразу же отправлять на просушку. Вместо этого их следует поместить в емкость с водой и глицерином. На 3 литра воды добавляет 5 грамм средства. Замачивать вещи нужно 20 минут. После этого одежда и белье перекладываются в емкость с другим раствором из воды и нашатыря (на 1 литр – 1 чайная ложка) и полощутся.

7. Для мытья стекла

Чтобы не оседала пыль.

Приготовив раствор из глицерина и этилового спирта в соотношении 1 к 10, получаем в свое распоряжение отличное средство для мытья окон. Также можно готовить раствор из воды, глицерина и нашатыря. Оба состава защитят окна от грязи и пыли на некоторое время.

Помимо этого, глицерином можно протереть очки, чтобы они не запотевали.

Бонус: для подкормки растений

Можно поливать раствором.

Глицерин можно использовать для подкормки домашних растений. Для этого готовится раствор. На 10 литров воды добавляет 100 мл средства. Данной семью можно поливать цветы каждый день или через день. Кроме того, раствор из 1 литра воды и 100 мл глицерина можно использовать для протирания листьев. Это поможет защитить их от паразитов.

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