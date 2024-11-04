Не выбрасывайте старую мебель

Что делать с морально устаревшей мебелью? Стоит ли заморачиваться и реставрировать её, тратить время и деньги, не проще ли выбросить? Но, это не всегда хороший вариант, иногда переделка может изменить мебель до неузнаваемости.







Ведь весь этот процесс не просто способ экономии, и замечательный вариант обновить интерьер, добавить в него креативности и уникальности.

1. Стол с выдвижными ящиками как современное рабочее место

2. Громоздкий диван, ставший удобной тахтой

3. Столик на колесах как стильная тумбочка

4. Грубый комод стал легким и романтичным

5. Трюмо стало удобным рабочим столом с ящиками

6. Резная спинка от старой кровати пригодилась для мини-дивана

7. Шкаф-солдатик со столешницей и дверцей

8. Журнальный столик с восточными мотивами

А также возможность отыскать собственные решения для преобразования старых предметов интерьера, ведь каждая вещь будет неповторимой. Её точно не купить в магазине.Получится очень стильноСтол, за которым уже никто не хочет сидеть, и у которого имеются выдвижные ящики в рабочем состоянии, может стать основой для создания современного рабочего места. Наилучшим вариантом будет начать с подбора какой-то контрастной краски необычных цветов, хотя можно добавить и простые обои для декора столешницы, Это придаст индивидуальности вещи. Ящики также необходимо обновить, если они будут более стильными, то и стол начнёт смотреться по-другому, стоит лишь заменить старые ручки на современные, деревянные или металлические, и перекрасить, либо вообще убрать.Внутри можно поставить органайзеры, либо иные ящики для хранения канцелярских принадлежностей, бумаги и других предметов. А вот если стол недостаточно высокий, удлинить ножки может стать интересным вариантом, что сделает поверхность стола поверхность более комфортной.Старый диван тоже можно переделатьКогда старинный огромный диван занимает всё место в гостиной и от него хочется избавиться, делать этого не стоит. Лучше переделать его в удобную тахту. Убрать всю старую и износившуюся обивку, оставив лишь каркас. И если он в приемлемом состоянии, следует убрать боковины, сделав его намного меньше. Компактная тахта поместится в любой коридор.И вписать в интерьерДля того, чтобы его внешний вид был приемлем, следует выбрать новую ткань, яркие, мягкие или однотонные ткани могут сделать тахту стильной и уютной. Специально для создания атмосферы добавить несколько ярких подушек, которые отвлекут на себя внимание, если в тахте будут какие-то недостатки.Столик на колёсиках тоже очень удобенСтолики на колесах часто используются в качестве временных решений, но их можно преобразовать в стильные тумбочки. Колёса такой конструкции следует заменить, а лучше и просто убрать. Если есть желание их всё-таки оставить, нужно конечно же подобрать под стиль интерьера. Также в столике можно обновить и саму столешницу, перекрасить, сделать искусственное состарившие или декорировать красивым винтажным декупажем, что угодно, всё зависит от имеющихся финансов. Можно добавить самодельную мозаику из чего угодно.Добавить к ней маленькие ящички или простые открытые полки для удобства хранения. Подобная деталь точно не оставит никого равнодушным, и смотреться будет очень выигрышно, как в современном, так и классическом помещении.Тяжелый комод может стать намного приятнееКому нужен старинный комод, который только портит весь вид в комнате? Его тоже можно переделать, создав что-то лёгкое и приятное глазу. Всю фурнитуру придётся снять, при желании её можно просто очистить и вернуть на место. Затем подобрать светлую краску, это обязательно— например, пастельно-розовую или цвета яичной скорлупы. Чтобы добавить романтики, можно использовать декупаж, всегда выигрышный вариант: выбрать красивые бумажные мотивы и наклеить их на лицевые панели ящиков.Трюмо тоже получило вторую жизньСтарое трюмо с зеркалом скорее всего уже точно в интерьер не вписывается, да и совсем не выполняет свою основную функцию, но его можно легко преобразовать в функциональный рабочий стол. Полностью снять зеркало, а сам корпус перекрасить в нейтральный цвет, чтобы гармонично вписалось в мебель стоящую рядом. Ящики отлично подойдут для хранения канцелярских принадлежностей, зарядных устройств и других мелочей необходимых за рабочим столом. А хороший и удобный современный стул завершит композицию, сама поверхность столешницы можно дополнить стильным ковриком, над ним повесить абстрактную картину.Такую спинку нельзя выбрасыватьСтарую кровать вообще не нужно выбрасывать, особенно если ее спинка еще в хорошем состоянии! Такую вещь сложно найти даже на блошиных рынках, спинка кровати, особенно если она резная, станет основой для мини-дивана.Нужно лишь сделать каркас дивана из деревянных брусьев, который будет крепиться к спинке, и просто прикрепить её. Но, если заморачиваться не хочется, спинку от кровати также легко повесить просто на стену. После установки каркаса можно обить его одной или несколькими тканями, выбрав текстиль, подходящий под общий стиль интерьера.Осовременить мебель никогда не поздноШкаф-солдатик – это классическая мебель, которая часто встречается в домах. Когда он неизбежно теряет свой внешний вид, да или просто надоедает и хочется сменить мебель, легко дать ему новую жизнь! Удалить старые дверцы, если они вообще имеются, и сделать из шкафа открытый полочный модуль. Для того, чтобы обрамить его подойдёт любая древесина, а может даже и стекло, мрамор. Внизу можно смонтировать новую дверцу, чтобы создать скрытое место для хранения.Просто добавить немного фантазииВосточные мотивы всегда в моде и старый журнальный столик может стать основой для создания чего-то нового в подобном стиле. Начать всю работу лучше реставрации поверхности — её нужно отшлифовать, а затем покрыть лаком, либо покрасить, можно в белый или бежевый. Хотя, темные цвета в восточном стиле тоже присутствуют. Поверх уже наклеить орнаменты, также для поддержания восточных мотивов подойдёт и мозаика. К ножкам хорошо подойдут железные кованные элементы, придадут ощущение старины. Финальный аккорд это разложить подушки на полу, либо повесить лампу в восточном стиле над ним.