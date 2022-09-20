«Не смотри в бездну». Ужасные факты о Большом Каньоне

Другого такого места, как Гранд-Каньон, который расположился на плато Колорадо, штат Аризона, встретить больше в мире невозможно. На самом деле даже фотографии, сделанные туристами, которые побывали в этом месте, не могут передать всей величины и огромных размеров каньона.
В этом месте время остановилось. Но, несмотря на все красоты и виды, которые открываются перед глазами туристов, Гранд-Каньон окутан тайнами и различными легендами. Именно в этом месте очень часто случаются несчастные случаи и различные трагедии, которые временами стоят человеку жизни. Сегодня мы подготовили для вас несколько фактов об этом месте, которые покажут, насколько Гранд-Каньон ужасен на самом деле.
1. Проклятые реликвии
В 1879 году Дон Магуайер пересек реку Колорадо со своей экспедицией по Аризоне. Именно тогда он и встретил некую Эмму Ли. В обмен на некоторые товары, которые попросила Эмма, женщина в дар отдала Дону покрывало индейцев и предупредила о том, что оно имеет и свою темную сторону. По словам Ли, это покрывало принесло ее семье одни несчастья и беды, а также смерть ее мужа. Магуайер решил, что женщина все наврала, но, чтобы не гневить судьбу, ушел из каньона в тот же день. После той встречи прошло два года, и Магуайер рассказывал, что все это время он лишь страдал от разных напастей ровно до того момента, как не потерял покрывало, подаренное Эммой. Также существует очень много других сведений про проклятые реликвии коренных американцев, которые были найдены в Гранд-Каньоне. К примеру, сюда относятся кусочки глиняной посуды, которые раньше лежали в древних индейских захоронениях.
2. Опасные животные
Большой Каньон просто полон опасных животных, которые находятся по всей территории этого национального парка. Горные львы, черные медведи, лоси и так далее – это лишь малая часть всего того, что обитает в этом месте. Одна из самых ужасных встреч с дикой природой Каньона произошла в 1933 году. Согласно сообщениям, 43-летний археолог из Калифорнии по имени Кохран шел по тропе Снейк-Гульча, когда наткнулся на явно недовольную гремучую змею. Кохран был в ужасе от змеи, но мужчине не хватило умения избежать укуса этой смертельно ядовитой твари. Кохран умер практически сразу же.
3. Останки людей
Сведения о том, что в Большом Каньоне рейнджеры стали обнаруживать различные останки человеческих тел, стали поступать еще в прошлом веке. За все то время, что прошло, находок не стало меньше, и это заставило правительство несколько детальнее подойти к изучению останков, найденных в этом месте. Одно из самых громких дел, которое было связано с Гранд-Каньоном, произошло в 1975 году в его северной части. Полицейскими была обнаружена окровавленная рубашка с 36 отверстиями от пуль. Данная вещь принадлежала женщине, которая была убита членами одной банды под названием «Outlaws». Они разъезжают на мотоциклах и пугают людей. Официальное число жертв (самоубийств, несчастных случаев, убийств, пыток и так далее), которые были найдены в Гранд-Каньоне, так и остается неизвестным.
4. Роберт Спенглер
В 1978 году Роберт Спенглер застрелил свою жену Нэнси и двоих детей в своем пригородном доме в Денвере. Роберт решил обставить все так, как будто это Нэнси, сойдя с ума, убила своих детей. Несмотря на то, что Спенглер подчистил за собой, детективы никак не смогли прийти к выводу, что именно жена этого мужчины была убийцей. Подозрение пало на самого Спенглера, но улик никаких не было. Прошло 15 лет, пока Роберт не дал о себе знать снова. Отправляясь в Гранд-Каньон в 1993 году, Роберт сбросил свою третью жену Донну со сколы. Женщина не выжила, а Спенглер опять «вышел сухим из воды». Уже в 2000 году, когда мужчине был поставлен диагноз терминальная стадия рака, следователь Пол Гудман пришел к Спенглеру в надежде на то, что он признается в своих деяниях. Все так и произошло. Роберт дал показания и признался в четырех убийствах, а также в двух изнасилованиях, которые произошли именно в Гранд-Каньоне. Роберт Спенглер был приговорен к пожизненному заключению в марте 2001 года. После вынесения приговора он умер через 5 месяцев.
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