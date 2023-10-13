5 ценных инструкций, которые могут спасти человеку жизнь в экстремальной ситуации

Ценные инструкции, которые могут спасти человеку жизнь в экстремальной ситуации.
Жизнь полна опасностей. То и дело случаются самые разные непредвиденные ситуации, многие из которых, если не обладать специальными знаниями, могут закончиться крайне печально для человека: травмами, увечьями или даже смертью. Для того чтобы прожить хотя бы чуть-чуть дольше, стоит регулярно пополнять свой арсенал «экстремальных» знаний.
1. Что делать, если провалился под лед
Тонкий лёд - огромная опасность.
Никто не застрахован от того, чтобы провалиться под лед. Если это все-таки произошло, первое, чего не следует делать – паниковать. Время для спасения есть, однако, его немного. В этом случае у человека есть 10 минут до начала закоченения мышц и 1 час до потери сознания. Действовать нужно быстро и решительно. Для начала нужно задержать дыхание и всплыть. После нужно повернуться по направлению к берегу, так как в этой стороне лед будет всегда толще.
Никогда не сдавайся!
Локти нужно поместить на лед, после чего следует начать помогать себе ногами, «плыть» до тех пор, пока тело не вылезет на лед. Если все получилось, нужно подтянуться, дать воде стечь с одежды и продолжить аккуратно ползти в сторону берега. При возможности стоит параллельно звать на помощь. Ни в коем случае не стоит вставать на две ноги!
2. Что делать, если лифт сорвался в шахту
...если лифт сорвался в шахту.
К сожалению, подобные прецеденты случаются – лифты срываются в шахту. Упасть в лифте со второго этажа не так уж страшно. В этом случае, высока вероятность отделаться парой ушибов или переломом. Если же лифт падает с большой высоты, то спастись будет очень сложно. К сожалению, проверенного метода нет, однако есть одна достаточно убедительная теория на этот счет.
3. Как выбраться из тонущей машины
... выбраться из тонущей машины
Представим ситуацию, что человек в машине попал в воду и начал тонуть. Что нужно делать в этой ситуации, чтобы не отправиться в морг, вместо дома или рабочего места? На самом деле все очень просто. Первое и самое главное, опять-таки, не паниковать. В среднем, на то, чтобы выбраться из тонущей машины у человека будет 1 минута. У спасения два рецепта. Но прежде, чем начать выбираться, следует отстегнуть ремень безопасности. Сделать это надо пока салон не залило водой!
Первое, что нужно сделать - отстегнуть ремень!
Первый рецепт сводится к тому, что нужно покинуть автомобиль через окно. Это должно быть дверное окно. Его можно открыть или выбить чем-нибудь. Не стоит пытаться выбить лобовое стекло – оно намного прочнее и тяжелее. Так же не стоит пытаться открыть дверь. Открыть ее не получится из-за разницы давления.
Второй рецепт, или план «Б», исходит из того, что выбраться через окно по каким-то причинам не получилось.
4. Что делать, если оказался в отбойном течении
Это коварное подводное течение.
Может показаться дикостью, особенно для людей умеющих плавать, но утонуть можно даже у самого берега. Несчастье может случиться, если человек угодит в отбойное течение. Коварство этого явления заключается в том, что очень сложно распознать со стороны. Угодив в течение, человек не сможет выбраться.
5. Что делать, если застала гроза
... если попал в грозу.
Гроза явление красивое и не очень частое, но вместе с тем невероятно опасное. Если нет желания первый и последний раз поработать громоотводом, не стоит прятаться под деревом, столбами, не стоит даже открывать зонтик. Лучше всего найти укрытие. В самом крайнем случае – лучше намокнуть, немного воды еще никого не убило, чего не скажешь про молнию.
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