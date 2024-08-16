10 экстремальных фильмов о выживании в самых невероятных ситуациях

Кадр из фильма режиссера Вольфганга Петерсона «Идеальный шторм»./ Фото: kinozon.tv
Успешный (или не очень) современный человек, сотрудник офиса, работник сферы услуг или просто разбитной парень попадает в экстремальную ситуацию, и его жизнь переворачивается с ног на голову. Когда возникает угроза, активизируются скрытые психологические и физические резервы, и начинается настоящая борьба за жизнь.
1. «Выжить»
Кадр из фильма «Выжить»./ Фото: kinomania.ru
режиссер Фрэнк Маршалл/1992 год
В фильме рассказывается реальная история об авиакатастрофе в 1972 году над Андами в Южной Америке. В тот день самолет перевозил сборную по регби одной из школ Уругвая. После падения лайнера некоторые выжившие члены команды оказались отрезаны от цивилизованного мира на высокогорном плато. Два с половиной месяца ребята проведут среди морозов, трупов и обломков самолета, проходя тест на выживание.
2. «На грани»
Кадр из фильма «На грани»./ Фото: kinofanat.net
режиссер Ли Тамахори/1997 год
Богатый мужчина в возрасте Морс с компанией отправляется в таежные леса Аляски на самолете, чтобы провести фотосессию для своей любимой жены на берегу лесного дикого озера. Самолет, столкнувшись со стайкой птиц, падает в озеро. В результате в живых остается Морс, фотограф Грин и его помощник. От цивилизации их отделяет много километров, холод и дикие хищные звери. Перед путешествием в тайгу Морс ознакомился с литературой по выживанию в лесу, и полученные знания помогут вступить в схватку с природой.
3. «Куб»
Кадр из фильма «Куб»./ Фото: servmix.ru
режиссер Винченцо Натали/1997 год
Некий мужчина просыпается в комнате с люками на потолке, полу и стенах. Перебравшись через один из них, он оказывается в другой похожей комнате. Совершив еще несколько переходов, он встречает компанию людей, уже какое-то время ищущих выход из фантастического сооружения. Перемещения по комнатам требуют от людей осторожности и смекалки, так как в каждом новом помещении их подстерегают опасности в виде кислотных струй, огнеметов, режущих предметов и прочего…
4. «Идеальный шторм»
Кадр из фильма «Идеальный шторм»./ Фото: kinopoisk.ru
режиссер Вольфганг Петерсон/2000 год
В небольшом городке на берегу океана основным занятием жителей является промысел меч-рыбы. И в надежде заработать еще денег в конце сезона судно с рыбаками уходит далеко в океан, следуя за начавшей сезонную миграцию рыбой. Набрав полный трюм рыбы они направляются к берегу и попадают в идеальный шторм…
5. «Изгой»
Кадр из фильма «Изгой»./ Фото: kinofanat.net
режиссер Роберт Земекис/2000 год
Самолет компании Federal Express, совершающий перевозку почтовых посылок из Америки в Малайзию через Тихий океан, терпит крушение. В живых остается один человек, служащий Чак Ноланд, выбравшийся на безлюдный тропический остров и вынужденный провести там более четырех лет в одиночестве. Ноланд оказался человеком сильной воли, он проходит тяжелейшее психологическое испытание, и придумывает план, как вернуться в родной город.
6. «127 часов»
Кадр из фильма «127 часов»./ Фото: omn-omn-omn.ru
режиссер Дэнни Бойл/2010 год
Альпинист Арон отправляется на покорение очередного каньона. Во время перемещения по склону он совершает ошибку и оказывается в расщелине с рукой прижатой 300-килограммовым камнем. Ожидая помощи и экономно расходуя воду и еду, он решается на крайность…
7. «Санктум»
Кадр из фильма «Санктум»./ Фото: kinozon.tv
режиссер Алистер Грирсон/2011 год
Команда ученых-спелеологов исследует большую пещерную систему. Во время исследования начинается тропический шторм, который затапливает часть пещеры и отрезает людям выход из нее. Ученые решают отыскать другой путь в лабиринте подземного царства залов и пещерных водоемов. Под силу справиться с такой задачей только работая в команде, но психологическая нагрузка высока, и не все могут контролировать себя…
8. «Схватка»
Кадр из фильма «Схватка»./ Фото: rollingstone.ru
режиссер Джо Карнахан/2011 год
На нефтяной разработке подошла к концу очередная вахта, и группу рабочих самолетом переправляют из аляскинской тайги в цивилизованный населенный пункт. Но по пути их постигает неудача, самолет терпит крушение, и выжившие люди остаются наедине с дикой природой и холодами. К тому же это усугубляется тем, что они попали на территорию волчьей стаи…
9. «Эверест»
Кадр из фильма «Эверест»./ Фото: kino.otzyv.ru
режиссер Балтазар Кормакур/2015 год
Расположенная в горах Гималаи, вершина Эверест является объектом внимания множества альпинистов. Уже не одна экспедиция закончилась трагически для ее участников. Но это не останавливает скалолазов. И один из них, Роб Холл собирает группу единомышленников и организовывает восхождение на Эверест. В это же время группа туристов тоже возжелала приключений, и две команды отправились вверх. По пути они попадают в снежный буран, что в результате приводит к человеческим жертвам…
10. «Выживший»
Кадр из фильма «Выживший»./ Фото: kino.otzyv.ru
режиссер Алехандро Г.Иньярриту/2015 год
В начале 19 века группа охотников на пушных зверей находится в тайге на промысле. На Хью Гласса нападает свирепый медведь, сильно ранив его. Группа двигается дальше, а с Глассом остаются его сын Хоук и двое охотников, чтобы дождаться смерти Хью и похоронить. Но среди оставшихся возникает распря, один из них убивает другого и Хоука и отправляется догонять свою бригаду. Глассу же удается вернуть себе силы, и он бросает вызов дикой природе, суровым холодам и рыщущим всюду индейцам-охотникам за скальпами…
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