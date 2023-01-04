Загадки Дэвида Копперфильда: Куда пропал самый богатый в мире иллюзионист

Дэвид Копперфильд в детстве | Фото: stuki-druki.com

Дэвид Копперфильд в юности | Фото: easy9.ru

Иллюзионист, который удивлял своими трюками весь мир | Фото: easy9.ru

Дэвид Копперфильд в юности | Фото: easy9.ru

Иллюзионист в юности | Фото: musthaveforyou.mediasole.ru

Иллюзионист, который удивлял своими трюками весь мир | Фото: anime-net.ru

Клаудия Шиффер и Дэвид Копперфильд | Фото: anime-net.ru

Клаудия Шиффер и Дэвид Копперфильд | Фото: anime-net.ru

Клаудия Шиффер и Дэвид Копперфильд | Фото: easy9.ru

Иллюзионист, который удивлял своими трюками весь мир | Фото: musthaveforyou.mediasole.ru

Знаменитый иллюзионист Дэвид Копперфильд | Фото: easy9.ru

Один из самых известных и самых успешных в мире иллюзионистов Дэвид Копперфильд | Фото: anime-net.ru

Иллюзионист, который удивлял своими трюками весь мир | Фото: easy9.ru

Знаменитый иллюзионист Дэвид Копперфильд | Фото: stuki-druki.com

Дэвид Копперфильд и Хлоя Госселин | Фото: weekend.rambler.ru

Один из самых известных и самых успешных в мире иллюзионистов Дэвид Копперфильд | Фото: aif.by

Дэвид Копперфильд и Хлоя Госселин | Фото: musthaveforyou.mediasole . ru