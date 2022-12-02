Аномальные загадки о времени

Одно из самых наших распространенных заблуждений о Времени гласит: Время постоянно везде. Увы, но если это было бы так, то наша родная планета лишилась бы половины таких милых человеческому сердцу тайн. Существует взаимосвязь между изменением нормального хода Времени и «гиблыми, заколдованными» местами.



Самые точные часы «врут» в районе падения Тунгусского «метеорита», на местах посадок НЛО, в различных «треугольниках», в местах испытаний ядерного оружия, около Чернобыльской АЭС. Чаще всего часы опаздывают в этих местах на доли секунды в час, но по не до конца понятной закономерности в определенные моменты может произойти явление «срыва Времени» (подобно освобождению накопленной энергии). И тогда…







Вот уже много лет ходит эта то ли байка, то ли истина: Заходивший на посадку в аэропорт Майами авиалайнер со 127 пассажирами на борту на 10 минут исчез с экранов локаторов и из радиоэфира. Затем, возникнув «ниоткуда», самолет возвратил из небытия экипаж и пассажиров с опаздывающими на 10 минут часами.



Также внезапно в 1982 году остановились все имеющиеся на борту одного из черноморских кораблей часы. В том же районе Цемесской бухты впоследствии так неожиданно для всех не хватило секунд для спасительного маневра теплоходу «Нахимов» (не единственного затонувшего в этом районе судна).

Явление срыва Времени можно вызвать и искусственно, например, при помощи ядерного взрыва. В Семипалатинске С. А. Алексеенко с еще двумя военными специалистами были у оголовка скважины, когда прямо под ними на глубине 3 км грянул взрыв:«Что-то меня подняло, находящиеся впереди меня люди оказались вдруг внизу и какими-то уменьшившимися. Я перестал ощущать под собой землю, казалось, весь земной шар исчез… Затем послышался тяжелый-претяжелый вздох откуда-то снизу, после чего я очутился на дне глубокого оврага — Иванов исчез из поля зрения, а Константин Михайлович оказался на краю обрыва, — я увидел его как бы через огромную линзу увеличенным в несколько раз!Потом волна схлынула, мы все опять стояли на ровной поверхности, которая, как кисель, содрогалась… Затем будто резко прихлопнули дверь в иной мир, дрожь прекратилась, и земная твердь вновь застыла, вернув мне ощущение реальной силы тяжести…»В XVIII веке в Сицилии, в городке Таконе, жил уважаемый ремесленник Альберто Гордони. 3 мая 1753 года ремесленник шел по двору замка и вдруг неожиданно исчез на ровном месте, «испарился» на глазах жены, графа Занетти и многих других соплеменников. Изумленные люди перекопали все вокруг, но не нашли никакого углубления, куда можно было бы провалиться.Ровно через 22 года Гордони появился опять, возник в том же самом месте, откуда исчез, — во дворе имения. Сам Альберто утверждал, что он никуда не исчезал, поэтому его поместили в дом для умалишенных, где только через семь лет с ним впервые заговорил некий врач , отец Марио. У ремесленника до сих пор сохранялось ощущение, что между его «исчезновением» и «возвращением» прошло совсем немного времени.Тогда, 29 лет назад, Альберто вдруг попал как бы в тоннель и вышел по нему к «белому и неясному» свету. Там не было никаких предметов, только причудливые приспособления. Альберто увидел нечто, похожее на небольшой холст, весь в звездочках и точечках, каждая пульсировала на свой лад.Там было одно продолговатое существо с длинными волосами, сказавшее, что он провалился в «трещину» Времени и Пространства и доставить его назад очень трудно. Пока Альберто ожидал своего возвращения — а он горячо просил доставить его назад, — «женщина» ему рассказала про «дырки, какие открываются в темноте, про некие белые капли и мысли, которые перемещаются со скоростью света (!), про души без плоти и тела без души, про летающие города, в которых жители вечно юные».Врач был уверен, что ремесленник не лжет, и поэтому отправился с ним в Такону. Альберто сделал шаг и… исчез опять, теперь уже навсегда! Святой отец Марио, осенив себя крестом, приказал оградить это место стеной, назвав его ловушкой Дьявола.Откуда взялись на нашей планете подобные «заколдованные места»? Ведь этому противоречит другой миф, придуманный нами же самими, — на Время не влияют никакие природные явления. Оказалось, что Время замедляется не только около массивных космических тел и при движении с околосветовой скоростью, многочисленные опыты подтвердили также взаимосвязь между скоростью вращения тел и изменением Времени вблизи них (около центра вращения часы отстают, на периферии — спешат).Почти все места с аномальным течением Времени на нашей планете находятся именно там, где существуют течения больших масс воды по окружности. Это и гигантские (до сотен километров) водовороты в Бермудах, и повороты морских и коварных подземных течений, изгибы рек. Например, высокоэнергетические поля, существующие на Жигулевском изгибе Волги, давно уже прославились своими странными миражами и полетами в этом районе большого количества НЛО.Несколько меньший эффект производят воздушные вихри (смерчи, торнадо), однако и они несут весь «букет» явлений, связанных с изменением Времени: запаздывание часов, изменение веса предметов, появление после воздействия вихря у людей необычных экстрасенсорных способностей. Типичный пример — знаменитая болгарская баба Ванга, которая после полета внутри смерча ослепла, но получила взамен дар предвидения и возможность разговаривать с душами умерших.Однажды в Грузии (1984 год ) проверили правильность хода всех неиспортившихся часов, находившихся в разрушенных недавним смерчем домах. Не нашли ни одного целого или правильно идущего будильника, а в одном дворе из-под обломков извлекли электронный будильник, спешащий на 8 минут. Жаль, что смерчи «не соглашаются» провести более качественный эксперимент.Известность получил случай, произошедший во время войны с экипажем бомбардировщика, возвращавшегося в условиях очень тяжелой облачности на свой прифронтовой аэродром. За полчаса, прошедших с момента последней проверки местонахождения, этот самолет каким-то образом преодолел «лишние» полторы тысячи километров и вынырнул из «странного облака» аж за Уралом!Самолет сэра Виктора Гуддарда в 1934 году также попал в жестокий шторм, и то, что с ним произошло, нельзя не назвать «чудом». Кругом были плотные темные облака, и вдруг впереди пилот заметил участок земли, освещенный солнцем. Сэр Гудцард рассмотрел залитый очень ярким слепящим светом аэродром, странного вида ангары и желтые самолеты возле них. Ничего подобного в Шотландии не было, Гуддард это знал точно! Сесть не удалось, самолет вновь попал в какую-то странную тучу.Спустя четыре года он все же попал на этот аэродром, где только что начали красить самолеты в желтый цвет. По свидетельству Гуддарда, ставшего впоследствии маршалом авиации, он действительно каким-то образом увидел будущее этого аэродрома, словно бы подсвеченное мощными лампами.Невероятные эффекты возникают во вращающейся заряженной плазме, чудо это известно под именем шаровой молнии. Супруги Артемовы из Владивостока так описывали в адресованном комиссии «Феномен» письме свою встречу с этой «гостьей из другого Времени»:«В 1990 году к нам в окно залетела шаровая молния. Она не причинила вреда, лопнув как-то беззвучно. Шок мы испытали чуть позже, когда по телевизору начали передавать программу «Время», хотя все часы в квартире показывали еще «без пятнадцати девять». Наверное, можно еще объяснить, почему забарахлил электронный будильник. Но и наручные механические часы, и даже ходики с кукушкой странным образом отстали на одно и то же время…»Что мы еще знаем о Времени? То, что оно постоянно и непрерывно? Но яркий пример дискретности (т. е. прерывистости) Времени демонстрируют нам многие космические объекты, в том числе и самые странные из них — пульсары.Кстати, эти космические тела отвечают многим признакам искусственности: малыми размерами ( около километра), высокими скоростями (до 500 км/с), высокой стабильностью, кроме того, пульсары часто «выстраиваются» в космосе четкими линиями в виде геометрических фигур, (а по расчетам кандидата геолого-минералогических наук В. Б. Неймана, пульсары — не шары, они имеют форму дисков или цилиндров).В архивах уфологии зафиксировано немало случаев таинственных явлений, происходящих с непонятной периодичностью. Не раз в самых различных местах замечали странную закономерность — появление в небе НЛО ровно через сутки, через неделю или год после предыдущего своего визита: в феврале 1913 года над Торонто (Канада); в 1950 году над Фармингтоном (штат Нью-Мексико); в 1950 году на Колыме; в сентябре 1972 года в городе Тари (Австралия); в 1977 году в Новой Гвинее; в 1977 году в провинции Уэска (Испания); в декабре 1978 года в Олонце (Карелия); в 1982—1983 годах над Жирновском (Волгоградская обл.); в 1985 году над Батуми; в 1987 году вблизи Старой Полтавки (Волгоградская обл.).Не менее удивительными событиями можно по праву назвать и случаи перемещения людей во Времени (в том числе на целое- число суток в будущее или прошлое).В одном из полковых архивов старой русской армии хранился документ-расследование, скрепленный подписями всех офицеров полка и членов чрезвычайной комиссии:«В полку ожидали приезда назначенного полкового командира. В один из вечеров увидели, что приготовленная для него квартира освещена. Когда все собрались в зале, командир вышел из кабинета, поговорил с офицерами и сделал некоторые распоряжения. На другой день утром вновь дали знать о приезде командира. Удивленные офицеры опять собрались в зале.Опять вышел командир из дверей, говорил то же самое, что и накануне, отдал те же приказания и, продолжая разговор, направился в кабинет. Подойдя к дверям, он вздрогнул и спросил: «Видите ли вы?» Когда все приблизились, то увидели: за письменным столом сидел другой командир полка — его двойник. Действительный командир подошел к своему двойнику, и когда последний моментально исчез, он мертвый упал на пол».Аналогичные встречи «самих с собой» были у Вяземского в Петербурге (он застал самого себя сидящим за написанием письма) и у императрицы Анны Иоанновны в 1740 году за 3 дня до смерти (караул по приказу едва не открыл огонь по лжесамодержице).Перенос людей (либо их душ, фантомов) во Времени, при котором не происходит встречи путешественника со своим двойником в прошлом и будущем, заканчивается, к счастью, без трагических последствий. Во время поездки Марка Твена по Канаде, в Монреале в его честь был дан обед, там среди присутствующих он заметил рядом с собою миссис Р. Вечером ему передали, что какая-то дама желает его видеть. В посетительнице он узнал миссис Р., которая выглядела и одета была точно так же, как и накануне. Но Р. была крайне удивлена рассказом Твена — она прибыла в Монреаль из Квебека только что!Подобные же истории происходили с ирландским поэтом Итсом; настоятелем монастыря Альфонсе де Лигоро в 1744 году; английским поэтом Байроном в Греции в 1810 году.Станете ли вы возражать против следующего «закона»: Время течет только в одном направлении (принцип «стрелы времени»)! Нет ни одного закона, запрещающего Времени идти «вспять», все физические формулы действительны для Времени, текущем в любом направлении!Но как же обнаружить подобные «неправильные» явления, ведь отличить их от «нормальных» порой весьма не просто? Возможно, что специально искать и не придется, достаточно будет провести мысленный эксперимент: развернуть Время в описаниях уже известных таинственных и неразгаданных событий и посмотреть, не станут ли они более понятными.Опыты профессора Н. Козырева, в котором он измерял скорость приходящего от ярких звезд излучения, поставил многих просто в тупик. Результаты эксперимента были неожиданны даже для самого пулковского профессора астрономии, нужно ли говорить, что вскоре его просто обвинили в нечистоте эксперимента.Напомню вкратце суть опыта: на звезду (Сириус) наводился телескоп, в фокусе которого находился регистратор излучения (например, кварцевый генератор). Результат: датчик зафиксировал излучение, пришедшее из точек: где мы видим звезду сейчас и где она находилась 8 лет назад (скорость этого излучения равна скорости света); где она находится сейчас на самом деле (скорость излучения чрезвычайно большая или мгновенная); и из точки, где она будет через 8 лет!Парадоксальный результат можно объяснить, только если предположить, что последнее излучение пришло из звездной системы, находящейся в Будущем! Следовательно, движение сигнала происходило… против обычного хода Времени!В архивах уфологии отмечено множество случаев наблюдения соединений НЛО. Что это такое? Представьте себе — летят по небу два «блюдца», подлетают друг к другу и… исчезают. Непонятно! Очень часто оба объекта бывают полностью или почти полностью похожи. Как в случае соединения двух «тарелок» в Альпах в 1968 году, где оба объекта с цилиндрами внизу и штангами вверху были зеркальноподобными.Каким образом из двух аппаратов получился один? Один вошел в другой? Парадокс можно разрешить, если предположить, что НЛО был изначально всего один. Но видели мы его дважды: когда он двигался по направлению к Будущему, как и мы, и когда он летел против хода нашего Времени. То, что мы видели как момент соединения двух объектов, на самом деле является моментом «поворота направления» полета НЛО во Времени.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)