Бытовые привычки, которые обходятся вам в целое состояние

Отказ от этих незначительных действий поможет сэкономить не в ущерб себе, а еще предотвратит износ домашней техники.







Когда разговор заходит об экономии, мы часто думаем о глобальных вещах. Например, о стоимости аренды квартиры, платы за ипотеку, чеках из продуктовых магазинов. Но есть небольшие ежедневные привычки, которые бьют по кошельку куда больнее, чем десятки тысяч, которые мы отдаем за жилье.

Список домашних привычек, которые вас разоряют

Чрезмерное использование горячей воды

Неэффективное использование стиральной и посудомоечной машины

Круглосуточный заряд электроприборов

Постоянная работа телевизора

Мы не говорим о сверх мерах, по типу душа или мытья посуды в холодной воде — они бессмысленны и опасны для здоровья. Речь лишь о неразумном использовании горячей воды. Например, выключите кран, когда вы чистите зубы или проводите эпиляцию. А во время готовки набирайте ровно столько воды, сколько вам понадобится.Включайте посудомоечную машину только тогда, когда она полностью загружена. В обратном случае, вам придется включать ее несколько раз в день — а это очень энергозатратно. Полчаса работы машинки стоит примерно 10 рублей, а средняя программа занимает примерно 45 минут.Кроме того, не стоит промывать посуду перед тем, как поставить ее в посудомойку. Так вы тратите дополнительную воду, хотя могли бы этого не делать — ведь посудомойка хорошо справляется с загрязнениями. Главное, очистите посуду от остатков еды, чтобы они не засорили фильтр.Что касается стиральной машинки, то лучше минимизировать «быстрые стирки». Такой режим тратит больше энергии, чем обычная стирка на режиме «хлопок». Кроме того, выбирайте прохладную воду, когда пятна не слишком сильные. Это уменьшит износ машинки и ваши коммунальные расходы, а еще сохранит ткань. Как известно, вещи истончаются, обретают катышки и теряют цвет с каждой «горячей» стиркой.Непрерывное подключение ноутбука к зарядному устройству стоит не так дорого. Но если рассмотреть расходы на все приборы, которые вы держите включенными в розетку, наберется сумма на летний отпуск. Не говоря уже о том, что постоянный заряд батареи приводит к ее износу и снижению скорости работы устройства. Поэтому стоит выключить из розетки все то, чем вы не пользуетесь. А если нужно зарядить телефон, то не оставляйте его на ночь. Зарядите до 80% и уберите провод. Доказано, что зарядка до 100% вредна также, как и полный разряд телефона.Многие из нас забывают выключить телевизор, когда уходят из комнаты или даже из дома. Это энергозатратно (ведь прибор работает нон-стоп), а еще может привести к электрическому замыканию, так как телевизор находится в постоянном напряжении.Кроме того, выключайте свет всякий раз, когда выходите из комнаты. А еще лучше — обзаведитесь специальными энергосберегающими лампами.