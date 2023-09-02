Чего мы не знали о витаминах и минералах

Правильно употребляя витамины, вы можете добавить себе десять лет жизни! Даже самые экзотические пищевые сочетания не могут содержать все необходимые человеку витамины и минералы, но в некоторых продуктах концентрация полезных веществ намного выше.



В ходе недавних исследований выяснилось, что хотя кальций и полезен для костей, но витамин К ещё полезнее. Прощай, молоко, привет, бананы!







В 1912 году польский биохимик Казимир Функ впервые ввёл понятие витаминов. Он называл их «vital amines» то есть «амины жизни».







Некоторые исследования показали, что крем «Медерма» (содержащий витамин Е и экстракт лука) на самом деле бесполезен при заживлении шрамов.







Попадание на кожу витамина Е вызывает дерматит примерно у 30% людей.







Недостаток йода может вызвать заболевание щитовидной железы, при котором опухает шея. Он также может вызвать замедление роста у ребёнка.







Для восполнения недостатка йода была введена в употребление йодированная соль, и с тех пор средний IQ на планете вырос.







Семена конопли имеют практически оптимальное соотношение жирных кислот, полезных для сердца и иммунной системы.







В мужском организме витамин Д взаимосвязан с тестостероном. Чем больше солнечного света получает мужчина, тем выше его уровень тестостерона







Чёрная сапота – разновидность хурмы, вкусом напоминающая шоколад, — содержит вчетверо больше витамина С, чем обычный апельсин.







Если подержать бананы на солнце, в них увеличится количество витамина Д.







НАСА заставляло своих астронавтов есть глину, чтобы укрепить кости в состоянии невесомости. Благодаря сочетанию минералов в глине, содержащийся в ней кальций усваивается лучше, чем чистый кальций.







В экстремальных условиях чай из сосновых игл может быть источником витамина С, что продемонстрировали жители Ленинграда во время осады. Также считается, что сосновые иглы предотвращают цингу.







В сценах с употреблением кокаина актёры обычно используют порошок лактозы. В случае непереносимости лактозы используется порошок витамина В.







Употребление в пищу печени полярного медведя могло бы вас убить, благодаря невероятно высокому содержанию в ней витамина А. Эскимосы обычно закапывают печень после разделки туши, чтобы её не съели собаки.







Чтобы получить передозировку калия, надо съесть 400 бананов за 30 секунд.







Стронций, как элемент родственный кальцию, иногда назначают при лечении переломов и для укрепления костей. В некоторых случаях он действует эффективнее, чем кальций!







Внутривенный витамин Е продавали в 1980-х годах без одобрения Управления по продовольствию и лекарствам, так как считалось, что витамин не может принести вред. После смерти 40 младенцев доктор Карл Боденштейн смог убедить конгресс, что это лекарство опасно, хотя фармкомпании обвиняли его в клевете.







Порция перца чили содержит в 400 раз больше витамина С, чем порция апельсинов.







При наименовании витаминов пропущены буквы от Е до К, потому что витамины под пропущенными буквами оказались либо подтипами витамина В, либо ошибочными открытиями.







Меласса, или чёрная патока, необычайно полезна, хоть и является побочным продуктом при производстве сахара. Она содержит значительное количество кальция, магния, витамина В6, калия и железа.







В девяти печёных картофелинах содержится более чем достаточно калорий и основных аминокислот на сутки для человека весом около 65 кг.







Многочисленные исследования показывают, что витамин С и другие пищевые добавки не снижают риск заболевания простудой или гриппом.







В 1990-х годах был создан «золотой рис», обогащённый витамином А. Он мог бы способствовать предотвращению детской слепоты во многих странах, но был запрещён из-за предубеждения против ГМО продуктов.







Картофель очень полезен. Если питаться только картофелем, вам будет не хватать кальция и омега 3, однако вы получите намного больше питательных веществ, чем могли бы подумать.







Четыре столовых ложки кленового сиропа содержат больше кальция, чем такое же количество молока, и больше калия, чем целый банан.







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