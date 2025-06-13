Как подают пиццу в разных странах мира

Одной из лучших составляющих любого путешествия по миру является возможность попробовать деликатесы и кулинарные изыски разных стран. Пицца — одно из лакомств, которые любят многие. И похоже, в каждой стране есть своя версия пиццы. Правда, это может быть вовсе не та типичная пицца с помидорами, сыром и ветчиной, к которой вы привыкли.

От традиционной «Маргариты» из Неаполя до сладкой пиццы с бананом в Швеции — предлагаем вам виды пиццы, которые можно попробовать в разных странах мира. В Неаполе к пицце относятся очень серьезно — настолько, что там есть специальная организация под названием Associazione Verace Pizza Napoletana, посвященная сохранению истинного вкуса и вида пиццы. Согласно правилам, основа пиццы не может быть толще 2 мм, а само блюдо запекается 60-90 секунд в каменной печи на древесине дуба при температуре 485 °C . Классические неаполитанские пиццы имеют мягковатую корочку и обычно посыпаются помидорами, моцареллой, свежим базиликом и чесноком.В Бразилии обычными ингредиентами пиццы являются ветчина, сыр, кукуруза, зеленый горошек и сердцевина пальмовых стеблей.В Нью-Хейвене, штат Коннектикут, США, пиццу (или апиццу) готовят в раскаленной печи, чтобы ее тонкая корочка была более хрустящей. В состав входит сыр и «пирог из белых моллюсков», который придумал Фрэнк Пип из пиццерии «Неаполетана»: моллюсков обжаривают в оливковом масле и к ним добавляют орегано, тертый сыр и рубленый чеснок.«Тарт фламбе» — это эльзасская форма пиццы, состоящая из теста с очень тонкой корочкой, которое покрывают сметаной, а затем добавляют тонко нарезанный лук и сало . Готовят эту пиццу в дровяной печи, и она получается очень хрустящей и острой. В Финляндии пиццу «Берлускони» делают из копченой оленины, помидоров, сыра, лисичек и красного лука. Пицца получила свое название в 2008 году, после того как итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони раскритиковал финскую кухню. При этом в том же году этот рецепт стал победителем конкурса Международной пиццы в Америке, который проходил в Нью-Йорке. В Корее стоит попробовать пиццу «Пулькоги», которую делают из одноименного корейского блюда — жареной маринованной говядины, а также томатного соуса, сыра и таких наполнителей, как грибы, болгарские перцы и кимчхи. Все эти продукты дают сладко-соленое сочетание, которое хорошо гармонирует с кисловатым вкусом кимчхи . Чикаго, штат Иллинойс, знаменит своей глубокой пиццей, которую запекают в специальном круглом блюде и наполняют сыром и томатным соусом с кусочками помидоров В Индии популярными ингредиентами пиццы являются маринованный имбирь, рубленая баранина и индийский сыр, известный как панир.Пицца по-нью-йоркски характеризуется пышной корочкой снаружи, при этом основа пиццы становится более тонкой и хрустящей в середине. Повара раскатывают тесто руками и готовят пиццу на камнях , а не в сковороде. Во Франции яичницу обычно либо запекают прямо на пицце, либо жарят, а потом выкладывают на пиццу . В Швеции немало интересных пицц, в том числе с банановым карри, которую готовят с использованием копченой ветчины, карри и зрелых бананов . В Шотландии в пицце можно найти «Хаггис» — мясное блюдо, которое делают из сердца, печени и легких овцы, а затем перемешивают с луком, овсянкой, салом, специями и солью. После этого добавляют бульон. «Хаггис» имеет «ореховую» текстуру и острый вкус. В Австралии много мясных наполнителей для пиццы, в том числе из мяса кенгуру, эму и крокодила . «Майо дзага» — один из видов пиццы, который можно найти в Японии. Его делают из томатного соуса, лука, кукурузы, картофеля, панчетты, паприки и майонеза. Пицца по-детройтски представляет собой квадратный пирог с толстой глубокой корочкой. Тесто запекают дважды в хорошо смазанной маслом сковороде, чтобы оно приобрело хрустящую текстуру, а ингредиентами обычно являются пепперони, оливки и соус маринара.«Тунфиш», или пицца с тунцом, пользуется особой популярностью в Германии. Обычно включает в себя тунец, томатный соус, перцы, лук, сыр и орегано. В Аргентине «Фугазза» — популярная пицца со сладким луком и пряностями. Соус маринара здесь в него не добавляют. Еще одна разновидность — «Фугазетта» — представляет собой пиццу на двойном тесте с моцареллой и сладким луком.Гавайская пицца отличается от других интересным сочетанием ананаса с ветчиной. Говорят, ее изобрели в Онтарио, Канада, в 1962 году. Можно также встретить версии с разными видами перца, грибами и канадским беконом. В Пакистане куриная «Тикка» — курица, приправленная перцем чили, — является популярным ингредиентом для пиццы на основе сосисок. Замороженная пицца — это необычная разновидность этого блюда, когда готовую пиццу из морозилки жарят во фритюре, очень вкусная и популярная в таких шотландских городах, как Глазго и Файф.В Швеции кебаб-пицца включает в себя мясо, йогуртовый соус, различные маринованные овощи и иногда латук . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: