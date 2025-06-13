С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 540 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВЛАДИМИР К
    Чё мля, продажи упали? Решили по новой пропиарить заграничную куету? Шли бы вы, со своей хренотеллой, куда подальше.Как появилась пер...
  • Ингерман Ланская
    сколько лжи в одной статейке - во-первых, то рыбий жир, что давали, был сделан из рыбьих отходов -шкуры, плавников, к...Не только рыбьим ...
  • Константин Самарин
    А в горы идут, чтобы доказать самому себе, что ты можешь. Можешь не бояться высоты, можешь пересилить себя, и преодал...Зачем люди ходят ...

Как подают пиццу в разных странах мира

Одной из лучших составляющих любого путешествия по миру является возможность попробовать деликатесы и кулинарные изыски разных стран. Пицца — одно из лакомств, которые любят многие. И похоже, в каждой стране есть своя версия пиццы. Правда, это может быть вовсе не та типичная пицца с помидорами, сыром и ветчиной, к которой вы привыкли.

От традиционной «Маргариты» из Неаполя до сладкой пиццы с бананом в Швеции — предлагаем вам виды пиццы, которые можно попробовать в разных странах мира. Как подают пиццу в разных странах мира

Как подают пиццу в разных странах мира В Неаполе к пицце относятся очень серьезно — настолько, что там есть специальная организация под названием Associazione Verace Pizza Napoletana, посвященная сохранению истинного вкуса и вида пиццы. Согласно правилам, основа пиццы не может быть толще 2 мм, а само блюдо запекается 60-90 секунд в каменной печи на древесине дуба при температуре 485 °C. Классические неаполитанские пиццы имеют мягковатую корочку и обычно посыпаются помидорами, моцареллой, свежим базиликом и чесноком. Как подают пиццу в разных странах мира В Бразилии обычными ингредиентами пиццы являются ветчина, сыр, кукуруза, зеленый горошек и сердцевина пальмовых стеблей. Как подают пиццу в разных странах мира В Нью-Хейвене, штат Коннектикут, США, пиццу (или апиццу) готовят в раскаленной печи, чтобы ее тонкая корочка была более хрустящей. В состав входит сыр и «пирог из белых моллюсков», который придумал Фрэнк Пип из пиццерии «Неаполетана»: моллюсков обжаривают в оливковом масле и к ним добавляют орегано, тертый сыр и рубленый чеснок. Как подают пиццу в разных странах мира «Тарт фламбе» — это эльзасская форма пиццы, состоящая из теста с очень тонкой корочкой, которое покрывают сметаной, а затем добавляют тонко нарезанный лук и сало. Готовят эту пиццу в дровяной печи, и она получается очень хрустящей и острой. Как подают пиццу в разных странах мира В Финляндии пиццу «Берлускони» делают из копченой оленины, помидоров, сыра, лисичек и красного лука. Пицца получила свое название в 2008 году, после того как итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони раскритиковал финскую кухню. При этом в том же году этот рецепт стал победителем конкурса Международной пиццы в Америке, который проходил в Нью-Йорке.
Как подают пиццу в разных странах мира В Корее стоит попробовать пиццу «Пулькоги», которую делают из одноименного корейского блюда — жареной маринованной говядины, а также томатного соуса, сыра и таких наполнителей, как грибы, болгарские перцы и кимчхи. Все эти продукты дают сладко-соленое сочетание, которое хорошо гармонирует с кисловатым вкусом кимчхи. Как подают пиццу в разных странах мира Чикаго, штат Иллинойс, знаменит своей глубокой пиццей, которую запекают в специальном круглом блюде и наполняют сыром и томатным соусом с кусочками помидоров. Как подают пиццу в разных странах мира В Индии популярными ингредиентами пиццы являются маринованный имбирь, рубленая баранина и индийский сыр, известный как панир. Как подают пиццу в разных странах мира Пицца по-нью-йоркски характеризуется пышной корочкой снаружи, при этом основа пиццы становится более тонкой и хрустящей в середине. Повара раскатывают тесто руками и готовят пиццу на камнях, а не в сковороде. Как подают пиццу в разных странах мира Во Франции яичницу обычно либо запекают прямо на пицце, либо жарят, а потом выкладывают на пиццу. Как подают пиццу в разных странах мира В Швеции немало интересных пицц, в том числе с банановым карри, которую готовят с использованием копченой ветчины, карри и зрелых бананов. Как подают пиццу в разных странах мира В Шотландии в пицце можно найти «Хаггис» — мясное блюдо, которое делают из сердца, печени и легких овцы, а затем перемешивают с луком, овсянкой, салом, специями и солью. После этого добавляют бульон. «Хаггис» имеет «ореховую» текстуру и острый вкус. Как подают пиццу в разных странах мира В Австралии много мясных наполнителей для пиццы, в том числе из мяса кенгуру, эму и крокодила. Как подают пиццу в разных странах мира «Майо дзага» — один из видов пиццы, который можно найти в Японии. Его делают из томатного соуса, лука, кукурузы, картофеля, панчетты, паприки и майонеза. Как подают пиццу в разных странах мира Пицца по-детройтски представляет собой квадратный пирог с толстой глубокой корочкой. Тесто запекают дважды в хорошо смазанной маслом сковороде, чтобы оно приобрело хрустящую текстуру, а ингредиентами обычно являются пепперони, оливки и соус маринара. Как подают пиццу в разных странах мира «Тунфиш», или пицца с тунцом, пользуется особой популярностью в Германии. Обычно включает в себя тунец, томатный соус, перцы, лук, сыр и орегано. Как подают пиццу в разных странах мира В Аргентине «Фугазза» — популярная пицца со сладким луком и пряностями. Соус маринара здесь в него не добавляют. Еще одна разновидность — «Фугазетта» — представляет собой пиццу на двойном тесте с моцареллой и сладким луком. Как подают пиццу в разных странах мира Гавайская пицца отличается от других интересным сочетанием ананаса с ветчиной. Говорят, ее изобрели в Онтарио, Канада, в 1962 году. Можно также встретить версии с разными видами перца, грибами и канадским беконом. Как подают пиццу в разных странах мира В Пакистане куриная «Тикка» — курица, приправленная перцем чили, — является популярным ингредиентом для пиццы на основе сосисок. Как подают пиццу в разных странах мира Замороженная пицца — это необычная разновидность этого блюда, когда готовую пиццу из морозилки жарят во фритюре, очень вкусная и популярная в таких шотландских городах, как Глазго и Файф. Как подают пиццу в разных странах мира В Швеции кебаб-пицца включает в себя мясо, йогуртовый соус, различные маринованные овощи и иногда латук.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
наверх