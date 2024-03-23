Вещи на работе, которые ухудшают продуктивность

Для того, чтобы пространство было комфортным для работы вашего офиса, очень важно заранее продумать и реализовать грамотные планировочные решения.







Планировка

Освещенность

Шумоизоляция

Цветовая гамма

Запахи

Цветы и растения

Использование айдентики

Беспорядок в офисе

Одним из важных факторов при создании комфортных рабочих условий является простор помещения, в котором работают сотрудники компании. Размер кабинета непосредственно влияет на продуктивность, а в крупных корпорациях даже есть несколько видов специальных офисных маршрутов до копировального кабинета, зон отдыха и туалетной комнаты. Сделано это для того, чтобы у сотрудников на подсознательном уровне не складывалось ощущение, что они работают в небольшом замкнутом пространстве, совершая одни и те же действия.Неправильное использование доски информации в фойе офиса. Доносить важную информацию до сотрудников нужно, используя креативный графический дизайн. Поверьте, в таком случае ваши сотрудники будут тщательнее изучать регламент компании и будут в курсе всех важных новостей. Кроме того, необычное оформление может красиво вписаться в интерьер.Рабочая зона размещена близко к лифту. Шум открывающихся и закрывающихся дверей и приходящие гости будут постоянно отвлекать от работы и не давать нормально сосредоточиться на важных задачах. К сожалению, многие руководители в целях экономии пространства помещения часто пренебрегают этим важным правилом.Двери туалета выходят в офисное пространство. Будет лучше, если двери туалета будут направлены в коридор. Так вы избежите смущения некоторых сотрудников и избавите их от неудобства.Рабочее место не оснащено мебелью для хранения личных вещей. Кто-то держит вокруг себя много вещей, а кому-то достаточно только компьютера и телефона. Однако у сотрудника всегда должна быть возможность расположить все свои личные вещи в шкаф или тумбочку, чтобы рабочее место не было захламлено. Иначе хаос будет не только на столе, но и в голове вашего работника, что скажется на его продуктивности.Отсутствие мест, где сотрудник может поработать в одиночестве. Сейчас многие компании устанавливают у себя специальные кабины или комнаты, где люди могут спокойно поговорить по телефону, посидеть в тишине или же недолго поработать. Это особенно актуально для компаний, предпочитающих формат open space — больших общих помещений без стен, но с невысокими перегородками между столами.При создании «правильного» рабочего помещения дизайнеры рекомендуют отказаться от холодного света, который не только раздражает, но и сильно слепит глаза, чем мешает сосредоточиться. Также для некоторых сотрудников может быть важно, чтобы световой режим регулировался. Многие из них часами сидят за монитором, что вредит глазам, а ярко-залитый свет сверху не только ослепляет, но и не создает уюта. Поэтому индивидуальное освещение обязательно должно быть. Поверьте, вы точно прибавите несколько процентов к уровню продуктивности в работе ваших подчиненных (читайте также: Секреты дизайнеров: как освежить интерьер при помощи освещения).Шумоизоляция — один из важнейших факторов. Посторонние шумы постоянно будут раздражать, мешать и отвлекать внимание от работы. Во многих офисных проектах особенно востребованы такие материалы, как керамогранит и паркет, которые вызывают не самые приятные звуки — стоит лишь вспомнить, как может раздражать стук женских каблуков. Поэтому дизайнеры рекомендуют покрывать пол ковролином (но не ковром), который сохранит нервы ваших сотрудников и избавит помещение от лишних шумов.В помещениях open space рекомендуют использовать специальные перегородки, сделанные из шумопоглощающих тканевых материалов. Многие производители офисной мебели предлагают такие варианты, и они действительно делают рабочий процесс более комфортным и продуктивным.Цвета в интерьере тоже могут вызывать стресс и обращать на себя слишком много ненужного внимания. Например, красные оттенки несут агрессию и напряжение, а черные — ассоциируются с мрачностью и тяжестью. Даже если эти цвета есть в вашем бренд-буке, то необходимо минимизировать их в офисном пространстве. Также лучше заменить металлические конструкции на пробковые или стеклянные. В сухом остатке «нейтральность» будет считываться людьми правильнее всего, потому что не дает сильной реакции. Перед оформлением интерьера дизайнеры рекомендуют руководству заранее провести опрос среди сотрудников и выявить их триггерные точки и индивидуальные непереносимости.Во многих офисах у каждого сотрудника в должностной инструкции прописывается пункт о парфюме и его деликатном использовании. И нужно быть очень внимательными и осторожными при выборе офисного аромата: перед покупкой всевозможных свечей и ароматических палочек стоит расспросить сотрудников на предмет любимых непереносимых ими запахов.Запах еды от перекусов на рабочем месте — это дурной тон. Не все сотрудники готовы переносить подобные «ароматы», поэтому в офисе должно быть помещение для обеда и кофе брейков. К тому же, это очень помогает сотруднику разделять виды деятельности и избавляет от офисной рутины.Хорошо, когда в офисе есть цветы, но с ними тоже нельзя перебарщивать. Сосредоточение разных кашпо с подставными тарелочками точно нужно убрать, оставив не более двух крупных растений. Это создаст более расслабленную атмосферу и поможет человеку чувствовать себя как дома. К офисным растениям обычно относят замиокулькас, драцену, аспидистру, спатифиллум и фикус.Когда рабочее место сотрудника выполнено в стилистике бренда компании — это создает единую законченную картину визуального восприятия вашего бренда и делает работника частью корпоративной культуры. Но очень важно не переборщить с логотипами, которые могут рассеивать внимание сотрудника.Любой беспорядок в офисе сильно демотивирует даже самых ответственных сотрудников. Поэтому обязательно пройдите по офису и взгляните свежим взглядом. Несколько важных пунктов, на которые стоит обратить особое внимание:Гардеробная зона должна быть всегда закрытой, а личные вещи сотрудников убраны в личные шкафы.Телевизор и радио мешают сосредоточиться в офисе. Лучше всю технику размещать в зоне отдыха или в кафетерии.Зеркальные поверхности очень отвлекают. Лучше размещать их вне рабочей зоны.Хорошо, чтобы в офисе было отдельное место для ваз с цветами.Офис можно назвать лицом компании, поэтому он должен быть комфортным и создавать приятную атмосферу не только для гостей, но и для ваших работников. Поверьте, вы получите гораздо больше энергии и оправдаете затраченные ресурсы.