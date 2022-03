Редкие фотографии короля Элвиса Пресли, которые вошли в книгу к 40-летию смерти короля рок-н-ролла

Редкие фотографии певца, опубликованные в новой фотокниге.

Элвис был перфекционистом, он перезаписывал *Hound Dog* 31 раз, прежде чем удовлетворился результатом.

Двухлетний Элвис со своими родителями.

Элвис со своими родителями Глэдис и Верноном.

1 мая 1967 года Алладин Отель в Лас Вегасе. Свадьба Элвиса и Присциллы.

1968 год, концерт Элвиса Comeback Special на канале NBC.

Перед своим поместьем Грейсленд, который Элвис купил за $102 500.

В 1957 году музыку Элвиса запретили в Канаде.

На концерте в 1970-е.

1970 год, Элвис поет в документальном фильме *That’s The Way It Is*.

Элвис в гримерке после концерта в International Hotel в Лас-Вегасе.

В 1973 году Элвис и Присцилла развелись, оставшись в дружеских отношениях. На снимке пара в зале суда.

За год до смерти. Элвис поет и занимается карате.

Элвис позирует в военной форме перед своим поместьем Грейсленд.

Семейный портрет Элвиса, Присциллы и их дочери Лизы-Мари.

1957 год, Элвис читает записки от фанаток.

1963 год, Элвис и певица Энн Маргрет.

Элвис позирует со значком, который он получил от Денверской Полиции.

1958, Элвис на службе в армии. Его часто посылали на учения, чтобы держать подальше от толп фанаток.

1956 год, Элвис играет в американский футбол.

Из архива Грейсленд.

Последняя фотография Элвиса, в гробу, опубликованная в National Enquirer на первой странице.

Новая фотокнига получила название *Elvis, The Legend.*

16 августа 1977 году Элвис Пресли был найден мертвым в своем доме. Официальная версия называет причиной смерти сердечную недостаточность, несмотря на то , что вскрытие показало, что к остановке сердца привело чрезмерная доза медикаментов. Так или иначе, короля рок-н-ролла не стало, и в этом году к 40-летию со дня смерти певца выходит фотокнига с редчайшими кадрами, хранившимися все это время в семейном архиве.Книга называется "Elvis, The Legend" ("Элвис - легенда"), и в ней опубликованы снимки, которые находились в семейном архиве и до этого были достоянием только частных альбомов. Даже сейчас, 40 лет спустя после смерти певца , его имя по-прежнему на слуху. Другого Элвиса просто нет - он был один таким ярким и таким харизматичным. В своих песнях он смешивал все стили, которые до этого считались несочетаемыми: госпел и R&B, кантри и поп-музыку. Элвис был перфекционистом, и он создавал свою музыку от души, и не успокаивался, пока она не звучала именно так, как он слышал ее у себя в голове.Поговаривают, что он перезаписывал "" 31 раз, прежде чем удовлетворился результатом.Элвис - это яркий образ, который не перепутать ни с кем другим. Белый костюм в блестках, поднятый воротник, бакенбарды и характерная прическа черных волос - Элвис знал, что для того, чтобы быть звездой, нужно выглядеть, как звезда , и сиять на полную мощность. В его карьере были взлеты и падения, но его музыка осталась в истории навсегда. Даже после смерти певца, его пластинки продолжали выпускаться, и на сегодняшний момент в мире продано более 1 миллиарда экземпляров его пластинок/дисков.