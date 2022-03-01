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Редкие фотографии короля Элвиса Пресли, которые вошли в книгу к 40-летию смерти короля рок-н-ролла


Редкие фотографии певца, опубликованные в новой фотокниге.

Редкие фотографии певца, опубликованные в новой фотокниге.

16 августа 1977 году Элвис Пресли был найден мертвым в своем доме. Официальная версия называет причиной смерти сердечную недостаточность, несмотря на то, что вскрытие показало, что к остановке сердца привело чрезмерная доза медикаментов. Так или иначе, короля рок-н-ролла не стало, и в этом году к 40-летию со дня смерти певца выходит фотокнига с редчайшими кадрами, хранившимися все это время в семейном архиве.

Элвис был перфекционистом, он перезаписывал *Hound Dog* 31 раз, прежде чем удовлетворился результатом.

Элвис был перфекционистом, он перезаписывал *Hound Dog* 31 раз, прежде чем удовлетворился результатом.

 
Двухлетний Элвис со своими родителями.

Двухлетний Элвис со своими родителями.

 
Элвис со своими родителями Глэдис и Верноном.

Элвис со своими родителями Глэдис и Верноном.

 
1 мая 1967 года Алладин Отель в Лас Вегасе. Свадьба Элвиса и Присциллы.

1 мая 1967 года Алладин Отель в Лас Вегасе. Свадьба Элвиса и Присциллы.

 

Книга называется "Elvis, The Legend" ("Элвис - легенда"), и в ней опубликованы снимки, которые находились в семейном архиве и до этого были достоянием только частных альбомов. Даже сейчас, 40 лет спустя после смерти певца, его имя по-прежнему на слуху. Другого Элвиса просто нет - он был один таким ярким и таким харизматичным. В своих песнях он смешивал все стили, которые до этого считались несочетаемыми: госпел и R&B, кантри и поп-музыку. Элвис был перфекционистом, и он создавал свою музыку от души, и не успокаивался, пока она не звучала именно так, как он слышал ее у себя в голове.
Поговаривают, что он перезаписывал "Hound Dog" 31 раз, прежде чем удовлетворился результатом.

 
1968 год, концерт Элвиса Comeback Special на канале NBC.

1968 год, концерт Элвиса Comeback Special на канале NBC.

 
Перед своим поместьем Грейсленд, который Элвис купил за $102 500.

Перед своим поместьем Грейсленд, который Элвис купил за $102 500.

 
В 1957 году музыку Элвиса запретили в Канаде.

В 1957 году музыку Элвиса запретили в Канаде.

 
На концерте в 1970-е.

На концерте в 1970-е.

 
1970 год, Элвис поет в документальном фильме *That’s The Way It Is*.

1970 год, Элвис поет в документальном фильме *That’s The Way It Is*.

 

Элвис - это яркий образ, который не перепутать ни с кем другим. Белый костюм в блестках, поднятый воротник, бакенбарды и характерная прическа черных волос - Элвис знал, что для того, чтобы быть звездой, нужно выглядеть, как звезда, и сиять на полную мощность. В его карьере были взлеты и падения, но его музыка осталась в истории навсегда. Даже после смерти певца, его пластинки продолжали выпускаться, и на сегодняшний момент в мире продано более 1 миллиарда экземпляров его пластинок/дисков.
Элвис в гримерке после концерта в International Hotel в Лас-Вегасе.

Элвис в гримерке после концерта в International Hotel в Лас-Вегасе.

 
В 1973 году Элвис и Присцилла развелись, оставшись в дружеских отношениях. На снимке пара в зале суда.

В 1973 году Элвис и Присцилла развелись, оставшись в дружеских отношениях. На снимке пара в зале суда.

 
За год до смерти. Элвис поет и занимается карате.

За год до смерти. Элвис поет и занимается карате.

 
Элвис позирует в военной форме перед своим поместьем Грейсленд.

Элвис позирует в военной форме перед своим поместьем Грейсленд.

 
Семейный портрет Элвиса, Присциллы и их дочери Лизы-Мари.

Семейный портрет Элвиса, Присциллы и их дочери Лизы-Мари.

 

 
1957 год, Элвис читает записки от фанаток.

1957 год, Элвис читает записки от фанаток.

 
1963 год, Элвис и певица Энн Маргрет.

1963 год, Элвис и певица Энн Маргрет.

 
Элвис позирует со значком, который он получил от Денверской Полиции.

Элвис позирует со значком, который он получил от Денверской Полиции.

 
1958, Элвис на службе в армии. Его часто посылали на учения, чтобы держать подальше от толп фанаток.

1958, Элвис на службе в армии. Его часто посылали на учения, чтобы держать подальше от толп фанаток.

 
1956 год, Элвис играет в американский футбол.

1956 год, Элвис играет в американский футбол.

 
Из архива Грейсленд.

Из архива Грейсленд.

 
Последняя фотография Элвиса, в гробу, опубликованная в National Enquirer на первой странице.

Последняя фотография Элвиса, в гробу, опубликованная в National Enquirer на первой странице.

 
Новая фотокнига получила название *Elvis, The Legend.*

Новая фотокнига получила название *Elvis, The Legend.*

 

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Редкие фотографии короля Элвиса Пресли, которые вошли в книгу к 40-летию смерти короля рок-н-ролла

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Редкие фотографии короля Элвиса Пресли, которые вошли в книгу к 40-летию смерти короля рок-н-роллаПодписаться на мой Instagram
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